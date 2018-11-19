 Враг за сутки осуществил 16 обстрелов, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями, в том числе и артиллерию.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Кроме того, по опорным пунктам украинских войск вблизи Новотошковского и Светлодарска противник осуществлял огневое воздействие из 120-мм минометов. Позиции Объединенных сил в районах Майского и Желобка оккупанты обстреливали из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии.

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"В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, враг 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, совершил обстрел позиций украинских сил в районе Желобка: "Потерь не допущено".

По данным разведки, в течение 18 ноября трое российских оккупантов были уничтожены и еще четверо - ранены.