EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  942  85
Все про:МИД (4791) радикалы (49) Зеленко (2)

 В МИД осудили действия радикалов против участников акции "ТрансМарш 2018" в Киеве

Нападения на журналистов и любые проявления нетерпимости недопустимы.

Об этом написала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, считаем недопустимыми. Ждем результатов расследования правоохранительными органами", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидерам политического мейнстрима Украины важно отказаться от ультраправой идеологии, - Волкер

В МИД осудили действия радикалов против участников акции ТрансМарш 2018 в Киеве 01

Напомним, 18 ноября в центре Киева радикалы сорвали мирный марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.

Пострадали три человека, в том числе фотокорреспондент из Канады Майкл Колборн. Посол Канады в Украине Роман Ващук обратился к украинским правоохранителям с призывом провести эффективное расследование.

Также читайте: Только одно из 31 совершенного в Украине радикальными группировками преступления дошло до суда, - Amnesty International

Источник: https://censor.net.ua/n3097546
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не делите Людей под разным соусом и понятием,тогда все будет нормально,но власти нужно обратное..?
 показать весь комментарий
 
педерасты мне не интересны...под любыми соусами.
 показать весь комментарий
 
А латентные обычно и пытаются всех убедить, что они не такие))) Но самого себя ведь не обманешь?)))
 показать весь комментарий
 
еще один извращенец! згинь уродец!
 показать весь комментарий
 
Не поддерживающие акцию, это те кто в ней не участвует... А не терпящие инакомыслия и действующие(нападающие) и есть радикалами...
 показать весь комментарий
 
 
Народньіе гуляния извращенцев с цєнтре столицьі, для МИДа єто нормально
 показать весь комментарий
 
 
Вы когда пишите, сколько раз раскладку клавиатуры меняете?))) Чего это они извращенцы?? Они родились такими...
 показать весь комментарий
 
Спалився москалику, в украінскій клаві не має букви "ьі"
 показать весь комментарий
 
 
Да ничего))) Когда человек не знает как правильно и пытается под кого то косить, он на этом обычно и палится)))
 показать весь комментарий
 
что теперь, что "они родились такими"? зачем выпячивать свое уродство??
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю на мацкве провести парад невинно заболевших алкоголизмом, потом наркоманией, далее возмем ВИЧ и для массовки добавим сифилисников.
Ну а на закуску проведем парад дебилов рожденньіх после пьяного траха
 показать весь комментарий
 
у вас на мацкве такие парады регулярно проходят
 показать весь комментарий
 
Кто родился такими? Как раз эти считают, что они родились не такими, но медицина им может помочь исправить ситуацию. Так может им нужен не хирург и эндокринолог, а психиатр?
 показать весь комментарий
 
День памяти трансгендерных людей, погибших от насилия - необыкновенно важная акция на пятом году войны....
 показать весь комментарий
 
 
На сегодняшний день в Украине никто правильно не ведет учет погибших на Донбассе детей. Об этом на пресс-конференции сообщила директор объединения «Всеукраинская служба защиты детей» Людмила Волынец.

По ее словам, Министерство здравоохранения неправильно фиксирует факты травмирования и гибели на Донбассе и поэтому у правозащитников нет возможности узнать о реальном положении дел по данному вопросу.
 показать весь комментарий
 
Безусловно. Один транс проломил на почве ревности башку другому гендеру и тот зажмурился. Это плохо? Ужасно... Но, какое это имеет отношение к погибшим в даунбабве детям и тем более к министервству здравозахоронения, я просто ума не приложу... В МИД осудили действия радикалов против участников акции "ТрансМарш 2018" в Киеве - Цензор.НЕТ 9373
 показать весь комментарий
 
Самое прямое.
Это дискриминация.
Трансов с проломленной башкой считают,а погибших детей нет.
 показать весь комментарий
 
Вы сами себя слышите??? Вы убитых уже делите... Хотя их война(трансгендеров), по сути, ничем не отличается от нашей... козломордые тоже не признают наше право на существование...
 показать весь комментарий
 
