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 Политика Украины, Экономика
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 Выборочное правосудие и показуха подрывают доверие ко всей системе борьбы с коррупцией, - Гройсман

Выборочное правосудие и показуха в системе борьбы с коррупцией подрывает не только идеологию этой борьбы, но и доверие к антикоррупционной инфраструктуре в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "ВИТА".

Он отметил, что правительство сделало немало, чтобы существенно сузить саму природу коррупции - путем введения прозрачной системы возврата НДС, введение механизмов децентрализации, широкого использования системы ProZORRO.

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"Мы убиваем схемы на таможне, проводим реформу государственной службы, - сказал Гройсман. - Сейчас важно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, были реальные приговоры. Но я против выборочного правосудия. Я против того, когда не наказывают за преступление, а определяют жертву, потом придумывают преступление. Эта показуха подрывает доверие ко всей системе. Важно, чтобы антикоррупционная инфраструктура начала работать и возвращать доверие граждан".

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Как сообщалось ранее, по состоянию на конец октября в работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины находится 730 уголовных производств. 276 человек детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняют в совершении правонарушений в рамках 166 дел, которые были направлены в судебные инстанции.

Источник: https://censor.net.ua/n3097550
 
 
 Топ комментарии
 
О каком доверии можно говорить если у нас прокурор без образования и практически закрыл глаза себе и своим подчиненным на миллионное воровство в сфере жкх, что привело к тепловому коллапсу в некоторых городах Украины. Непонятные фирмы прокладки накапливали долги перед нафтогазом, но при этом исправно собирали за тепло деньги. И вот зима и ни денег, ни тепла и только окрик спасает ситуацию "сорвать пломбы". А где прокуратура, которая якобы стоит на страже Закона, тем более, на страже государственных интересов-ни одного громкого задержания, да даже ни одного обвинения. Фирма в Смеле спистила 90 лимонов, а прокуроры у нас исправно получают зарплаты и премии. Так что скоко антикорупционных схем не запускай, а "воз будет и ныне там", пока свои же воруют
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у нас есть система борьбы с коррупцией..?
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мне бы ваш оптимизм.
Ну таки, Доброго ранку!
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Пока мать коррупции не в качановке её дети коррупционеры не успокоятся.
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а шо, гройсман и парашенка ее родные дети ?
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Це дітки які переплюнули маму. Злодій найголосніше кричить : "тримайте злодія ! "
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О каком доверии можно говорить если у нас прокурор без образования и практически закрыл глаза себе и своим подчиненным на миллионное воровство в сфере жкх, что привело к тепловому коллапсу в некоторых городах Украины. Непонятные фирмы прокладки накапливали долги перед нафтогазом, но при этом исправно собирали за тепло деньги. И вот зима и ни денег, ни тепла и только окрик спасает ситуацию "сорвать пломбы". А где прокуратура, которая якобы стоит на страже Закона, тем более, на страже государственных интересов-ни одного громкого задержания, да даже ни одного обвинения. Фирма в Смеле спистила 90 лимонов, а прокуроры у нас исправно получают зарплаты и премии. Так что скоко антикорупционных схем не запускай, а "воз будет и ныне там", пока свои же воруют
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думаю.... даже уверен, что потом прокуратура откроет дела на тех кто срывал пломбы
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скорее так и будет и даже забудут кто дал приказ сорвать, показательное поведение мэра Смилы-сначала выписывает премии своим депутатам, фактически подкупая их, их поддержку а потом едет в кабмин чего то там выбивать. Предвыборная многоходовочка, однако. А почему тот же мэр не подал заявление в ту же прокуратуру, полицию, в НАБУ и фиг знает еще куда так как идет зима, а фирма прокладка с 90 лимонами испарилась. Чего он ждал? С моря погоды?
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Да как два пальца - ведь официального распоряжения не было, а блаблабла политиков с экранов к таковым не относятся...
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Выборочное правосудие и показуха подрывают доверие ко всей системе борьбы с коррупцией, - Гройсман

но кто же будет рубить сук на котором сидит Банковая и ее будкостроители?
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по другому и быть не может.
когда у власти остапы бендеры маскирующихся под Бандеру и шуры балабановы с корейками.и тещиными тумбочками.
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""Выборочное правосудие и показуха подрывают доверие ко всей системе борьбы с коррупцией, - Гройсман""
Какое лицемерие однако!!! сам белый и пушистый ... Выборочное правосудие и показуха подрывают доверие ко всей системе борьбы с коррупцией, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2019 ганьба
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Выборочное применение законов подрывает сам госстрой - что там борьба с коррупцией...
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Млять, бревно из глаз вынь!!! Путин как раз и помогает воровать, целый ряд облэнерго принадлежит российским олигархам. И ты думаешь, они за Украину!!??
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Это он о чем? За Продана беспокоится?)
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На данном этапе, я очень даже за выборочное правосудие. Списочек первых, кого нужно взять за жабры можно быстро составить на Цензоре. И что самое удивительное, что после того, как разберутся с этими личностями, выборочное правосудие исчезнет само по себе.Ну это так...фантазии по понедельникам)
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Хто (в мене) крастиме - руки вiдрубаю - говорил Порошенко. И? Как же бороться-то без рук? Только бодаться получиться.
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Що ти там, товстопикий, "вбиваєшь"?? Схеми? Важко їх вбивати коли ти їх і очолюєшь. Особливо на митниці, і ще особливіше у податковій... Таких "вбивць" схем пора вже давно шкарпетками по нарах ганяти. Грося, ти і совість, і честь, і все людське просрав... Різні були керманичі, але від, наприклад, донецьких гопників було понятно, що чекати, а ви вилізли на крові чужій і так себе поводитесь... Просто як якісь невідомі науці тварини...
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Гройсман охренел, в зрадофилы записался. Это как же рехформ правосудия нет! Вот даных соцопросов не читает: - судам народ верит, вот и Кондитер отчитался о великолепной судрехформе. Или за Продана никак в "отступных" не сойдётся с Луцыком
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Вова, а что там с премией сладкой парочке в Нафтогазе размером с среднюю зарплату в Украине за много сотен лет? Это не подрывает доверия? Юморист, бля.
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"Мы убиваем схемы на таможне"__________________ "доубивался" володя - продан, которому ты обещал, безнаказанный грабеж таможни пока ты в кресле, уже за границей прячится "на больничке".
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"Выборочное правосудие и показуха подрывают доверие ко всей системе борьбы с коррупцией, - Гройсман"
И как же ты с этим жил последние пять лет? Или только сейчас это понял?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыборочное правосудие и показуха подрывают доверие ко всей системе борьбы с коррупцией, - Гройсман
 
 
 
 
 
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