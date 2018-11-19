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 Враг за сутки осуществил 16 обстрелов, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

18 ноября ситуация в районе проведения ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями, в том числе и артиллерию.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Кроме того, по опорным пунктам украинских войск вблизи Новотошковского и Светлодарска противник осуществлял огневое воздействие из 120-мм минометов. Позиции Объединенных сил в районах Майского и Желобка оккупанты обстреливали из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии.

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"В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, враг 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, совершил обстрел позиций украинских сил в районе Желобка: "Потерь не допущено".

По данным разведки, в течение 18 ноября трое российских оккупантов были уничтожены и еще четверо - ранены.

Враг за сутки осуществил 16 обстрелов, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены трое террористов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097551
 
 
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Слава Україні!!! смерть расіягським окупантам!!!! Відправляйте їх до бісів, тіх рогатих, як вміїте це робити, Братя Українці!!!
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эх,хорошо то как! так бы каждый день

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ни один украинский воин не пострадал

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самое главное.......
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Ніяк не вгамується "елєкторат" Мєдвєдчука-Рабіновічя-Бойко-Тімошєнко і їм подібній прокацапський шушері...

Смерть рашистським окупантам!
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когда уже в наступление освобождать от агрессора наши земли?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 16 обстрелов, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены трое террористов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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