 
Це ж треба, канадський "журналіст" їхав з самої Праги тільки для того щоби отримати в писок.
 показать весь комментарий
 
 
Мне вообще похер!
Геи, лесбиянки, трасгендеры - насрать!
Но вот в чём прикол - я чёт не помню маршей гетеросексуалов...
 показать весь комментарий
 
 
ты правильно заметил, но есть ещё одна закономерность, против тех отличаишихся в принцыпе те кто не счастлив в своей сексульной или семеиной жызни и они не могут принять что он(а) несчастны и материал счастья разходуется не по назначению, иногда выглядит что они завидует им и стесняется присоеденятся, а так да, мне тоже они безразличны, но зачем устраивать эти публичные сходки, мне не понятно.
 показать весь комментарий
 
 
Брат в Лондоне как раз застал подобный марш) Ну прошли они, устроили карнавал, все желающие с ними пофоткались... И все.. На следующий день об этом вспоминали как о каком то фестивале, не более)))
 показать весь комментарий
 
летом в Кривом Роге кучка(человек тридцать) гомиков проводила "марш"...ее(кучку) охраняло три сотни(!) полицаев. вопрос - что и кому, эти клоуны хотели доказать?? да, кстати - половина "прайда" прятала свои хари...
 показать весь комментарий
 
по твоим словам понятно - проблемы у тебя в интимной жызни, но боишся сам себе признатся.
 показать весь комментарий
 
Покуда вы не начнете к ДРУГИМ относится так, как хотели бы, что бы относились к вам, вы никогда ничего не поймете)))
 показать весь комментарий
 
ну вот, начинаите относится к остольным так как они этого хочет - не может быть двоиных стандартов
 показать весь комментарий
 
это не цирк, а проплаченая картинка для чьих-то скреп
 показать весь комментарий
 
да зачем устраивали - это то что не понятно, пусть делает всё что не запрещенно законом в интимной жызни что только пожелает, идея шествия какая - выродится клоунами или, ну где или в чём эта идея шествия, их кто то ушемляет?
 показать весь комментарий
 
Какая цель? В Лондоне? Да понятия не имею))) Я просто привел пример ТОЛЕРАНТНОГО отношения людей к друг другу)) А насчет цели в Киеве спокойно могу обьяснить... По крайней мере как я их понимаю... Сегодня они всего лишь вспоминали тех, кого среди них УБИЛИ... Убили только за то, что они не такие как все...
 показать весь комментарий
 
имена убитых можно узнать где то или это абстрактная величина? ну так, а в друг убьёт, давай устроим своевременно поминки.
 показать весь комментарий
 
Скажем так!
Мораль сей басни такова - мероприятие само по себе, это всего лишь мероприятие!
А "Событие", или "никем не замеченную акцию" из этого, делает отношение общества...
Обществу будет пох, и "марши" эти превратятся в обычную ежегодную перекличку.
Будет общество акцентировать на этом внимание - марши превратятсяиз ежегодный в ежедневные...
 показать весь комментарий
 
нет ну они устраивает своии шествия и у нас каждый год, но к ним отношение как кловнов, да, поначалу руске питари протестовали против них, но не получив поддержки от людей смирились. Идут они в своих шествиях и идут, только почему или зачем не понимаю.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо народився трансгендером, то це не злочин. Інша справа проводити марші з цього приводу, бо це заважає та провокує інших. Нехай наймуться в трамвайне депо і працюють, як інші.
 показать весь комментарий
 
 
А девушкам в миниюбках не ходить, ибо это кого то провоцирует? Все верно?)))
 показать весь комментарий
 
 
Якщо є дрескод, то не ходити. А якщо проблеми то на нудистськия пляж🧜
 показать весь комментарий
 
 
Дрескод что бы не ПРОВОЦИРОВАТЬ?))) Я вообще считал, что у него другая цель)))
 показать весь комментарий
 
 
ну если вы знаите что кого то это дразнит, зачем это делать, то вы напоминаите колорадников, те тоже сцуко знает что за колорадную ленту можно в свободной Украине по бобену отгрести, но нет чтоб сидели тихо, выходят на улицу и результат известен или предлагаешь украинцам к колорадным с пониманием относится.
 показать весь комментарий
 
