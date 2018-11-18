 Действия праворадикалов заслуживают убедительного ответа полиции, - посол Канады Ващук о нападении на акцию в Киеве

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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"Уголовные и полные ненависти действия правых радикалов заслуживают эффективного и убедительного ответа полиции", - отметил Ващук. Он напомнил, что на прошлых ЛГБТ-мероприятиях в Украине полиция демонстрировала, что она способна на такой ответ.

Кроме того, по его мнению, полиция должна подтвердить приверженность защите средств массовой информации и прав человека для всех.

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Отметим, что во время нападения на участников акции "ТрансМарш 2018" в поддержку трансгендерных людей пострадал канадский журналист Майкл Колборн. Правоохранители квалифицировали нападение как хулиганство. В ГУ Нацполиции Киева сообщили, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

"Во время общения с правоохранителями иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой - применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей", - объяснили в полиции.

Напомним, 18 ноября в центре Киева радикалы сорвали мирный марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.