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 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали четыре БМ-21 "Град" вблизи Новоамвросиевского, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают грубо нарушать линии отвода тяжелого вооружения, определенные Минским договоренностями.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 17.11.2018, 16 ноября, команда СММ ОБСЕ зафиксировала четыре единицы РСЗО (БМ-21 "Град") вблизи Новоамвросиевского", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил.

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Также, по данным воздушного наблюдения СММ, по состоянию на 14 ноября, было выявлено 29 танков (неустановленного типа) у Круглика и 18 единиц прицепной артиллерии вблизи Мирного.

Кроме того, Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, "поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении об эффективном мониторинге и верификации отвода тяжелого вооружения от 16 октября 2015 года, которое СММ адресовала подписантам Комплекса мероприятий". В неподконтрольных правительству районах Донецкой области команда СММ посетила два таких места и зафиксировала восемь прицепных гаубиц (шесть 2А65 "Мста-Б", 152 мм, и две Д-30 "Лягушка", 122 мм).

Украинская сторона СЦКК расценивает сосредоточения значительного количества боевой техники террористических формирований РФ за пределами выделенных мест хранения, как очередную попытку спровоцировать активное противодействие со стороны подразделений Объединенных сил и как признак явной заинтересованности руководства Российской Федерации в обострении ситуации на линии соприкосновения.

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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали четыре БМ-21 Град вблизи Новоамвросиевского, - украинская сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097533
 
 
 Топ комментарии
 
По розвіданим цілям мають бути нанесені ракетні удари! Без обговорень! Рішення про нанесення вогневих ракетних ударів має приймати оперативний черговий по штабу ООС. Це має бути відпрацьовано до автоматизму! Аеророзвідка-визначення цілей-доповідь-аналіз ситуації-команда на знищення-висування вогневих засобів-вогневе ураження-контроль результату та корегування аеророзвідкою-відхід на позиції і так по кілька разів на добу, цілодобово, без дебільних припинень вогню та ідіотських перемирій!
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Угроза массового глобального теракта и государственного переворота высока как никогда. Киев в опасности!!! Киевлянам и гостям столицы лучше эвакуироваться!

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали четыре БМ-21 "Град" вблизи Новоамвросиевского, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 888

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По розвіданим цілям мають бути нанесені ракетні удари! Без обговорень! Рішення про нанесення вогневих ракетних ударів має приймати оперативний черговий по штабу ООС. Це має бути відпрацьовано до автоматизму! Аеророзвідка-визначення цілей-доповідь-аналіз ситуації-команда на знищення-висування вогневих засобів-вогневе ураження-контроль результату та корегування аеророзвідкою-відхід на позиції і так по кілька разів на добу, цілодобово, без дебільних припинень вогню та ідіотських перемирій!
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"Пояс шахіда" на пузо і "вперед, на амбразури"!...
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Какой смысл? Подпольная армия Надежды Савченко после захвата Киева и физического устранения всех руководящих реформаторов возьмкт власть в свои руки и сразу сдаст страну кремлю. Если любишь московию,то просто подожди начала атаки армии савченко, услышишь начало по массовому вертолетному гулу двигателей
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А хуйлу пофиг - он твердит как попугай ИХТАМНЕТ.
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ОБЕБСЬЕ наверно окулшяры диоптры дали КРОТАМ КААЫЦАПСКИМ.
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Почитал этот отчет)) Почему не полностью цитируете? Там есть еще: 16 ноября в подконтрольных правительству районах наблюдатели обнаружили 1 реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) в н. п. Константиновка (60 км к северу от Донецка), размещенную там в нарушение линий отвода.
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чего только не делают смекалистые шахтеры из старых проходческих комбайнов!
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Град не пробивает блиндаж, это спец показуха для ОБСЕ. Смысл пока не известен.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ зафиксировали четыре БМ-21 "Град" вблизи Новоамвросиевского, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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