 Учения танковых подразделений прошли на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, подразделениям были определены задачи по отражению наступления и восстановлению прежнего положения по переднему краю согласно минским договоренностям.
Танкисты резерва командования ООС после преодоления водной преграды выполнили упражнения стрельб и эвакуацию танка, который был условно поврежден в ходе учебно-боевых действий.
Многие наверное читали о том что в оккупированном рф Торезе сегодня были взрывы
Ватные СМИ написали шо это плановое уничтожение бк
На самом деле все не так, просто орки напились, просто решили пострелять и тупо угробили 9 танков и бк к ним.
https://youtu.be/hG_bIYuInt0
https://youtu.be/F2DYPzdAt-M
так алень включи стабилизатор,
а еще сядь на улавливатель поддона заряда без стопора пушки и пускай танк поездит что бы тебя далбоеба по башне размазало
Я свідок того, що коли совок захоплював Європу, мовчали всі, Британія, Сполучені штати, Париж, Берлін був розділений, тепер ми побачили справжню московію з чужою історією, з вкраденою назвою, навіть релігію поцупили. Тепер ми є свідками глобального занепаду демократії, демократія перетворилася на щось смішне