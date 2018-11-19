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 Политика Украины
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Все про:МИД (4791) оружие (3582) США (14424) Климкин (1943) Javelin (47)

 Киев и Вашингтон ведут переговоры о новых поставках оружия, - Климкин

Между Киевом и Вашингтоном продолжаются дискуссии о грядущих поставках оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью "Defence News" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы ведем дискуссии с США относительно новых единиц оружия", - сказал Климкин, отказавшись предоставлять какие-либо уточнения.

Он отметил большом влиянии, которое современное Западное вооружение имеет на поле боя в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США четко заявили, что Украина будет в НАТО, - Климкин

"Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку "Javelin" были важны психологически. Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий <...> опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации", - отметил министр.

Климкин также выразил убеждение, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.

"Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов", - отметил он.

Глава МИД добавил, что современная Украина "подготовлена к реагированию на эффективные провокации".

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Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение Украиной от США комплексов "Джавелин". Министр обороны Степан Полторак отмечал, что 2 мая Вооруженные силы Украины приступят к теоретической и практической подготовке по использованию Javelin.

Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.

Источник: https://censor.net.ua/n3097552
 
   
 Топ комментарии
 
А вам не кажется, что ваше место возле паРаши, и ваше мненние никого не инересует, где и как мы будем брать оружие для борьы с козлами как ты.
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А вам не кажется, что "дискуссии вокруг новых единиц" и "переговоры о поставке оружия" это далеко не одно и тоже. Тем более, что Климкинд не сказал с кем он ведёт дискуссии. Может с клубом любителей пингвинов штата Южная Дакота
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Кремлеботи і зомбоюльки напружилися в єдиному пориві... Зрада іде! 😋😋😋
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А толку?
Цены на газ от этого не "упадут" и зарплаты не увеличатся.
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І завтра не настане літо від цього. Угу.
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Alehsandr Belov,дебилушка,зато сепарский снаряд не залетит в твое окно и "русский мир" не придет "спасать" тебя и твою семью
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американский мир пришел спасать, ну как?
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Пока нормально. Пока ж Борисполь выглядит получше, чем аэропорт в рузге мире.

Київ і Вашингтон ведуть переговори про нові поставки зброї, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5522
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цена на нефть уже падает, на газ тоже упадет.
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Для конечного потребителя цена на газ останется прежней.
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Да не "переговоры", а дискуссии - то есть, блаблабла...
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сколько там еще уцелевших складов осталось? Киев и Вашингтон ведут переговоры о новых поставках оружия, - Климкин - Цензор.НЕТ 2831
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Будем надеяться, что Климкинд это не рассказывает тестю, друзьям из Мацквы и родичам из Курска
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москальные тролли сразу возбудились от етой новости!
значит правильно делают американцы!
God bless USA
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американцы все правильно делают, сводят счеты на территории Украины и украинскими жизнями
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А вам не кажется, что "дискуссии вокруг новых единиц" и "переговоры о поставке оружия" это далеко не одно и тоже. Тем более, что Климкинд не сказал с кем он ведёт дискуссии. Может с клубом любителей пингвинов штата Южная Дакота
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А вам не кажется, что ваше место возле паРаши, и ваше мненние никого не инересует, где и как мы будем брать оружие для борьы с козлами как ты.
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Зникни, порохосмок з дєрєвні Ніжніє Вісячкі славної Вологодщини.
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типа бот ольгинкий вышел на работу, методичку новую опрбывать.
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Кацапе, щось я погано розумію твоє рязанське бекання. Ти якимось людським способом комунікації крім нього володієш? Повчись у свого спввплемінника з Курська Клімкінда
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даже переводчик гугл тебя не спасает, гебня со всех дыр сыпиться.
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Продолжаем флешмоб МИД РФ #ИхТамНет Вашему вниманию очередной труп российского солдата, ликвидированного на территории Украины. Ну, нет, так нет.
Миротворец (С)

Київ і Вашингтон ведуть переговори про нові поставки зброї, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2819
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#ИхТамНет
Вашему вниманию очередной труп российского солдата, ликвидированного на территории Украины. Ну, нет, так нет.
Из знаменитой псковской дивизии)

Київ і Вашингтон ведуть переговори про нові поставки зброї, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7696
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Как насчёт переговоров экспортировать гранатомёт "Молот" в США? Купить за деньги - всякий Климкин сможет. А вот продать...
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Украина входит в топ крупнейших экспортёров оружия. Чё?
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Кремлеботи і зомбоюльки напружилися в єдиному пориві... Зрада іде! 😋😋😋
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Украине нужны только кредиты и оружие, а вы в это время будете красть , когда народ самоубивается
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Да нам нужно высокоточное оружие , как в Израиле, например, чтоб можно было точечно вырезать тех , кого надо , не затрагивая при этом мирное население . Чтоб меньше гибли наши воины от внезапных обстрелов кацапов.
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Порошенко в своём репертуаре в стиле война за неделю , преждевременно распиарился на томосе. И ему вуниссон все СМИ вторили об этом, хотя многи5 до этого и понятия не имели о Томосе, а про автокефалию знали что это что- то связанное с рыбой.
Теперь , судя по тому , что все эти соборы переносятся и переносятся, и по сопроводительной тишине в СМИ , можно догадаться, что порошенко опять сказав гоп до , а не после того.
Теперь вот догадываюсь эти внезапные вступы в НАТО и переговоры об оружии именно перекрывают очередную лажу от мистера вездесущного.
В Штатах больше говорят, чем могли бы сделать для Украины . И критика Маккейна была абсолютно справедливой, особенно в отношении Трампа. Есть люди , на которых можно опираться и ориентироваться, даже если их нет среди нас. Таким есть Маккейн, А со времени его смерти ничего не изменилось . Трамп постоянно отмазывает путена. Отмазывает при помощи нас -и себя от своих связей с террористом номер один в мире. Парочка джавелинов, которые даже нужно хранить хрен его знает где от линии фронта - это не та помощь , о которой говорилось ,когда мы отдали своё яо.
Климкин - громоотвод блин порошенкин. При чем не очень талантливый. Сейчас ещё и второй громоотвод вынырнет со своими поимками восемьдесят пятого лэвэла
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев и Вашингтон ведут переговоры о новых поставках оружия, - Климкин
 
 
 
 
 
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