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 Оккупанты не пропускали через блокпост гражданских и им пришлось ночевать в своих авто, - украинская сторона СЦКК

Российско-оккупационные войска создают тяжелую ситуацию в оккупированных населенных пунктах вдоль линии соприкосновения и на блокпостах, угрожающего жизни и здоровью мирного населения.

Об этом заявляет украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

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"15 ноября на блокпосту, расположенном на автодороге Н15 недалеко от комбината "Каргилл" в Кременце, наблюдатели Миссии видели, что дорога была перекрыта из-за обилия гражданских транспортных средств и очереди пешеходов. Мужчина (в возрасте от 50 до 60 лет) сообщил, что пассажиры около 50 автомобилей заночевали (с 14 на 15 ноября) в своих транспортных средствах после того, как весь предыдущий день они ждали проезда через блокпост, однако не смогли этого сделать до конца дня", - цитируется отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 17 ноября.

"Создание ситуации неорганизованности в работе блокпостов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз подвергает опасности мирное население", - заявила украинская сторона СЦКК. Она призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не пренебрегать нормами международного гуманитарного права и подчеркивает, что подобная ситуация опасна, необходимо обеспечивать благоприятные условия жизни для гражданского населения.

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Оккупанты не пропускали через блокпост гражданских и им пришлось ночевать в своих авто, - украинская сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097541
 
 
 Топ комментарии
 
Де ще таке буває щоб через лінію фронту шастали туди-сюди? Нехай щастить.
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Как на меня, это все уже начинает смахивать на театр абсурда: есть война или нет; есть враг или нет, есть сепаратисты или нет, есть оккупант или таки нет...и так до бесконечности?
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В конце концов там война, а не пешеходный переход, и условия хорошие были, пока ватникам не захотелось чего-то новенького, рашистского...
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украинская сторона СЦКК. призывает что необходимо обеспечивать благоприятные условия жизни для гражданского населения. ---WTF???? С каких пор твари от имени Украины призывают к благоприятным условиям для предателей и коллаборантов?? А я как гражданин Украины призываю создавать Идам больше проблем ибо очищение и понимание должно приходить через мучения и никак иначе. Позвали к себе нечисть рашистскую предав Украину - вкушайте ее полными ложками!
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Как на меня, это все уже начинает смахивать на театр абсурда: есть война или нет; есть враг или нет, есть сепаратисты или нет, есть оккупант или таки нет...и так до бесконечности?
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Всё из тобою перечисленного есть и даже больше .
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В конце концов там война, а не пешеходный переход, и условия хорошие были, пока ватникам не захотелось чего-то новенького, рашистского...
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и за шо б они ешо переживали как не за бедных и униженых жителей лугандона!
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Де ще таке буває щоб через лінію фронту шастали туди-сюди? Нехай щастить.
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Ціни у лугандонії практично московські.
Народ їде отоварюватися до хунти
Для кацапів це збиток
Наша мета - дати лугандонам можливсіть вивезти якомога більше грошей на материк.
Це полііпшує зовнішньоторгівельний баланс України, дозволяє вільніше купувати високотехнологічні комплектуючя для новітньої зброї.
Тому слід забезпечити лугандонам найкомфортніші умови для отоварбвання на материкку.
Кожний фубль поміняний ними на гривні це додаткова можливість убити кацапа!
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"Создание ситуации неорганизованности в работе блокпостов со стороны немецких оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности мирное население", - заявила советская сторона . СССР призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Вермахта не пренебрегать нормами международного гуманитарного права и подчеркивает, что подобная ситуация опасна, необходимо обеспечивать благоприятные условия жизни для гражданского населения. (И. Сталин. 1941 год) как то так....
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"...не пропускали через блокпост гражданских..." дурни, а там ещё какие-то бывают?!
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