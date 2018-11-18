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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Синоптики обещают мокрый снег и гололед 19 ноября в южных и центральных областях, - ГСЧС

В понедельник, 19 ноября, на юге и в центральных областях Украины пройдет мокрый снег, кроме того ожидается гололед.

Такие данные приведены на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра, пишет Цензор.НЕТ.

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"В южной части - сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье - порывы ветра 15-20 м/с", - отметили спасатели.

Также сообщается, что 19-21 ноября в связи с похолоданием на реках бассейна Припяти ожидается образование первичных ледовых явлений в виде заберегов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097544
 
 
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15-20 м/с - 20+м/с уже ломает деревья, по краинеи мере сосны, если не правильная вырубка производилась.
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Касательно убийства участника АТО из Тернопольской области в Днепре.
1 - У парня украли документы и деньги и он не мог добраться домой причем долгое время - То что парень оказался в такой беде, знали волонтеры и привокзальные мусора. Почему никто, не купил участнику АТО билет на поезд? Разве это так дорого? Менты должны были купить билет парню и отправить ДОМОЙ или организовать его отправку домой предварительно устроив на временное место жительства - Убийство участника АТО, произошло из за бездеятельности мусоров. Авакова в отставку!
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Полез смотреть сайт Синоптик - узнал, что "19 листопада вшановується пам'ять святителя Павла і Варлаама Хутинського". Полез смотреть за что Варлааму такое прозвище дали.
"Важко навіть уявити, скільки душ врятував власним прикладом, смиренною молитвою, доброю порадою та носінням тягарів своїх ближніх преподобний ХІІ століття, пам'ять якого Церква звершує 19 листопада, а саме - Варлаам Хутинський!
Син багатих та знатних батьків з Новгорода, він обрав шлях ченця-аскета, що проводив дні в суворому пості й молитві. Місцем подвигу Варлаам обрав урочище Хутинь - або ж - «худе» - чи «погане місце» - новгородці обходили стороною цю місцевість із дурною славою."
По-русски Хутинь это Хутин. Лишне напоминать, что так прозвали Путина.
Народ не обманешь. Хутин - пуй!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСиноптики обещают мокрый снег и гололед 19 ноября в южных и центральных областях, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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