Кого УБИЛИ трансгендеры??? А их убивают... Разницу понимаете??? Покуда колорады не убивали украинцев, к ним нормально относились... Колорадка не раздражает, она ОБОЗНАЧАЕТ УБИЙЦ...
 показать весь комментарий
 
 
ты точно понел что он написал или замечаешь только то что хочешь.
 показать весь комментарий
 
Конечно понял... Основной посыл, не выделяйся, ибо это провоцирует... Где то я такое уже слышал...
 показать весь комментарий
 
 
Миниюбки...
Тьі уверен, что тебя в шортах везде пустят?
 показать весь комментарий
 
А они(трансгендеры) ломятся туда, куда не пускают в шортах? Или если вы пройдете в шортах, вас за ЭТО будут бить и убивать??? По Киеву ходят в шортах и миниюбках?? Ходят... Если бы устроили марш по Киеву девушки в миниюбках, в них бы тоже кидали дымовые шашки и били им лица???
 показать весь комментарий
 
ои бывало, правда сразу после развала совка - бабы кидалис на девок, кричали - ходят тут голыми опами, мужиков уводят. но думаю, те бабы уже в другом свете теперь.
 показать весь комментарий
 
я так и писал - понимаешь так как хочешь, скажу по секрету - мы все различны, все, даже двоиняшки одной яицоклетки - да похожи но разные.
 показать весь комментарий
 
Только когда двойняшки проводят свои фестивали, на них никто не нападает...
 показать весь комментарий
 
нет не наподает, а где они такими плакатами проводят шествия или митинги?
 показать весь комментарий
 
А им нет необходимости ходить с плакатами, они не являются обьектами насилия, по причине что они двойняшки... Но различные встречи двойняшек ПРОВОДЯТ... И это никого не раздражает...
 показать весь комментарий
 
список жертв будет или те только пустые слова.
 показать весь комментарий
 
 
Ниже я вам привел пример из жизни... А список жертв.. Поинтересуйтесь у авторов акции Если вы не заметили, то двоих ДЕВУШЕК отвезли в больницу... Они для вас не жертвы???
 показать весь комментарий
 
да ещё, то получается на вас обращает некоторые своии злые взгляды и намерения из за ваших плакатов а не вашей ориентации - попробуите проите без рекламы и плакатов, уверен, вас в Украине никто не тронет, потому что отличаитесь от других на столько же как и другие люди и не более.
 показать весь комментарий
 
Я учился в советской школе... И мой ровесник, но учился на класс меньше, оказался трансгендером... От него потом даже отец отказался... А мы все время удивлялись, чего он с девочками с детства гуляет... А как его унижали и издевались над ним за это... А в чем ОН ВИНОВАТ??? Что родился не в своем теле???
Это сейчас я стал понимать причины его поведения, когда стала доступна информация о них... Но такое впечатление, что многие так и остались с программой совковой школы...
 показать весь комментарий
 
ой эти басни уже не интересны, знаешь, только за то что латышь или украинец в совковое время убили куда больше а ты какую то обдраенную пластинку запустил, да ещё, у вас примеры о мужском полу а даи басню как все не навидели девочку в штанах - трактористку Дуню.
 показать весь комментарий
 
они сами себя наказывают, вот и все http://www.Bible-For-You.org/Propovedn/kliment.php
 показать весь комментарий
 
А причём здесь толерантность? У ней совсем другие "лепестки"...
 показать весь комментарий
 
Педерастия, педофилия, трансгендерность, некрофилия, зоофилия, разложение общества, уничтожение семьи, уничтожение наций.
 показать весь комментарий
 
 
Лукавая толерантность выглядит иначе.

