 Женщины должны составлять значительный процент в миротворческой миссии на Донбассе, - Ирина Геращенко на дискуссии в рамках ПА НАТО

"Традиционно эти дебаты собирают большую аудиторию на Ассамблее. Пользуясь присутствием большого количества делегации, рассказала об участии украинок в мирных процессах, о роли женщин-военных и гражданских для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение первого вице-спикера Верховной Рады, представителя президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирину Геращенко, опубликованное в Facebook.
Она отметила, что "украинские женщины платят самую высокую и самую страшную цену за российскую агрессию". "Более 1500 вдов, более 2250 мам, потерявших сыновей... Рассказала о юных медсестрах и женщинах-солдатах, убитых русскими наемниками, о женщинах, которые остаются заложниками на оккупированном Донбассе - за проукраинскую позицию. Подчеркнула, что Донбасс и особенно Крым остаются закрытыми для мониторинговых миссий, мы не можем в полной мере фиксировать все нарушения прав человека там, в том числе сексуальные преступления. Призвала поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе, и было бы хорошо, чтобы в миротворческой миссии женщины составляли значительный процент", - сообщила Геращенко.
Также она кратко обменялась мнениями по активизации роли женщин в миротворческих процессах со специальным представителем Генсека НАТО по женщинам, миру, безопасности Клэр Хатчинсон, которая недавно посещала Украину.
Напомним, в Канаде продолжается 64-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Участники планировали принять ряд резолюций, в частности по обновлению ответа на гибридную тактику России.
Умные люди должны составлять "значительный процент" в этой миссии!
А половая принадлежность, это уже как Бог пошлёт....
Сижу -реву. Так жалко их, как же им тяжело
1 - У парня украли документы и деньги и он не мог добраться домой причем долгое время - То что участник АТО оказался в такой беде, причем на улице, знали волонтеры и привокзальные мусора. Почему никто, не купил участнику АТО билет на поезд или как минимум не устроил на временное место жительства? Разве это так дорого? Менты должны были выяснить через командира части личность военнослужащего и отправить ДОМОЙ или организовать его отправку в расположение военной части, предварительно устроив на временное место жительства - Убийство участника АТО, произошло из за наплевательства и бездеятельности привокзальных мусоров Днепра. Авакова в отставку!