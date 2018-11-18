 Враг обстреливал из минометов калибра 120 мм позиции ВСУ в районе Светлодарска, потерь с начала суток нет, - пресс-центр ООС

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Кроме того, вблизи Желобка противник применил минометы калибра 82 мм, а в районе Светлодарска - 120 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).
В сводке отмечается, что обороняющихся подразделения "адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств", потерь среди личного состава войск ВСУ не допущено, ситуация контролируется Объединенными силами.
Напомним, за минувшие сутки враг 10 раз атаковал позиции ОС, погиб боец ВСУ, уничтожено двое оккупантов.
"В сводке отмечается, что обороняющихся подразделения "адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств", Источник: https://censor.net.ua/n3097531
18.11.2018 18:07 !! (А я про що?)
А в зоні....
Війна. Гинуть люди. Наші горомадяни, та громадянки. Коли не найдені аргументи, воля та дія..
третий тип порохоботов: «Бультерьеры». Самый мерзкий и одновременно дешевый вид интернет-ботов. Крайне агрессивны. Такие преимущественно гадят. Могут облить грязью абсолютно любое суждение. Сразу переходят на личность. Низшее звено информационных войск, но самое многочисленное. В жизни «бультерьеры» преимущественно робкие и прыщавые.
Основые тезисы:
- ты агент Кремля или работаешь на Кремль;
- ты бывший регионал или работаешь на бывших регионалов;
- ты продался Коломойскому, Григоришину, Фирташу, Ахметову или всем им одновременно;
- ты почему не в АТО?
Все типы порохоботов здесь
Спасибі тобі, друже, що живий,
За те спасибі, що вернувся з бою,
Де не один полеглий із героїв…
Життям усе ж іскриться погляд твій…
Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Хоч тут тебе нам так не вистачало,
Ясних думок і усмішок, і слів…
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого Краю
Попри всі чвари… та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не йшов - не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас!!!
Спасибі тобі, друже, що живий!
Любава Казмірчук