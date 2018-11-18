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Все про:Киев (16811) Нацполиция (8489) Савченко (2790) помощник депутата (8)

 Полиция отпустила помощника Савченко Мисийко

Полиция после допроса отпустила помощника нардепа Надежды Савченко Валерия Мисийко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Его доставили в Шевченковское управление полиции как участника конфликта, допросили и отпустили", - сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко сознательно затягивает ознакомление с делом, чтобы попиариться во время избирательной кампании, - Матиос

Напомним, днем 18 ноября в Киеве задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мисийко. Также полицейские задержали участника столкновений, который особенно активно пытался помешать им задерживать помощника нардепа.

Источник: https://censor.net.ua/n3097535
 
 
 Топ комментарии
 
А пару часов назад на другой ветке порохоботыяростно визжали, что скоро обязательно узнаем - за что взяли со всеми подробностями
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Какого конфликта? И чтоб допросить человека, то надо собрать взвод полиции и сделать публичное задержание? Какую муть Тракало пытается сказать? ? Хоть бы постыдился. Такой большой дядя, а такие глупости выдает.
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Порохоботи запросто мсжуть робити аналог, на Новий рік наприклад, вони й так майже в усьому копіюють кацапів

Полиция отпустила помощника Савченко Мисийко - Цензор.НЕТ 8168
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А ты, дурочка, боялась.., даже юбка не помялась
шутл. о каком-л. легко проделанном действии, которое сначала казалось опасным и трудным (реплика может быть адресована и мужчине, и женщине).
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уже подписался на сотрудничество - вот те на, а как соротевлялся, как сопротевлялся.
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тихо..а то хуля опять лицом партии сделает!!)))
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Клас! Оччень понравилось новое определения ХУЛЯ, думаю это новый бренд будет популярен, как в свое время стало брендом титушки
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Круто Полиция отпустила помощника Савченко Мисийко - Цензор.НЕТ 7671
Ловили целой армией как какого-то маньяка и тут... раз и отпустили
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А пару часов назад на другой ветке порохоботыяростно визжали, что скоро обязательно узнаем - за что взяли со всеми подробностями
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да не скажет, что всё слил, разсказал и подписался сотрудничать - да никто это официально не скажет.
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Порохоботи запросто мсжуть робити аналог, на Новий рік наприклад, вони й так майже в усьому копіюють кацапів

Полиция отпустила помощника Савченко Мисийко - Цензор.НЕТ 8168
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на евробляхах?то ваша зрадотема Полиция отпустила помощника Савченко Мисийко - Цензор.НЕТ 9528
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Какого конфликта? И чтоб допросить человека, то надо собрать взвод полиции и сделать публичное задержание? Какую муть Тракало пытается сказать? ? Хоть бы постыдился. Такой большой дядя, а такие глупости выдает.
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"Задержали как участника конфликта" - какого конфликта?
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Может инопланетяне с оленями дрались? Полиция отпустила помощника Савченко Мисийко - Цензор.НЕТ 8050
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ні - з алєнями бились друзі Місійко ..))
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В чем соль то задержания?порохоботы ау
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ну шо ж, в очередной(уж который) раз, "новая" полиция а-ля аваков выставила себя посмешищем! объяснили бы мужику, что нужно на пять минут зайти в участок и подписать бумажки - не смеялся над ними весь интернет!
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а що з Голубанаом ? В нього все ок ..))
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Николаевского криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик" выпустили из СИЗO
29 августа 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны пять человек, в том числе - лидера устойчивой преступной организации Титова, известного в криминальной среде как "Мультик".
По данным прокуратуры Николаевской области, им инкриминируют ряд тяжких преступлений, среди которых: вымогательство, незаконное обращение с оружием, незаконная перевозка и сбыт наркотических средств, завладение имуществом предприятий мошенническим путем в особо крупных размерах и многие другие.
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Фініта ля комедія… «Керівником виборчого штабу Порошенка стає Медведчук».
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А гройсман заявляет что в Украине подьем экономики,11 кварталов подряд
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Тю , це херня 😂
От керівником вибчого штабу Хюли , є сам кремлівський сцарь.👍🏻😃 о це круто !!!
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Затриманий дав підписку про невиїзд. А на завтра він запрошений до слідчого. Так що все в нього попереду. Буде ще про що кремлеботам тут побазікати.. 😃😃😃
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не сочиняй - в методичке это не написано!
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Это вероятно Гадин корректировщик огня... Полиция отпустила помощника Савченко Мисийко - Цензор.НЕТ 6253 поселите его рядом пусть морзянкой по трубам перестукиваются может перехват интересный будет.
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Чого ви хвилюєтеся і кудись поспішаєте? Вам же людською мовою пояснили - завтра. Ось тоді і порозмовляємо😃😃😃
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Прямой эфир: На Набережной в ожидании салюта собрались десятки тысяч человек

'Полиция отпустила помощника Савченко Мисийко - Цензор.НЕТ 4907
https://ltv.lsm.lv/lv/tieshraide/ltv1/live.360/
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хрен с тем помощником - даваи порадуемса вместе - выключили освещение в городе
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да, но ведь 100 лет же круглая дата и один раз - те 18 минут зрелище того стоило.
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спасибо, вам тоже 100 летие Украины встретить радостными и свободными.
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праздник продолжается - завтра в Латвие выходной.
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Федя докладываю, салют жиденький оказался, обкакались.
Можешь почитать комментарии на всех латвийских сайтах, тупая музыка пауза по 20 секунд, кроме концовки всё ужасно.
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да ладно...а в какой стране по другому? Поліція відпустила помічника Савченко Місійка - Цензор.НЕТ 7680в сев.корее?
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так зрада ж законы не признает...и кого винить?
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А прислать повестку на допрос за три дня слабо. Наплодили мусоров как собак голодных, так они стаей теперь на людей бросаются. Пока отстреливать их не начнешь так и будут аваковские команды исполнять.
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Пітори відпустили пітора нічого нового
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Хоч би один коментар від кремлеботів по наступній темі... Палитеся боти, ой як палитеся...😕😕😕
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D3C0d3r .reborn V‏ @DeC0d3r_V 30 мин.30 минут назад

Всі вже со щота збились. Но отеті-от хомячьки просто восторх: "Біллі Балаклава, Чорний Плащ і Сіній Нос спєшат на помочь!!1 Но вони не прішлі! Як і всі бубєнчики яких ми облизовали" - і продолжають дзюрити собі на писки. Ну от шо там в бошках?))
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А когда вы увидим Белую Гыгу в черном плаще с синим носом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция отпустила помощника Савченко Мисийко
 
 
 
 
 
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