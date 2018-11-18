 Женщины должны составлять значительный процент в миротворческой миссии на Донбассе, - Ирина Геращенко на дискуссии в рамках ПА НАТО

"Традиционно эти дебаты собирают большую аудиторию на Ассамблее. Пользуясь присутствием большого количества делегации, рассказала об участии украинок в мирных процессах, о роли женщин-военных и гражданских для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение первого вице-спикера Верховной Рады, представителя президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирину Геращенко, опубликованное в Facebook.

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Она отметила, что "украинские женщины платят самую высокую и самую страшную цену за российскую агрессию". "Более 1500 вдов, более 2250 мам, потерявших сыновей... Рассказала о юных медсестрах и женщинах-солдатах, убитых русскими наемниками, о женщинах, которые остаются заложниками на оккупированном Донбассе - за проукраинскую позицию. Подчеркнула, что Донбасс и особенно Крым остаются закрытыми для мониторинговых миссий, мы не можем в полной мере фиксировать все нарушения прав человека там, в том числе сексуальные преступления. Призвала поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе, и было бы хорошо, чтобы в миротворческой миссии женщины составляли значительный процент", - сообщила Геращенко.

Также она кратко обменялась мнениями по активизации роли женщин в миротворческих процессах со специальным представителем Генсека НАТО по женщинам, миру, безопасности Клэр Хатчинсон, которая недавно посещала Украину.

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Напомним, в Канаде продолжается 64-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Участники планировали принять ряд резолюций, в частности по обновлению ответа на гибридную тактику России.