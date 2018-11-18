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 Двух активистов, вышедших на одиночные пикеты против притеснения крымских татар, задержали в Санкт-Петербурге

Российская полиция задержала в Санкт-Петербурге Евгения Тарасова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку крымских татар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мужчина стоял на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, держа в руках плакат с надписью о том, что татар притесняют "в Крыму по национальному признаку".

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Как сообщает "ОВД-Инфо", очевидцы задержания спросили у полицейских, куда они доставят Тарасова, но те не ответили на вопрос. С их слов активиста задержали за отказ показать паспорт.

Евгений Тарасов - участник бессрочной акции в поддержку крымских татар под названием "Стратегия-18". Авторы названия выбрали эту цифру из-за того, что сталинская депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года. "Стратегия-18" ежемесячно проходит в центре Петербурга с 18 ноября 2016 года.

Позже стало известно, что полиция доставила в одно из отделений города еще одного участника бессрочной акции – Дмитрия Дорохина. Причина его задержания неизвестна.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097537
 
 
 Топ комментарии
 
Особливо цікаво це виглядає на фоні того, що ваш коментар першим стоїть Двух активистов, вышедших на одиночные пикеты против притеснения крымских татар, задержали в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 8774
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І жодного коментаря від кремлеботів.. Випадковість? Не думаю..😕😕😕
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І жодного коментаря від кремлеботів.. Випадковість? Не думаю..😕😕😕
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Особливо цікаво це виглядає на фоні того, що ваш коментар першим стоїть Двух активистов, вышедших на одиночные пикеты против притеснения крымских татар, задержали в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 8774
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Це ж природньо: українців турбує Україна, кремлеботів - їх кремлеботія. Двух активистов, вышедших на одиночные пикеты против притеснения крымских татар, задержали в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 39
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Ось тут мала бути викладена ваша наочна агітація. А її - нема.. То про що далі вам сперечатися?..😃😃😃
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Сашко, я не займаюсь брехливою агітацією, як ти. І мене абсолютно не цікавить (теж - як тебе), що відбувається на території кацапоїдів.
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Ну так, ну так.. звичайно.. Хто ж би мав сумнів у вашому патріотизмі і порядності..😐😐😐
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Та просто не зависаю на одній темі. Це по-перше . А по-друге - методичками кремлеботів не передбачено обговорення тем по Россії...😃😃😃
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расєя - українцями пишеться з маленької.
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вони сміливі люди,залишилося таких там мало, їм треба поставити хрест на росії, нехай деградує, бо щось змінити там на місці вже запізно.
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Руцкий мир. Бессмысленный и беспощадный...это в смысле бунта ...тупорылые они,кароч....
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А по темі щось самому висловитися СЛАБО?..😕😕😕
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Це ж треба так боятися людей, які просто самі по собі стоять та протестують😒
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На весь величезний Санкт-підербург вийшла одна людина на пікет, то велике болото рф.
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Сьогодні, 18 листопада, під час засідання Парламентської асамблеї НАТО, Україна презентувала чергову доповідь про зв'язки Російської Федерації з ісламськими терористичними організаціями.
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Про це повідомила Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.
"Особливу увагу приділяємо зв'язкам Кремля з Талібаном, а також свідченням постачання зброї та матеріальних ресурсів. Талібан - тема окремої доповіді Парламентської асамблеї, що виноситься на обговорення цієї сесії», - зазначила Ірина Фріз.
Вона також повідомила, що у доповіді є свідчення того, як російські спецслужби заохочують радикальних ісламістів залишати територію Росії, в тому числі, забезпечуючи їх переліт, та брати участь в бойових діях за межами держави, зокрема, в Сирії на боці Ісламської держави.
«Крім того, багато колишніх іракських баасистів, які становили ядро військово-політичної еліти за часів Хусейна, а потім - верхівку ІДІЛ - проходили навчання в КДБ СРСР. В доповіді - багато цікавих фактів, свідчень та доказів такої співпраці», - додала парламентар.https://www.unian.ua/politics/10342041-ukrajina-na-zasidanni-pa-nato-prezentuvala-dopovid-pro-zv-yazki-kremlya-z-islamskimi-teroristami.html
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На рашці режим пуйла вже боїться одиночних пікетів, жорстоко подавлюючи своїм репресивним поліцейським апаратом навіть ці окремі іскри громадянської позиції. Що вже казати про численні збори громадян проти антинародної кліки фашистського диктатора путєна і його "кооператива Озеро"..
І невже тепер в Україні комусь ще кортить мати в себе вдома також такий "рюзьскій мір", коли чобіт рашистських окупанта вже топче нашу землю і гинуть наші молоді люди, захищаючи свою землю від людиноненависницької московитської орди?
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кацапы реально животные, им запретили протестовать, ну и так чтобы поржать оставили "лазейку" в виде "одиночного пикета"... ну и так вот они не вышли протестовать против этого, они реально стоят в одиночестве, с плакатиками, а прохожие тычут в них пальцами и называют дебилами
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В России умер 93-летний ветеран, у которого коллекторы отобрали квартиру за долги внука

http://cripo.com.ua/news/world/v-rossii-umer-93-letnij-veteran-u-kotorogo-kollektory-otobrali-kvartiru-za-dolgi-vnuka/
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвух активистов, вышедших на одиночные пикеты против притеснения крымских татар, задержали в Санкт-Петербурге
 
 
 
 
 
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