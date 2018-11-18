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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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Все про:НАТО (6100) Россия (71111) США (14423) Сенат США (80)

 Соединенные Штаты способны вытеснить Россию из Украины, - американский сенатор

Единственное уточнение: для этого могут понадобиться десятки лет.

Американский сенатор Крис Кунс заявил, что США смогут вытеснить Россию из Украины. Об этом он сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит сейчас в канадском Галифаксе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я думаю, что мы сможем вытеснить Россию из Украины, но для этого нужна концентрация и решительность, а также взаимодействие с нашими союзниками. Нам нужно сделать это устойчивым приоритетом", – заявил сенатор.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАТО призывает Кремль признать ответственность за уничтожение МН17, - резолюция ПА

Сенатор США Кунс подчеркнул также, что для вытеснения России из Украины могут понадобиться десятки лет. Кроме этого, американский политик поддержал решение президента Дональда Трампа предоставить Украине большее количество оружия и инструкторов.

Напомним, 17 ноября в Канаде началось четырехдневное заседание 64-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи НАТО. Украинская делегация на этой сессии обратит внимание на ситуацию в оккупированном Крыму и на востоке Украины, а также на угрожающую для Черноморского и Средиземноморского регионов ситуацию в Азовском море из-за агрессивных действий Кремля.

Также на Цензор.НЕТ: Польша против блокирования Венгрией сотрудничества Украины с НАТО, - Пекло

Источник: https://censor.net.ua/n3097527
 
   
 Топ комментарии
 
Да, десятки лет... Особенно тяжело будет "вытеснить Россию" из голов "хахлов"... А их в Украине ещё достаточно...
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Paul‏ @Devyatov 16 ч.16 часов назад

Вот это молния: Microsoft полностью уходит из России. Это жесть, ребята.

Соединенные Штаты способны вытеснить Россию из Украины, - американский сенатор - Цензор.НЕТ 1548
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скажу незатейливо-кацап иди нахуй!
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Можно сделать Украину штатом Америки! И кацапло все само отдаст, и рыпаттся больше не будет! Будет гадить - по мелкому, конечно.
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Можно отдать США в аренду Крым на 50 лет за 1 бакс.
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США может вытеснить РФ из Украины за 1 день,но видно не очень хочет.
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При наличии такого арсенала ЯО в Мордоре им даже бомбить не кого не надо , достаточно взорвать все на своей же территории и все всей планете хана .По тому жабу варят - душат медленно . Оптимальный вариант , это когда кацапы сами предложат свое ЯО на жратву и лекарства поменять.Опять же еще Дядя Сем не все вопросы с Китаем решил и если придушить Мордор сей час , то это существенно усилит Китай , а им это не надо.
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Оптимальный вариант - разбавить боевые ОВ этанолом, добавить настойки боярышника и продать кацапам. Причем, если честно указать, что там американские ОВ - это только увеличит продажи.
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Быстры белки-оттого и мелки.Это как лаптеногие до Киева за 2 дня. ЯО-причина игры в долгую.Главное,что удавят и выполнят Будапештское.
Слава Украине!Дзякуй Америка!
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А поки що...

США запропонували Україні фрегати типу Oliver Hazard Perry в рамках програми "Надмірне майно".
Керівництво США направило через військового аташе посольства Сполучених Штатів лист на адресу Міноборони України про надання військово-технічної допомоги Військово-Морським силам ЗСУ.
"У числі запропонованого розглядається питання про отримання фрегатів типу" Oliver Hazard Perry ", які знаходяться в розпорядженні ВМС США і можуть бути передані в рамках програми" Надмірне майно "(Excess Defense Article)", - йдеться в повідомленні.
Зазначені кораблі можуть значно підвищити обороноздатність ЗСУ на Чорноморському та Азовському театрі військових дій
Чи погодиться Потрох з Півтораком прийняти кораблі в якості подарунку?: Чи вимагатимуть хабаря, щоб прийняли дар?
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Пройшло вже більше місяця, а Потрох "не визначився"... ще телиться..
Ось технічні характеристики запропонованих США фрегатів для України:
http://www.dogswar.ru/voennyi-flot/korabli/8227-fregaty-tipa-lolive.html
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ЕС не говорить про перспективу для України, про членство в НАТО говорять тільки США, зброю для протидії орді дають США, так для чого так довго чекати? Референдум про входження до складу США 51- м штатом. Та будемо їм захищати кордон від ..різних "конвоїв"
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А оно им надо нашу вату и коррупционеров кормить . А вот получить прямой договор о военном союзе с США вне блока НАТО , вот это реально и можно сделать уже в следующем году . И тогда такая кантора как НАТО в которой продажные жабоеды и такая же немчура , смогут смело идти на хер.
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Придётся искать . Сами мы тоже не справимся , как бы этого нам не хотелось .
Или придётся капитулировать , на потеху мацкалям . Сполучені Штати здатні витіснити Росію з України, - американський сенатор - Цензор.НЕТ 6837 .
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щодо «капітуліровать», це ми взнаємо 31 березня 2019...
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«Нєт, нєт ! Я хачю сєводня!
Нєт, нєт! Я хачю січас!!!»

