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Все про:Киев (16811) Нацполиция (8489) ЛГБТ-сообщество (216) Ващук Роман (53)

 Действия правых радикалов заслуживают убедительного ответа полиции, - посол Канады Ващук о нападении на акцию в Киеве

Посол Канады в Украине Роман Ващук призвал Национальный полицию Украины эффективно реагировать на действия праворадикалов во время мероприятий ЛГБТ.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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"Уголовные и полные ненависти действия правых радикалов заслуживают эффективного и убедительного ответа полиции", - отметил Ващук. Он напомнил, что на прошлых ЛГБТ-мероприятиях в Украине полиция демонстрировала, что она способна на такой ответ.

Кроме того, по его мнению, полиция должна подтвердить приверженность защите средств массовой информации и прав человека для всех.

Действия правых радикалов заслуживают убедительного ответа полиции, - посол Канады Ващук о нападении на акцию в Киеве 01

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Отметим, что во время нападения на участников акции "ТрансМарш 2018" в поддержку трансгендерных людей пострадал канадский журналист Майкл Колборн. Правоохранители квалифицировали нападение как хулиганство. В ГУ Нацполиции Киева сообщили, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

"Во время общения с правоохранителями иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой - применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей", - объяснили в полиции.

Напомним, 18 ноября в центре Киева радикалы сорвали мирный марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.

Источник: https://censor.net.ua/n3097534
 
   
 Топ комментарии
 
Оперативно реагировать это как ООН реагирует на агрессию россии.
Пять лет озабоченность выражать.
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Как Запад любит вставать на защиту всяких извращенцев. Носятся со своей толерантностью. В Украине вообще-то проблем побольше хватает. Воруют уже деньги на вес. А про козломордых орков и напоминать совестно.
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На планете слишком много людей.Стараются сокращать всеми доступными методами)
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Статеві збочення, гедонізм, проституція, аборти знищили третину населення України, більше ніж в Голодомор. Вільна нація - без дегенерації.
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ты забыл про главный признак дегенерации - глупость. сколько процентов за барыгу голосовало? вот угроза нации
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Ви помітили, що акція була за права трансгендерів (трансвестити)? Їх чомус розділили від геїв. У Европі вони завжди вкупі йшли на акції. А це придумали пом'якшення для нас дурнів. Знаючи, що до геїв дуже негативне відношення щодо адоптації дітей, вирішили спочатку просунути закон для трансгендерів. Ну, типу, воно ж майже жінка .он і циця піся є чи навпаки. Хай но цих узаконим, а там і геїв підтягнемо автоматично. Ну мльо, зрощумійте_вони загроза життю на землі. Це хвороба, а не щось інше
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щас уже можно записать себя в лица неопределенного пола
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Расскажи, каким образом гомосексуальность поддерживается естественным отбором, в такой степени, что бы ее можно было бы назвать угрозой для жизни на Земле.
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от мулов получить потомство не удавалось ни разу..
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Родителями мулов были гомосексуалисты? Что ты пытаешься сказать? Давай сразу, я твои аллегории не понимаю вообще.
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Зараз таке різноманіття збочинців, що якщо кожна окрема група свої паради по окремим дням проводитиме, то це вже буде кожен тиждень...
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Трансгендеры и трансвеститы - разные понятия. Трансвеститы просто переодеваются в одежду другого пола, трансгендеры менят свой пол при помощи операций.
Хотя таки да - акция была не всего сообщества ЛГБТ, а только отдельной "фракции".
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А що ЛГБТ проводили акцію?
А звідки про це діхнались праворадікали? Їх що теж запросили?
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а то, что у праворадикалов могут быть шпионы в среде лгбт, в голову не пришло?
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"внедренный агент"... как же зовут этого "героя"?

медаль надо бы ему вручить...
Дії правих радикалів заслуговують переконливої відповіді поліції, - посол Канади Ващук про напад на акцію в Києві - Цензор.НЕТ 7813
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один из признаков псевдолиберализма..когда меньшинство активно качает права и устанавливает правила, а большинство должно радостно вилять хвостом и не вякать..а посмевшие не согласиться попадают под репрессии в лучших тоталитарных традициях..так где здесь демократия..?
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Прямая демократия, когда один человек один голос, это диктатура большинства.
А надо так чтобы и интересы меньшинства не ущемлялись.
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да да..но на выходе: "позитивная дискриминация".. подмена научных фактов политическими лозунгами..мультикультуризм и прочие левацкие бредни уже воплощённые в жизнь..
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Глава радикальной партии у нас Ляшко?
То есть, они хотят, что бы мы от3/14здили одного 2/14дора, что бы он не трогал других?!
Может просто подождём и посмотрим кто из них останется?
Не, ну так дешевле будет....
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так вони і залишаться - а всі інші "подождём и посмотрим" просто вимруть ...
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Національна поліція має захищати народ від дегенератів. Якщо вона національна від слова Natio, тобто народження. А якщо її функція обслуговувати концтабір виродження, то нехай називають себе Ausarten Polizei.
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а я считаю, шо достаточно выразить обеспокоенность.
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пусть полиции Квебека дает советы!
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ніфіга подібного - поліція Квебеку , в нього , підтримку і кредити не клянчить !
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ты ещё петтинг забыл. тащить и не пущать. баб в паранджу, мужиков на фронт.

