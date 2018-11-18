 Синоптики обещают мокрый снег и гололед 19 ноября в южных и центральных областях, - ГСЧС

Такие данные приведены на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра, пишет Цензор.НЕТ.

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"В южной части - сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье - порывы ветра 15-20 м/с", - отметили спасатели.

Также сообщается, что 19-21 ноября в связи с похолоданием на реках бассейна Припяти ожидается образование первичных ледовых явлений в виде заберегов.