 Киев и Вашингтон ведут переговоры о новых поставках оружия, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью "Defence News" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы ведем дискуссии с США относительно новых единиц оружия", - сказал Климкин, отказавшись предоставлять какие-либо уточнения.

Он отметил большом влиянии, которое современное Западное вооружение имеет на поле боя в Украине.

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"Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку "Javelin" были важны психологически. Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий <...> опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации", - отметил министр.

Климкин также выразил убеждение, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.

"Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов", - отметил он.

Глава МИД добавил, что современная Украина "подготовлена к реагированию на эффективные провокации".

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Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение Украиной от США комплексов "Джавелин". Министр обороны Степан Полторак отмечал, что 2 мая Вооруженные силы Украины приступят к теоретической и практической подготовке по использованию Javelin.

Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.