пусть люди делают, что хотят, но другим это не навязывают и не демонстрируют
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Скажи про не демонстрируют хозяевам масонских телеканалов и веб-сайтов. Они тебя внимательно выслушают.
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Не нюхай масонские СМИ и паранджа перестанет на ум приходить.

Дії правих радикалів заслуговують переконливої відповіді поліції, - посол Канади Ващук про напад на акцію в Києві - Цензор.НЕТ 2440
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Здається там провокатори були з обох боків що "лгбт" - грантососи, що праві які кидаються як бик на червону ганчірку. Стриманіше треба бути з обох боків, не дозріло суспільство ще "вільної любові" але і бійки як в параші то теж погано.
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"що "лгбт" - грантососи" - Так хіба це погано, що таким чином в Україну валюта приходить? Чим особисто тобі вони заважають? Ти за все суспільство не розписуйся, мене зовсім геї не хвилюють, а от такі ідіоти, які не на фронті, а бійки на вулиці влаштовують, дуже мені і державі заважають.
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звичайна провокація - от і думайте кому це вигідно .
Тим більше , що ніяких "праворадикалів" там не було - засвітилась депутатка від партії Ляшка , пані Корчинська , зі своїм чоловіком - відомим провокатором !
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хіба ти не розумієш що то провокація? Наприклад то транслює у ЕС канал "раша тудей" чи DW ось подивиться на "папуасів" з України як вони кидаються на інших, та вони не дозріли до вступу у ЕС бо не поважають права людини і т.д.
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Этих бы праворадикалов прямо там всех повязать, и отправить на передовую. С геями же бороться много смелости не надо. А вообще, когда девочки дерутся, лучше им не мешать.
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А трансгендеров отправить в Крым с украинским флагом и своии транспарантами.
С одной стороны интересно посмотреть за что их повяжут,а с другой - чем защитники прав человека будут больше озабочены.
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у ошибок природы не то выросло между ногами, так причем здесь полиция
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ващук ты определись, ты трансверстит или педораз?