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Да, десятки лет... Особенно тяжело будет "вытеснить Россию" из голов "хахлов"... А их в Украине ещё достаточно...
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Это большинство пенсионеры.
С нашей медициной и 'заботой' чинуш - им не долго осталось.
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13 МИЛЛИОНОВ« осталось»...
Больше тех, кто работает..
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Это факт.
Молодёжь хочет жить в нормальной стране и уезжает.
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ну буйних ватників вже нема на вулицях, зараз перефарбувалися хто під зраду косить, хто ждуном, хто в парашу виїхав.
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"Буйним ватникам" нема потреби зараз по вулицях тинятися. На вулицях вже нема обєктів для їхніх атак і виїхали вони не туди, куди ти розказуєш, а на Польщу, в тюрму (10 тисяч учасників АТО), на цвинтар ... А "ватнікі" сидять а судах - на волю вбивць українських патріотів відпускають, ти, ось, на Цензорі сидиш - байки лохам розказуєш, відповідно до обов'язків за штатним розкладом ботоферми. Байкар з тебе, звичайно, нікудишній, а для поливу кислотами і стрілянини в спину тебе також не вибрали. Ну, це вже яким боком до кого фортуна повернеться.
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Paul‏ @Devyatov 16 ч.16 часов назад

Вот это молния: Microsoft полностью уходит из России. Это жесть, ребята.

Соединенные Штаты способны вытеснить Россию из Украины, - американский сенатор - Цензор.НЕТ 1548
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Дуже добра новина. Якщо б ще ото Майкрософт та повикидав ті зельонградскіє експлойти-прімочкі з версії Windows 10 «для восточно - європєйскіх государств бьівшего ссср»...
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Новость шикарная, но надо еще, чтобы и НР сервера ушли!
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саму россию то лехко, как с той частью населения, кому вата в голове по наследству, вот где проблема.
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Кого вытеснят? Их в дверях не пускаешь, а они в форточку лезут как тараканы.
Это чума!
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Ну спасибо, отец родной! Порадовал! Хорошо, хоть десятки, а не сотни.
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Потом десятки лет мы будем расплачиваться с Америкой за помощь - покупать уголь, газ и сотрудничать с МВФ........... вперед в светлое шоколадное будущее!..................
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скажу незатейливо-кацап иди нахуй!
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Занадто довго, Порошенко впевниними кроками зливає Україну Медведчукам та Тимошенкам, після того, як знищив патріотів на Донбасі. За 3 роки залишаться лише пенсіонери та інваліди, не кажучи що буде за 10, працьовитим українцям краще працювати на бургера чи пшека, а тут вже немає, що робити.
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Не стоит туда припутывать Тимошенко, бабы не предсказуемые, да и любви к России у нее нет. А вот расчет это да, плохого нет ничего в этом.
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Украине и Америке нужно выиграть президентские и парламентсике выборы в 2019 году, что бы отката обратно и поворота к Рашке не было
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Не сцы порохобот. Нарисуют вам Пецу на второй срок...
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Єдине уточнення: для цього можуть знадобитися десятки років
і бажання політичної та бізнес еліти України
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Как освободится лугандон - строим там базу или НАТО или США.
Можно в Крыму тоже.
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Спасибо, дорогой сенатор. Хорошо хоть не столетия. Хотя всем понятно, это на долго, на очень долго, как не крути. Так что пиариться на этом не стоит .Правда дураков много- ВЕРЯТ.
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Главное, чтобы наша власть, за это время, не выдавила украинцев из Украины.
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Господь береги Америку!Хоть наши внуки поживут по человечески,главное вектор мышления у сенаторов правильный...
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Це можна зробити хоч завтра: одну нейтронну бомбу на данецьк, другу на луганськ, третю на ватостополь. І четверту (муляж) підвісити на аеростаті над кремлем.
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Увы, не Маккейн. Царство небесное. Этому надо десятки лет и бла-бла-бла
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Кто ж сомневается, что способны? Вопрос - будут ли?
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Якщо у Кунса є розуміння небезпеки росії, то чому нема адекватних дій стосовно будівництва ПП2?
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На словах Трамп проти, але треба враховувати лише дії проти цього будівництва. А от дій нема. 😏
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Санкции против учавствующих в строительстве фирм очень весомый аргумент...один из....строительство если не остановят сразу, то продлят на долгие годы, а там еще не известно, что будет спаРашкой и Пукиным... Сполучені Штати здатні витіснити Росію з України, - американський сенатор - Цензор.НЕТ 9468
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Поки проти фірм, які будують ПП2 санкції не ввели.
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Одна из мер, которую хочет ввести Трамп, а там "далі буде"...
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От коли зробить, то будемо це обговорювати.
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Що таке SWIFT, і що буває, коли його немає

