 Действия правых радикалов заслуживают убедительного ответа полиции, - посол Канады Ващук о нападении на акцию в Киеве

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Уголовные и полные ненависти действия правых радикалов заслуживают эффективного и убедительного ответа полиции", - отметил Ващук. Он напомнил, что на прошлых ЛГБТ-мероприятиях в Украине полиция демонстрировала, что она способна на такой ответ.
Кроме того, по его мнению, полиция должна подтвердить приверженность защите средств массовой информации и прав человека для всех.
Отметим, что во время нападения на участников акции "ТрансМарш 2018" в поддержку трансгендерных людей пострадал канадский журналист Майкл Колборн. Правоохранители квалифицировали нападение как хулиганство. В ГУ Нацполиции Киева сообщили, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.
"Во время общения с правоохранителями иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой - применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей", - объяснили в полиции.
Напомним, 18 ноября в центре Киева радикалы сорвали мирный марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.
Хотя таки да - акция была не всего сообщества ЛГБТ, а только отдельной "фракции".
А звідки про це діхнались праворадікали? Їх що теж запросили?
медаль надо бы ему вручить...
А надо так чтобы и интересы меньшинства не ущемлялись.
То есть, они хотят, что бы мы от3/14здили одного 2/14дора, что бы он не трогал других?!
Может просто подождём и посмотрим кто из них останется?
Не, ну так дешевле будет....
пусть люди делают, что хотят, но другим это не навязывают и не демонстрируют
Тим більше , що ніяких "праворадикалів" там не було - засвітилась депутатка від партії Ляшка , пані Корчинська , зі своїм чоловіком - відомим провокатором !
С одной стороны интересно посмотреть за что их повяжут,а с другой - чем защитники прав человека будут больше озабочены.
интересно как этот мудак реагировал на убийство музычко и других патриотов?
А що ж вони протизаконого вони роблять на вулиці? Проводити збори. марші. мітинги. демонстрації це Конституційне право для всіх громадян.
Думал что в воюющей стране все переживают за страну и своих сограждан.
Думал на плакатах написано что то типа свободу Сенцову или как минимум требование к путину покинуть Донбасс что бы прекратить продолжающиеся страдания людей.
И какого же было его удивление.
Знаем мы этих переживальщиков.
Во Франции один раз даже свет на башне выключили.
Можем предложить акцию в поддержку от.изженных трансгендеров - в определенное время все желающие могут выключить свет у себя на кухне на 10 минут.
Во-первых не можЕМ, а моГУ. Во-вторых - у тебя ничего и не просили, так что оставь свои тупорылые предложения. Демонстрации будут проходить. Ты будешь получать административки или даже уголовки, потом будешь искать способы пояснить своей жене то, что твоя работа грузчиком это святая обязанность каждого недоразвитого, который посмел ущемлять украинцев в праве на мирное собрание или демонстрацию, вообщем невинно пострадавшего по твоему.
Посмотрите на опыт Украины,которая ведет переговоры с ордле,где ущемляются права граждан на мирные собрания.
Но, если тебе нравятся конституционные права ордло и их опыт - так почему бы тебе не свалить туда? Слишком много у тебя с этими районами общего. Из тебя бы крутой полицай вышел. Был бы грозой неформалов, женщин и журналистов. Как тебе?
Одним словом-яке їхало,таке й здибало.
Когда в Донецке в 2014 году разогнали митинг за единую Украину не один европереживальщик не озаботился свободой мирных собраний.
Не уплачено потому что.
Не вижу связи между парадами и смертью на войне.