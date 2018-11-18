 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали четыре БМ-21 "Град" вблизи Новоамвросиевского, - украинская сторона СЦКК

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 17.11.2018, 16 ноября, команда СММ ОБСЕ зафиксировала четыре единицы РСЗО (БМ-21 "Град") вблизи Новоамвросиевского", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил.

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Также, по данным воздушного наблюдения СММ, по состоянию на 14 ноября, было выявлено 29 танков (неустановленного типа) у Круглика и 18 единиц прицепной артиллерии вблизи Мирного.

Кроме того, Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, "поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении об эффективном мониторинге и верификации отвода тяжелого вооружения от 16 октября 2015 года, которое СММ адресовала подписантам Комплекса мероприятий". В неподконтрольных правительству районах Донецкой области команда СММ посетила два таких места и зафиксировала восемь прицепных гаубиц (шесть 2А65 "Мста-Б", 152 мм, и две Д-30 "Лягушка", 122 мм).

Украинская сторона СЦКК расценивает сосредоточения значительного количества боевой техники террористических формирований РФ за пределами выделенных мест хранения, как очередную попытку спровоцировать активное противодействие со стороны подразделений Объединенных сил и как признак явной заинтересованности руководства Российской Федерации в обострении ситуации на линии соприкосновения.

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