Вже через 3-4 місяці після відключення SWIFT, будь-яка країна світу, незалежно від розміру і сили, гарантовано полетить у прірву. Цього найбільше і бояться

Міжнародна система передачі фінансової інформації SWIFT проінформувала владу США про відключення іранського Центробанку та кількох комерційних банків цієї країни від системи. Таким чином після трирічного "перепочинку" Іран знову опинився відрізаним від світової фінансової системи. Цим самим Тегеран був наказаний Вашингтоном за своє небажання виконувати вимоги, спрямовані на ліквідацію іранської військової ядерної програми, а також за підтримку ісламських фундаменталістів у регіоні. Економіка країна ще не встигла оговтатися від попереднього удару, завданого їй подібним відключенням у 2012-му, як знову опинилася перед загрозою глибокої стагнації. Укрінформ нагадує, чим є SWIFT для світу і чому його відключення - це крайня міра.

Прискорення грошей в природі: від пошти, телеграфу і телексу - до електронних технологій

До 70-років XX століття розрахунки в міжнародній торгівлі здійснювалися за допомогою технології Telex - текстові повідомлення про платежі між банками надсилалися через телетайпограми (а до того зв'язок між банками відбувався поштою, телеграфом). Але товарооборот наростав і швидкість обміну повідомленнями через телетайп вже нікого не влаштовувала. Тому у 1973 році 239 банків з 15 країн об'єдналися і створили кооперативну комунальну компанію - Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій ( Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT) зі штаб-квартирою в Бельгії. Компанія надавала своїм учасникам за певну плату послуги електронного обміну платіжними повідомленнями на основі компьютерних технологій.

На сьогодні цей «кооператив» об'єднує більше 11 тисяч банків, фінансових установ та корпорацій у більш ніж 200 країнах та територіях, і таким чином є світовим монополістом у наданні електронних фінансових послуг. За законодавством Бельгії, компанією володіють та контролюють її акціонери (фінансові установи), що представляють близько 3500 фірм з усього світу.

Як стратегічний міжнародний постачальник фінансових повідомлень для світової фінансової індустрії, SWIFT підпорядковується центральним банкам країн G-10 - Бельгії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Нідерландам, Великобританії, США, Швейцарії та Швеції, а також європейському Центробанку.

У 2012 році був ще створений так званий Форум контролю над SWIFT, в якому до центральних банків G-10 долучаються інші центральні банки з основних економік: Резервний банк Австралії, Народний банк Китаю, Гонконгський валютний орган, Резервний банк Індії, Банк Кореї, Банк Росії, Монетарне агентство Саудівської Аравії, валютне управління Сінгапуру, Південноафриканський резервний банк та Центральний банк Турецької Республіки.

Платіжна монополія для усього світу - добре чи погано?

Кожен банк, який підключено до системи, має свій унікальний код і має технічну можливість обмінюватися з іншими банками інформацією про здійснення міжбанківських операцій. Щороку через SWIFT проходить транзакцій на $6 трлн (1,8 млрд повідомлень на рік), що включають грошові перекази, міжбанківські платежі, оборот цінних паперів, дорожніх чеків та інше.

SWIFT є, по суті, "кровоносною системою" для світового фінансового "кровотоку", і замінників їй не існує. Найменша зупинка руху грошей, що йдуть з країни в країну "SWIFT-судинами", загрожує їй мало не економічним колапсом. Тому відлучення від системи SWIFT є найбільшою економічною карою для держав, крайнім заходом впливу. За усю 40-літню історію існування SWIFT економічну "різку" застосовували лише три рази - два рази відносно Ірану та один раз відносно Північній Кореї.

