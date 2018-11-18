 Двух активистов, вышедших на одиночные пикеты против притеснения крымских татар, задержали в Санкт-Петербурге

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мужчина стоял на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, держа в руках плакат с надписью о том, что татар притесняют "в Крыму по национальному признаку".
Как сообщает "ОВД-Инфо", очевидцы задержания спросили у полицейских, куда они доставят Тарасова, но те не ответили на вопрос. С их слов активиста задержали за отказ показать паспорт.
Евгений Тарасов - участник бессрочной акции в поддержку крымских татар под названием "Стратегия-18". Авторы названия выбрали эту цифру из-за того, что сталинская депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года. "Стратегия-18" ежемесячно проходит в центре Петербурга с 18 ноября 2016 года.
Позже стало известно, что полиция доставила в одно из отделений города еще одного участника бессрочной акции – Дмитрия Дорохина. Причина его задержания неизвестна.
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Про це повідомила Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.
"Особливу увагу приділяємо зв'язкам Кремля з Талібаном, а також свідченням постачання зброї та матеріальних ресурсів. Талібан - тема окремої доповіді Парламентської асамблеї, що виноситься на обговорення цієї сесії», - зазначила Ірина Фріз.
Вона також повідомила, що у доповіді є свідчення того, як російські спецслужби заохочують радикальних ісламістів залишати територію Росії, в тому числі, забезпечуючи їх переліт, та брати участь в бойових діях за межами держави, зокрема, в Сирії на боці Ісламської держави.
«Крім того, багато колишніх іракських баасистів, які становили ядро військово-політичної еліти за часів Хусейна, а потім - верхівку ІДІЛ - проходили навчання в КДБ СРСР. В доповіді - багато цікавих фактів, свідчень та доказів такої співпраці», - додала парламентар.https://www.unian.ua/politics/10342041-ukrajina-na-zasidanni-pa-nato-prezentuvala-dopovid-pro-zv-yazki-kremlya-z-islamskimi-teroristami.html
І невже тепер в Україні комусь ще кортить мати в себе вдома також такий "рюзьскій мір", коли чобіт рашистських окупанта вже топче нашу землю і гинуть наші молоді люди, захищаючи свою землю від людиноненависницької московитської орди?
http://cripo.com.ua/news/world/v-rossii-umer-93-letnij-veteran-u-kotorogo-kollektory-otobrali-kvartiru-za-dolgi-vnuka/