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 Комитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста, - Фриз

Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности НАТО осудил строительство Керченского моста и принял внесенную украинской стороной правку.

Об этом в Facebook написала народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

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Она сообщила, что в резолюции к докладу Лорда Джоплинга "Противодействие гибридным угрозам России" учтен новый параграф, который был внесен украинской делегацией. В таком виде документ поддержал Комитет. Смысл параграфа: "осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе".

Комитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста, - Фриз 01

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Кроме того, на заседании Комитета Андрей Левус и Юрий Береза представили и защитили внесенную делегацией Украины правку в резолюцию "Усиление сил сдерживания НАТО на востоке" "по обеспечению устойчивости и готовности усиления дальнейшего присутствия НАТО в Прибалтике, Польше и Черном море".

Ирина Фриз отметила, что по Крыму в этой резолюции говорится: "выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, которые расположены на территории стран Балтии в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму, с помощью таких средств как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности".

Комитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста, - Фриз 02

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Напомним, в Канаде продолжается 64-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Участники планировали принять ряд резолюций, в частности по обновлению ответа на гибридную тактику России.

Источник: https://censor.net.ua/n3097543
 
 
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Оперативно....пока второй раз осудите, то он уже развалится.... Комітет НАТО одноголосно засудив будівництво Керченського моста, - Фріз - Цензор.НЕТ 6829
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учтен новый параграф, который был внесен украинской делегацией
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это не так важно - кто из Балтииских фошиздов успел освободить Кёнигсберг, я что то пропустил - которые расположены на территории стран Балтии в Калининграде
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подожди, может это на всех трёх - подарок в столетие
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после того, как по нему начали ездить😀😀😀
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2 года была обеспокоенность, потом 2 озабоченность, теперь "грозное" осуждение.. крута
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Можна із запізненням засуджувати будівництво керченського мосту. Але де ваші санкції до тих, хто його будував та надавав технологій і матеріали?
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пэтьку прессовать начнут в апреле, пока нельзя, прэпыздэнт он, как ни как
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Намекаешь что скоро выйдут на след украинского щебня и Ахметовскую арматуру для керченского моста?


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лучше бы резонанс сооружения просчитали и излучатель нам подарили...
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Комитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста.

Это конечно радует, но бомбить кто-то думает :Комітет НАТО одноголосно засудив будівництво Керченського моста, - Фріз - Цензор.НЕТ 1490
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Судя по времени реакции, впервые за все время существования НАТО, первой спохватилась Эстония.
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выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, которые расположены на территории стран Балтии в Калининграде - может я что то пропустил, извините, а когда Литва присоеденила Кёнигсберг, потому что знаю Латвия и Эстония не присоеденяли.
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_Вот это да! Врубайте народную музыку, озабоченцы осудили. Вах! Качиньский, убитый рашистами президент страны НАТО, оценил бы...
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Чето даже не смешно.
Єто они так рашку троллят или нас?
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Спохватились... могли і через рік...вже не дивує їх "космічна" реакція.
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Лучше бы вместо осуждений Босфор для Рашки закрыли. Ето было бы в разы действенней чем все ваши резолюции
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_Действовать, это не про них, это про маньяка и серийного людоеда путлера. А эти ничтожества и пигмеи в основном насчёт потрепаться.
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"Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности НАТО осудил строительство Керченского моста и принял внесенную украинской стороной правку"__________________ И ШО??????????? МОЖЕТ ФРИЗ СКАЖЕТ - ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР(!) В КРЫМ ПОСТУПАЮТ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО С УКРАИНЫ????!!!!!!!
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В этой новости прекрасно все. И "комитет по вопросам гражданского измерения безопасности". И блестящий доклад на этом самом комитете самого лорда Джоплинга. И, конечно, восхитительный параграф: "сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе".Источник: https://censor.net.ua/n3097543 Сильно! И даже потужно. Дякуємо, ната!
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Чтобы построить Мост,русснявые даже изменили ГОСТы и стандарты, Мост рухнет потому что твердого основания под мостом нет...
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_Тем больше у людоедов будет причин пробивать коридор к полуострову, захватывать канал, плотины и шлюзы. Со всеми вытекающими.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста, - Фриз
 
 
 
 
 
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