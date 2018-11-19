 В МИД осудили действия радикалов против участников акции "ТрансМарш 2018" в Киеве

Об этом написала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, считаем недопустимыми. Ждем результатов расследования правоохранительными органами", - написала она.
Напомним, 18 ноября в центре Киева радикалы сорвали мирный марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.
Пострадали три человека, в том числе фотокорреспондент из Канады Майкл Колборн. Посол Канады в Украине Роман Ващук обратился к украинским правоохранителям с призывом провести эффективное расследование.
Ну а на закуску проведем парад дебилов рожденньіх после пьяного траха
По ее словам, Министерство здравоохранения неправильно фиксирует факты травмирования и гибели на Донбассе и поэтому у правозащитников нет возможности узнать о реальном положении дел по данному вопросу.
Это дискриминация.
Трансов с проломленной башкой считают,а погибших детей нет.
Геи, лесбиянки, трасгендеры - насрать!
Но вот в чём прикол - я чёт не помню маршей гетеросексуалов...
Мораль сей басни такова - мероприятие само по себе, это всего лишь мероприятие!
А "Событие", или "никем не замеченную акцию" из этого, делает отношение общества...
Обществу будет пох, и "марши" эти превратятся в обычную ежегодную перекличку.
Будет общество акцентировать на этом внимание - марши превратятсяиз ежегодный в ежедневные...
Тьі уверен, что тебя в шортах везде пустят?
Это сейчас я стал понимать причины его поведения, когда стала доступна информация о них... Но такое впечатление, что многие так и остались с программой совковой школы...
Скажіть... Ви визнаєте Конституцію України як основний ЗАКОН рівний в правах для ВСІХ громадян?
В Конституції сказано:
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації,
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Збиратися і проводити марші це Конституційне право, так само право на свободу висловлювати свою думку і своє слово на цих маршах.
Вам, мені, чи комусь іще можуть не подобатись чиїсь мітинги, збори, марші... но є ЗАКОН Конституції і це є основою прав для всіх а не наші особисті вподобання давать чи не давать комусь право на марші чи мітинги.
Я - жінка, мені комфортно нею бути, у своєму тілі, я себе приймаю і люблю і бути чоловіком зовсім не збираюся.
А вони страждають.
Звичайно, останнім часом, буває, складається враження, що іноді такі речі використовують лише для самопіару чи в людей точно перемикає в голові. Але перш, ніж брати людину на операцію, їй роблять купу різних тестів.
Просто треба зрозуміти, що гетеро - абсолютна більшість, проте є й інші, і ті ж гомо / лесбі, і гермафродити, і трансгендери і ще хтось.
Хай кожен буде тим, ким є.