 Оккупанты не пропускали через блокпост гражданских и им пришлось ночевать в своих авто, - украинская сторона СЦКК

Об этом заявляет украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

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"15 ноября на блокпосту, расположенном на автодороге Н15 недалеко от комбината "Каргилл" в Кременце, наблюдатели Миссии видели, что дорога была перекрыта из-за обилия гражданских транспортных средств и очереди пешеходов. Мужчина (в возрасте от 50 до 60 лет) сообщил, что пассажиры около 50 автомобилей заночевали (с 14 на 15 ноября) в своих транспортных средствах после того, как весь предыдущий день они ждали проезда через блокпост, однако не смогли этого сделать до конца дня", - цитируется отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 17 ноября.

"Создание ситуации неорганизованности в работе блокпостов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз подвергает опасности мирное население", - заявила украинская сторона СЦКК. Она призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не пренебрегать нормами международного гуманитарного права и подчеркивает, что подобная ситуация опасна, необходимо обеспечивать благоприятные условия жизни для гражданского населения.

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