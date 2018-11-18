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Все про:Киев (16811) Нацполиция (8489) ЛГБТ-сообщество (216) Ващук Роман (53)

 Действия праворадикалов заслуживают убедительного ответа полиции, - посол Канады Ващук о нападении на акцию в Киеве

Посол Канады в Украине Роман Ващук призвал Национальный полицию Украины эффективно реагировать на действия праворадикалов во время мероприятий ЛГБТ.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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"Уголовные и полные ненависти действия правых радикалов заслуживают эффективного и убедительного ответа полиции", - отметил Ващук. Он напомнил, что на прошлых ЛГБТ-мероприятиях в Украине полиция демонстрировала, что она способна на такой ответ.

Кроме того, по его мнению, полиция должна подтвердить приверженность защите средств массовой информации и прав человека для всех.

Действия праворадикалов заслуживают убедительного ответа полиции, - посол Канады Ващук о нападении на акцию в Киеве 01

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Отметим, что во время нападения на участников акции "ТрансМарш 2018" в поддержку трансгендерных людей пострадал канадский журналист Майкл Колборн. Правоохранители квалифицировали нападение как хулиганство. В ГУ Нацполиции Киева сообщили, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

"Во время общения с правоохранителями иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой - применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей", - объяснили в полиции.

Напомним, 18 ноября в центре Киева радикалы сорвали мирный марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.

