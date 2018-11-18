 Полиция отпустила помощника Савченко Мисийко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Его доставили в Шевченковское управление полиции как участника конфликта, допросили и отпустили", - сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

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Напомним, днем 18 ноября в Киеве задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мисийко. Также полицейские задержали участника столкновений, который особенно активно пытался помешать им задерживать помощника нардепа.