 Синоптики обещают мокрый снег и гололед 19 ноября в южных и центральных областях, - ГСЧС

Такие данные приведены на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра, пишет Цензор.НЕТ.
"В южной части - сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье - порывы ветра 15-20 м/с", - отметили спасатели.
Также сообщается, что 19-21 ноября в связи с похолоданием на реках бассейна Припяти ожидается образование первичных ледовых явлений в виде заберегов.
1 - У парня украли документы и деньги и он не мог добраться домой причем долгое время - То что парень оказался в такой беде, знали волонтеры и привокзальные мусора. Почему никто, не купил участнику АТО билет на поезд? Разве это так дорого? Менты должны были купить билет парню и отправить ДОМОЙ или организовать его отправку домой предварительно устроив на временное место жительства - Убийство участника АТО, произошло из за бездеятельности мусоров. Авакова в отставку!
"Важко навіть уявити, скільки душ врятував власним прикладом, смиренною молитвою, доброю порадою та носінням тягарів своїх ближніх преподобний ХІІ століття, пам'ять якого Церква звершує 19 листопада, а саме - Варлаам Хутинський!
Син багатих та знатних батьків з Новгорода, він обрав шлях ченця-аскета, що проводив дні в суворому пості й молитві. Місцем подвигу Варлаам обрав урочище Хутинь - або ж - «худе» - чи «погане місце» - новгородці обходили стороною цю місцевість із дурною славою."
По-русски Хутинь это Хутин. Лишне напоминать, что так прозвали Путина.
Народ не обманешь. Хутин - пуй!!!