Источник: https://censor.net.ua/n3097534
 
 
 Топ комментарии
 
Оперативно реагировать это как ООН реагирует на агрессию россии.
Пять лет озабоченность выражать.
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Вы предлагаете заведомо не ходить по улицам, т.к. там ходят прогуляться не пойми кто?
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ирония не к чему. у нас каждый день гепа катается Дії правих радикалів заслуговують переконливої відповіді поліції, - посол Канади Ващук про напад на акцію в Києві - Цензор.НЕТ 8342
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Діяльність педерастів в Україні координує Британія (вони навіть ковирялку призначили послом). Оскільки, Канада - британський домініон, то цілком зрозумілими є коментар Ващука та участь Канадського журналіста (куратора) в акції. Метою пропаганди педерастії є культурна аберація та ерозія суспільства і як наслідок закріплення напівколоніального статусу України.
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тобі скільки разів чоловічу голу дупу показати треба щоб ти педерастом став? Дії правих радикалів заслуговують переконливої відповіді поліції, - посол Канади Ващук про напад на акцію в Києві - Цензор.НЕТ 3235
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Чоловічою дупою не починається, а закінчується. Імпринтінг відбувається поетапно. Ви занадто все спрощуєте.
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вас царицею спокушали але ви не піддалися? Дії правих радикалів заслуговують переконливої відповіді поліції, - посол Канади Ващук про напад на акцію в Києві - Цензор.НЕТ 5513
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Цариці - 91 рік, а марші геронтофілів у нас поки ще не проводяться.
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подобные акции ЛГБТ "марши" "прайды" "парады" и т.д. с многотысячными участниками свободно проходят в Великобритании.
То по вашей логике и в Британии... "Метою пропаганди педерастії є культурна аберація та ерозія суспільства і як наслідок закріплення напівколоніального статусу України. Британии?
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Британія - це ідеологічний центр світового лгбт. Певна активність там мусить бути, хоча би для підготовки кадрів та обкатки технологій. Перша комуністична партія з'явилась у Лондоні, а революції відбулись в Німеччині та Росії, з жахливими наслідками для обох країн. ЛГБТ - це новітня ідеологічна зброя для іноземної інспірації, якою в свій час був соціалізм.
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Цій "новітній зброї", щонайменше декілька тисяч років!
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Богдане, ти так все добре знаєш, що починають закрадатись непевні сумніви - а ти сам не "того"? Ну не "цей"? Скажи чесно - "було"?
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Ваш комент доводить лише те, що педерастія корелює з низьким інтелектуальним та культурним рівнем. (Півень - це свійський птах, а не масть на зоні.)
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так я о том, же. твой коммент это ж всё о тебе. ты ковырялка и півень с низким інтелектуальним та культурним рівнем.
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За что я уважаю нудистов - они никому не мешают и не покушаются на общественное пространство тех, кто не разделяет их взгляды. Чего ж тогда этим неймется?
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с нудистами сложнее - попробуйте в ноябре парад провести!
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Это не с нудистами сложнее, а с подражателями Петросяна.
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ну на парад нудистов я бы сходил, но только посмотреть там, помахать.... Дії правих радикалів заслуговують переконливої відповіді поліції, - посол Канади Ващук про напад на акцію в Києві - Цензор.НЕТ 904
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Нет проблем - они свои собрания проводят в отдалении от общественного пространства, чтоб махающие не мешали семьям, гуляющим с детьми или с родителями или всем остальным.
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правые радикалы слишком РАДИКАЛЬНЫ.Так нельзя. Но почем до сих пор нет на передовой отряда из ЛГБТ? Пятый год войны..
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они все внедрены в сбу и там трудятся не покладая ....
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Полиция в очередной раз эффективно отреагирует, как и в 100 предшествующих случаях с теми же персонажами.
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усе це одні балачки, бо рогаті тут точно задіяли своїх чепігов...
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петушня бесстрашно напала на лгбт девиц.
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На своей странице в Facebook он опубликовал фото, на котором, по его словам, изображен «Мультик», который пару недель назад перед началом турнира по единоборствам слушал выступление губернатора Николаевской области Алексея Савченко.
«На нем (фото - Ред.) криминальный авторитет «Мультик» снова на свободе. В компании друзей он слушает выступление руководителя Николаевщины Савченко. Перед началом турнира по единоборствам. Втихаря несколько месяцев назад «Мультика» выпустили из СИЗО», - утверждает Гнап.
Как сообщалось, в Николаеве в августе 2017 года задержали пятерых членов организованной преступной группировки, которые, в частности, установили контроль над деятельностью политических партий и влияли на принятие решений государственными и местными чиновниками.
Среди задержанных - лидер организованной преступной организации Михаил Титов, известный в криминальной среде как «Мультик».
По информации генерального прокурора Украины Юрия Луценко, задержанные члены ОПГ на протяжении 2008-2017 годы занимались рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества. // УНИАН
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Однотурові думали, що за керуванням добре відомого з 2005го пройдисвіта буде по іншому, буде все добре. А воно - он, як...
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Это агенты ху&ла парад устроили,эти "бабушки" пришили себе половые органы дедушек.
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Mamma cara! То кто ж насиловал тех несчастных трансгендеров? Другие трансгендеры. Пусть уже сами с собой разбираются и не езут в нормальный мир со своими деталями. Кто к ним имеет интерес, к оперированным.
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Всем геям, которые пожелают присоединиться к гейпараду, Канадское посольство выдаст по 100$.
В этот день, все жители Украины приехали в Киев присоединиться к параду. Больше никто на Западе эту тему не поднимал.
😊
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Наши "националисты" созданы олигархами для дискредитации самой идеи национализма. Все на что эти "корпуса" способны, это избивать беззащитных, бить стекла, и ходить с факелами.
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Так за що платять, те і роблять. Бізнес і нічого особистого
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Давно помітив, що пики "радикальних націоналістів", які періодично атакують гей-паради, міняються пиками з пі... "геями". Але, як на мене, це все одна і та шобла і гроші вони отримують з однієї кишені, одного і того працедавця і в рублях. Іноді міняються ролями, щоб все було по чесному. А пі... поліціянти весь цей цирк охороняють від нормалних людей. А головний Пітор гарантує, що все буде шито-крито. А пі... львів'яни з цим головним Пітором роблять періодично селфі у Львові. Все, зрештою, зрозуміло, але Україну жалко, бо вона стала жертрвою пі... однотурового бидла
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДействия праворадикалов заслуживают убедительного ответа полиции, - посол Канады Ващук о нападении на акцию в Киеве
 
 
 
 
 
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