интересно как этот мудак реагировал на убийство музычко и других патриотов?
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ЗахОдам лгбт ніхто не заважає хай просто не роблять це на вулиці. Хто захистить нормальні сім'і? Занадто багато уваги збоченцям.
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..."лгбт ніхто не заважає хай просто не роблять це на вулиці"
А що ж вони протизаконого вони роблять на вулиці? Проводити збори. марші. мітинги. демонстрації це Конституційне право для всіх громадян.
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Кристофер с Романом наверное гусей никак собрать не могут. Им Климкин кричит, шо война у нас тут, давайте гроши, давайте оружие - шо бы мы воевали. Роман передает своему правительству просьбу, правительство Канады отправляет Кристофера посмотреть шо и как. Кристофер приезжает в надежде увидеть как вся страна противостоит агрессии, а вместо этого получает пи?ды вместе с несколькими женщинами в столице, от молодчиков которые воюют, но только не на фронте, а в тылу, с женщинами и мирными демонстрациями.
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Этот канадский журналист почему на акцию приехал.
Думал что в воюющей стране все переживают за страну и своих сограждан.
Думал на плакатах написано что то типа свободу Сенцову или как минимум требование к путину покинуть Донбасс что бы прекратить продолжающиеся страдания людей.
И какого же было его удивление.
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Люди из этой демонстрации переживали за свободу сенцову вчера, а о требовании путину позавчера, а о донбасе на прошлой неделе. Сегодня они переживали за своих сограждан-трансгендеров. Журналисту такое понравится. А вот быдлу, нанесшему удар в лицо канадскому журналисту в скором времени не понравится многое.
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Как же.
Знаем мы этих переживальщиков.
Во Франции один раз даже свет на башне выключили.
Можем предложить акцию в поддержку от.изженных трансгендеров - в определенное время все желающие могут выключить свет у себя на кухне на 10 минут.
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Шо, ты мелешь? Причем тут Франция?
Во-первых не можЕМ, а моГУ. Во-вторых - у тебя ничего и не просили, так что оставь свои тупорылые предложения. Демонстрации будут проходить. Ты будешь получать административки или даже уголовки, потом будешь искать способы пояснить своей жене то, что твоя работа грузчиком это святая обязанность каждого недоразвитого, который посмел ущемлять украинцев в праве на мирное собрание или демонстрацию, вообщем невинно пострадавшего по твоему.
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Переговоры пробуйте вести с ущемляльщиками своих прав,а не нойте.
Посмотрите на опыт Украины,которая ведет переговоры с ордле,где ущемляются права граждан на мирные собрания.
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О чем переговоры вести, ненормальный? Люди вышли на демонстрацию и это их конституционное право, которое должно защищаться президентом Украины.
Но, если тебе нравятся конституционные права ордло и их опыт - так почему бы тебе не свалить туда? Слишком много у тебя с этими районами общего. Из тебя бы крутой полицай вышел. Был бы грозой неформалов, женщин и журналистов. Как тебе?
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Ну, они очень впечатлительные, вам не понять, ага?
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Отчего же,понимаю-впечатлительные,переживают,без разницы за что переживать.Смотрят расписание и переживают.Проффесиональные переживальщики.Ну что ж поделать,если они нарвались на другую группу тоже очень впечатлительных переживальщиков.И пошло в ход самовыражение свободных личностей,так сказать.
Одним словом-яке їхало,таке й здибало.
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Да достало это лицемерие.
Когда в Донецке в 2014 году разогнали митинг за единую Украину не один европереживальщик не озаботился свободой мирных собраний.
Не уплачено потому что.
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Достало - не смотри. Обойдутся без твоего внимания.
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Даже если все было так, как вам привиделось - никто не имел права применять физическую силу. Так что ни одним словом. Или вы сторонник фулл-контакта в межличностных отношениях, ну, в вашей семье это было способом выражения чувств?
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Я сторонник того,чтобы полиция или СБУ отвлеклась от своих дел и уделила внимание этим впечатлительным переживальщикам-провокаторам с обеих сторон.И всему обществу и озабоченным послам в том числе разьяснили,за чей счёт эти очень эмоциональные переживальщики "переживают".А потом поснимать штаны и с одних,и с вторых,и всыпать ремнём так,чтобы неделю сесть не могли и страну не позорили
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если есть ошибки природы, так это выставлять на показ не нужно. Тем более проводить демонстрации. Вы хоть и пи.. ры , но думать нужно что в стране война, и пока вы тут показываете свою ориентацию, другие гибнут на передовой, гадко это все не по человечески.
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так быдло и не поймет, что каждый день гибнут сыны Украины, а они "пидар парады" проводят, гадко это все.
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Ты в городе давно был? Всё работает бары, клубы все веселятся.
Не вижу связи между парадами и смертью на войне.
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я живу в Харькове, у нас много переселенцев которым не до веселья, а через наш жилмассив каждый день вертушки с Днепра доставляют Воинов в 4-ку неотложку.
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А з іншого боку, коли порно стало практично загально доступним, то до нього практично пропала цікавість...
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с порно у вас есть выбор - смотреть либо нет, а когда питары парады устраивают, то это уже совсем другое.
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так тоже есть выбор - ходить или не ходить! Дії правих радикалів заслуговують переконливої відповіді поліції, - посол Канади Ващук про напад на акцію в Києві - Цензор.НЕТ 2580
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Вы предлагаете заведомо не ходить по улицам, т.к. там ходят прогуляться не пойми кто?
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Діяльність педерастів в Україні координує Британія (вони навіть ковирялку призначили послом). Оскільки, Канада - британський домініон, то цілком зрозумілими є коментар Ващука та участь Канадського журналіста (куратора) в акції. Метою пропаганди педерастії є культурна аберація та ерозія суспільства і як наслідок закріплення напівколоніального статусу України.
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тобі скільки разів чоловічу голу дупу показати треба щоб ти педерастом став? Дії правих радикалів заслуговують переконливої відповіді поліції, - посол Канади Ващук про напад на акцію в Києві - Цензор.НЕТ 3235
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За что я уважаю нудистов - они никому не мешают и не покушаются на общественное пространство тех, кто не разделяет их взгляды. Чего ж тогда этим неймется?
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с нудистами сложнее - попробуйте в ноябре парад провести!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДействия правых радикалов заслуживают убедительного ответа полиции, - посол Канады Ващук о нападении на акцию в Киеве
 
 
 
 
 
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