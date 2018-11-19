""Выборочное правосудие и показуха подрывают доверие ко всей системе борьбы с коррупцией, - Гройсман""

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "ВИТА".

Он отметил, что правительство сделало немало, чтобы существенно сузить саму природу коррупции - путем введения прозрачной системы возврата НДС, введение механизмов децентрализации, широкого использования системы ProZORRO.

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"Мы убиваем схемы на таможне, проводим реформу государственной службы, - сказал Гройсман. - Сейчас важно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, были реальные приговоры. Но я против выборочного правосудия. Я против того, когда не наказывают за преступление, а определяют жертву, потом придумывают преступление. Эта показуха подрывает доверие ко всей системе. Важно, чтобы антикоррупционная инфраструктура начала работать и возвращать доверие граждан".

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Как сообщалось ранее, по состоянию на конец октября в работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины находится 730 уголовных производств. 276 человек детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняют в совершении правонарушений в рамках 166 дел, которые были направлены в судебные инстанции.