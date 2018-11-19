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 Учения танковых подразделений прошли на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

В районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) прошли учения танковых подразделений. По легенде, противник пытался вклиниться в передний край обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, подразделениям были определены задачи по отражению наступления и восстановлению прежнего положения по переднему краю согласно минским договоренностям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиация ООС на Донбассе отработала удары по наземным целям противника. ВИДЕО

Танкисты резерва командования ООС после преодоления водной преграды выполнили упражнения стрельб и эвакуацию танка, который был условно поврежден в ходе учебно-боевых действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3097548
 
   
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Нарешті на Донбасі пройшли навчання. От тепер (по легенді) є знання, як витягнути танк з болота.
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Как урки коллаборанты по пьяне угробили 9 танков

Многие наверное читали о том что в оккупированном рф Торезе сегодня были взрывы

Ватные СМИ написали шо это плановое уничтожение бк
На самом деле все не так, просто орки напились, просто решили пострелять и тупо угробили 9 танков и бк к ним.
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в Харкови багато простоюючих танкив берит ше тих
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Недалёкая йулеватница "Настя Кривое Дуло, говорила что танков в армии почти нет😁
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а всё ли так сладко и красиво ...?!
https://youtu.be/hG_bIYuInt0

https://youtu.be/F2DYPzdAt-M
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" пушка ходуном ходить "
так алень включи стабилизатор,
а еще сядь на улавливатель поддона заряда без стопора пушки и пускай танк поездит что бы тебя далбоеба по башне размазало
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Молодці хлопці, тренуємось нищити ворога-кацапа!!! Слава Україні!!!
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коли пУтлер захопить Україну його арміська міць збільшиться на третину, тому, товариші європейські "гаранти" моєї свободи, думайте "озабоченці", бо коли колона танків та БТРів проїдуться по головним вулицям Брюселя, Парижа та Берліна, озабоченість не допоможе.
Я свідок того, що коли совок захоплював Європу, мовчали всі, Британія, Сполучені штати, Париж, Берлін був розділений, тепер ми побачили справжню московію з чужою історією, з вкраденою назвою, навіть релігію поцупили. Тепер ми є свідками глобального занепаду демократії, демократія перетворилася на щось смішне
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И ЧЕГО ЛЕГЕНДЫ ВЫДУМЫВАТЬ? Там реальный враг есть, мишеней хоть отбавляй!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУчения танковых подразделений прошли на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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