Об этом заявляет украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.
"15 ноября на блокпосту, расположенном на автодороге Н15 недалеко от комбината "Каргилл" в Кременце, наблюдатели Миссии видели, что дорога была перекрыта из-за обилия гражданских транспортных средств и очереди пешеходов. Мужчина (в возрасте от 50 до 60 лет) сообщил, что пассажиры около 50 автомобилей заночевали (с 14 на 15 ноября) в своих транспортных средствах после того, как весь предыдущий день они ждали проезда через блокпост, однако не смогли этого сделать до конца дня", - цитируется отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 17 ноября.
"Создание ситуации неорганизованности в работе блокпостов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз подвергает опасности мирное население", - заявила украинская сторона СЦКК. Она призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не пренебрегать нормами международного гуманитарного права и подчеркивает, что подобная ситуация опасна, необходимо обеспечивать благоприятные условия жизни для гражданского населения.
Народ їде отоварюватися до хунти
Для кацапів це збиток
Наша мета - дати лугандонам можливсіть вивезти якомога більше грошей на материк.
Це полііпшує зовнішньоторгівельний баланс України, дозволяє вільніше купувати високотехнологічні комплектуючя для новітньої зброї.
Тому слід забезпечити лугандонам найкомфортніші умови для отоварбвання на материкку.
Кожний фубль поміняний ними на гривні це додаткова можливість убити кацапа!