В МИД осудили действия радикалов против участников акции "ТрансМарш 2018" в Киеве - Цензор.НЕТ 4298
 показать весь комментарий
 
Ali Hasan Якщо це не злочин,тоді немає чим провокувати.
 показать весь комментарий
 
 
В такому випадку, згідно Вашої позиції слід заборонити ВСІ публічні зібрання, мітинги, походи, демонстрації для ВСІХ громадян. Бо також не всіх влаштовують різні політичні мітинги. церковні ходи, блокування доріг з різних причин, чи наприклад протестне зібрання "бляхерів" що також не всім до вподоби і т.д.
Скажіть... Ви визнаєте Конституцію України як основний ЗАКОН рівний в правах для ВСІХ громадян?
В Конституції сказано:
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації,

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Збиратися і проводити марші це Конституційне право, так само право на свободу висловлювати свою думку і своє слово на цих маршах.
Вам, мені, чи комусь іще можуть не подобатись чиїсь мітинги, збори, марші... но є ЗАКОН Конституції і це є основою прав для всіх а не наші особисті вподобання давать чи не давать комусь право на марші чи мітинги.
 показать весь комментарий
 
Ще одна шикса з вавилонського серпентарію.

В МИД осудили действия радикалов против участников акции "ТрансМарш 2018" в Киеве - Цензор.НЕТ 3876
 показать весь комментарий
 
В центрі столиці відбувається попередньо оголошена провокація і поліція дозволяє відбутись маштабному неподобству під камери російських пропогандонів. І після цього хтось буде казати, що ПеПо не шпигун?
 показать весь комментарий
 
Подскажите, а на каком рос ТВ работал побитый канадский журналист?
 показать весь комментарий
 
 
"и любые проявления нетерпимости недопустимы." Єто как понимать? Ладно там в МЗС одни 3,14дерасты, так они еще и требуют что бы все радостно приветствовали извращенцев? Думают что им за это разрешат и дальше красть..и МВФ даст денег
 показать весь комментарий
 
 
такі акції треба проводити у клубах,'вхід по запрошенню тоді і не будуть кидатися провокатори з обох боків, а так картинка для раша тудей що будуть у ЕС транслюати.
 показать весь комментарий
 
 
Страна воюет, а эти б-ди маршируют В МИД осудили действия радикалов против участников акции "ТрансМарш 2018" в Киеве - Цензор.НЕТ 4162. Тридварасы они есть педерасты
 показать весь комментарий
 
А ничего, когда страна воюет, а руководители Нафтогаза переводят десятки миллионов зеленых за границу на "помощь" мамкам и женам?! или активисты об этом не в курсе?
 показать весь комментарий
 
Мені жаль трансгендерів ... Нікому не побажаєш. Уявити не просто, але ... Є такі помилки природи, на жаль.
Я - жінка, мені комфортно нею бути, у своєму тілі, я себе приймаю і люблю і бути чоловіком зовсім не збираюся.

А вони страждають.

Звичайно, останнім часом, буває, складається враження, що іноді такі речі використовують лише для самопіару чи в людей точно перемикає в голові. Але перш, ніж брати людину на операцію, їй роблять купу різних тестів.

Просто треба зрозуміти, що гетеро - абсолютна більшість, проте є й інші, і ті ж гомо / лесбі, і гермафродити, і трансгендери і ще хтось.
Хай кожен буде тим, ким є.
 показать весь комментарий
 
 
Vedana Ви в Канаді і маєте сучасні погляди,а тут поки ще совок.
 показать весь комментарий
 
 
А без парада этим ущербным извращенцам ну никак не живется? Обязательно свои психо-сексуальные проблемы выставлять на показ и требовать от нормальных людей особого к себе отношения и льгот?
 показать весь комментарий
 
зараз інша проблема в Україні молодь садять на голку наркотиків, повсюду надписи реклами наркоти на домах.
 показать весь комментарий
 
Как быстро подсуетились наши шлюшки из МИДа подлизать у евротолерастов, лучше бы вы так оперативно посольство венгрии в Берегово закрыли или ввели визовый режим с рашкой. Аж противно смотреть на их лакейскую угодливость по отношению к евротолератам, которые в открытую нас сдают кацапам строя северные потоки и всячески подыгрывая кацапским нацистам.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ МИД осудили действия радикалов против участников акции "ТрансМарш 2018" в Киеве
 
 
 
 
 
 вверх