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 Парламентская ассамблея НАТО в 2020 году пройдет в Украине, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко похвалила слаженную работу украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО и других международных организациях.

На своей facebook-странице она подвела итоги участия украинской делегации в мероприятиях Парламентской ассамблеи НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

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"Благодаря работе главы делегации Ирины Фриз и всех коллег нам удалось добиться проведения ПА НАТО-2020 в Украине. Уверена, это еще на шаг приближает нас к членству в Альянсе и дает прекрасную возможность продемонстрировать партнерам изменения нашего сектора безопасности и обороны", - отметила нардеп.

Она сообщила, что удалось провести все поправки к резолюции Ассамблеи, представить доклады, в том числе о преступлениях РФ на оккупированных территориях и действиях наемников РФ в разных частях света.

"Вместе с грузинскими коллегами провели правки, фиксирующие статус неподконтрольных территорий Украины и Грузии, как оккупированных РФ. Мы передали партнерам по НАТО два отдельных доклада о деятельности российских частных военных компаний, в которых - спасибо друзьям - использовали и информацию InformNapalm и The Security Service of Ukraine. В этих докладах мы также учли информацию, предоставленную нам СБУ и разведкой", - сообщила Геращенко.

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Украина также предложила поправки в доклады и резолюции Ассамблеи по ситуации в оккупированном Крыму, на Востоке Украины, о предотвращении легализации Россией своих боевиков, милитаризации Черноморского и Азовского бассейнов, "важные поправки к докладу по Северному потоку-2 и угрожающим последствиям этого проекта для энергетической безопасности Европы".

"Во время всех выступлений и дебатов наша делегация поднимала вопрос ответственности России, усиление санкций против нее. В том числе в контексте проведения Россией псевдовыборов на Донбассе. Также особенно остро поднимали вопрос энергетических санкций против РФ, ведь именно они дали бы самый быстрый и эффективный результат, болезненный для российской экономики", - подчеркнула нардеп.

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Парламентская ассамблея НАТО в 2020 году пройдет в Украине, - Геращенко 01
Парламентская ассамблея НАТО в 2020 году пройдет в Украине, - Геращенко 02

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Парламентская ассамблея НАТО в 2020 году пройдет в Украине, - Геращенко 03
Парламентская ассамблея НАТО в 2020 году пройдет в Украине, - Геращенко 04
Парламентская ассамблея НАТО в 2020 году пройдет в Украине, - Геращенко 05

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Напомним, на Комитете по вопросам обороны и безопасности Украина защитила поправку в резолюцию "Усиление сил сдерживания НАТО на востоке" по обеспечению устойчивости и готовности усиления дальнейшего присутствия НАТО в странах Балтии, Польше и черноморском бассейне. Также учтен пункт "осуждая незаконное строительство Керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, выражаем беспокойство новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе" в резолюции к докладу Лорда Джоплинга "Противодействие гибридным угрозам России".

Источник: https://censor.net.ua/n3097549
 
   
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Ну це безперечно політична допомога. Перемога язиком називається.
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Наше правительство хорошо работает.
российской нечисти это очень не нравится
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А не выберете пэцю-не бывать ассамблее. Не выпьют кофе,не поедят круассанов,не выразят озабоченность. Это будет крах. Покруче отсутствия отопления в городах. Даешь пэцю!
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