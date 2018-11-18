 Полиция отпустила помощника Савченко Мисийко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Его доставили в Шевченковское управление полиции как участника конфликта, допросили и отпустили", - сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.
Напомним, днем 18 ноября в Киеве задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мисийко. Также полицейские задержали участника столкновений, который особенно активно пытался помешать им задерживать помощника нардепа.
шутл. о каком-л. легко проделанном действии, которое сначала казалось опасным и трудным (реплика может быть адресована и мужчине, и женщине).
Ловили целой армией как какого-то маньяка и тут... раз и отпустили
29 августа 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны пять человек, в том числе - лидера устойчивой преступной организации Титова, известного в криминальной среде как "Мультик".
По данным прокуратуры Николаевской области, им инкриминируют ряд тяжких преступлений, среди которых: вымогательство, незаконное обращение с оружием, незаконная перевозка и сбыт наркотических средств, завладение имуществом предприятий мошенническим путем в особо крупных размерах и многие другие.
От керівником вибчого штабу Хюли , є сам кремлівський сцарь.👍🏻😃 о це круто !!!
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нажимаи в левой стороне skatities LTV1
желаю мира и процветания..
Можешь почитать комментарии на всех латвийских сайтах, тупая музыка пауза по 20 секунд, кроме концовки всё ужасно.
Всі вже со щота збились. Но отеті-от хомячьки просто восторх: "Біллі Балаклава, Чорний Плащ і Сіній Нос спєшат на помочь!!1 Но вони не прішлі! Як і всі бубєнчики яких ми облизовали" - і продолжають дзюрити собі на писки. Ну от шо там в бошках?))