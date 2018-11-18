 Комитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста, - Фриз

Об этом в Facebook написала народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

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Она сообщила, что в резолюции к докладу Лорда Джоплинга "Противодействие гибридным угрозам России" учтен новый параграф, который был внесен украинской делегацией. В таком виде документ поддержал Комитет. Смысл параграфа: "осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе".

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Кроме того, на заседании Комитета Андрей Левус и Юрий Береза представили и защитили внесенную делегацией Украины правку в резолюцию "Усиление сил сдерживания НАТО на востоке" "по обеспечению устойчивости и готовности усиления дальнейшего присутствия НАТО в Прибалтике, Польше и Черном море".

Ирина Фриз отметила, что по Крыму в этой резолюции говорится: "выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, которые расположены на территории стран Балтии в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму, с помощью таких средств как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности".

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Напомним, в Канаде продолжается 64-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Участники планировали принять ряд резолюций, в частности по обновлению ответа на гибридную тактику России.