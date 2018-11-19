 Учения танковых подразделений прошли на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, подразделениям были определены задачи по отражению наступления и восстановлению прежнего положения по переднему краю согласно минским договоренностям.

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Танкисты резерва командования ООС после преодоления водной преграды выполнили упражнения стрельб и эвакуацию танка, который был условно поврежден в ходе учебно-боевых действий.