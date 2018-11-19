 Киев и Вашингтон ведут переговоры о новых поставках оружия, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью "Defence News" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы ведем дискуссии с США относительно новых единиц оружия", - сказал Климкин, отказавшись предоставлять какие-либо уточнения.
Он отметил большом влиянии, которое современное Западное вооружение имеет на поле боя в Украине.
"Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку "Javelin" были важны психологически. Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий <...> опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации", - отметил министр.
Климкин также выразил убеждение, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.
"Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов", - отметил он.
Глава МИД добавил, что современная Украина "подготовлена к реагированию на эффективные провокации".
Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.
30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение Украиной от США комплексов "Джавелин". Министр обороны Степан Полторак отмечал, что 2 мая Вооруженные силы Украины приступят к теоретической и практической подготовке по использованию Javelin.
Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.
Цены на газ от этого не "упадут" и зарплаты не увеличатся.
значит правильно делают американцы!
God bless USA
#ИхТамНет Вашему вниманию очередной труп российского солдата, ликвидированного на территории Украины. Ну, нет, так нет.
Миротворец (С)
#ИхТамНет
Вашему вниманию очередной труп российского солдата, ликвидированного на территории Украины. Ну, нет, так нет.
Из знаменитой псковской дивизии)
Теперь , судя по тому , что все эти соборы переносятся и переносятся, и по сопроводительной тишине в СМИ , можно догадаться, что порошенко опять сказав гоп до , а не после того.
Теперь вот догадываюсь эти внезапные вступы в НАТО и переговоры об оружии именно перекрывают очередную лажу от мистера вездесущного.
В Штатах больше говорят, чем могли бы сделать для Украины . И критика Маккейна была абсолютно справедливой, особенно в отношении Трампа. Есть люди , на которых можно опираться и ориентироваться, даже если их нет среди нас. Таким есть Маккейн, А со времени его смерти ничего не изменилось . Трамп постоянно отмазывает путена. Отмазывает при помощи нас -и себя от своих связей с террористом номер один в мире. Парочка джавелинов, которые даже нужно хранить хрен его знает где от линии фронта - это не та помощь , о которой говорилось ,когда мы отдали своё яо.
Климкин - громоотвод блин порошенкин. При чем не очень талантливый. Сейчас ещё и второй громоотвод вынырнет со своими поимками восемьдесят пятого лэвэла