При цьому сама система не має повноважень на власний розсуд приймати рішення про будь-які санкції - лише за рішенням Євросоюзу (як своєї територіальної юрисдикції) та ООН (як глобального арбітра). І коли в середовищі політиків виникають подібні ідеї щодо покарання тієї чи іншої країни відключенням від "SWIFTу", то це не просто зробити з огляду на складну систему обгрунтування рішення перед усією фінансовою спільнотою.

В 2012 році міжнародна спільнота чинила тиск на Іран, який намагався розробляти власну ядерну зброю, якому доступ до SWIFT було заборонено відповідно до Постанови ЄС 267/2012. В 2017 році за провокації з ракетними обстрілами японських територіальних вод Рада безпеки ООН оголосила санкції щодо Північної Кореї як мінімум три північнокорейські банки були відключені від SWIFT - Bank of East Land, Korea Daesong Bank і Korea Kwangson Banking Corp. На сьогодні точно невідомо, скільком північнокорейським банкам SWIFT припинила надавати послуги, оскільки у звіті SWIFT від 2011 року йшлося про те, що на той час аж 20 фінустанов Корейської Народно-Демократичної Республіки функціонували в системі.

Ін'єкція ціаністого калію для фінансового організму - це вам не жарти

"Відключення від SWIFT для держави можна порівняти з уколом ціаністого калію для живого організму, після чого наступає параліч", - порівнює економіст Володимир Дубровський. Країна миттю втрачає здатність купувати та продавати товари на міжнародній арені - розрахуватися за них можна тільки готівкою, але готівку ніхто в цивілізованих країнах, звісно, не приймає. В принципі технічна можливість проведення платежу в іноземній валюті залишається, але доводиться повертатися до старих способів підтвердження банківської операції - платіжний документ надсилати контрагенту мало не в конверті поштою. Звісно, в умовах глобального електронного банківського документообороту та обсягів торгівлі, це не дуже рятує. Відповідно, зовнішній товарооборот для фінансово ізольованої країни фактично припиняється, і вона живе лише на внутрішніх ресурсах. При цьому глибина її економічного падіння залежить від розміру економіки та ступеню інтеграції в міжнародну торгівлю.

Ось, як це виглядає на досвіді Ірану.

Оскільки електронна система банківських переказів для імпортерів стає недоступною, у перші п'ять-шість місяців виникають перебої з імпортом, що приводить до росту цін та дефіциту ряду товарів. Потім поступово держава і імпортери починають придумувати різні схеми - наприклад, бартерні розрахунки через офшорні компанії. У випадку, наприклад, з Іраном у 2012 році це дозволяло обходити блокування. Майже 100 млрд іранських нафтодоларів були заблоковані на рахунках в західних банках, експорт іранської нафти зменшився на 1 млн барелів в день, а це мінус $40 млрд в рік. Зовнішня торгівля впала на 30%, а імпорт в країні подорожчав на 30-40%. Економіка увійшла в режим стагнації, з показником більше 40% інфляції в рік, ріст безробіття склав 25%. Загалом перше відключення від SWIFT коштувало Ірану $6 трлн.

Цього разу, втрати Ірану можливо будуть меншими. У співпраці з ООН, Європейський союз, не згідний з втратами через антиіранську політику США, впровадив для Ірану окрему платіжну систему (Service Payment Vehicle, SPV). Коли Іран щось експортує до ЄС, він робить це через SPV. Отримані за продаж гроші Іран використовує як кредит для придбання у ЄС необхідних йому товарів знову ж таки через цю систему.

Тоталітарному Пхеньяну, який постійно перебуває під міжнародними санкціями, подібні схеми підтримки "штанів" в умовах економічної ізоляції негласно і регулярно пропонують його ліпші друзі - Китай та Росія.

Причому Росія сьогодні теж про всяк випадок й сама готується до можливого удару "нагайкою" у вигляді відключення SWIFT (ідея обговорюється в політичних колах з самого початку агресії проти України в 2014 році). Російські ЗМІ повідомляють, що Центробанк РФ вже тестує систему передачі транскордонних фінансових повідомлень і розрахунків на базі розподіленого реєстру (СПФС), до якої начебто приєдналися вже 400 російських учасників, включаючи банки, казначейства та юридичні особи. Бо враховуючи розміри російської економіки, міжнародна "відключка" може виявитися для неї справжньою катастрофою. За оцінками українського економіста Олександра Савченка, дефолт Росії після відключення її від SWIFT станеться протягом 3-4 місяців. Збанкрутують одразу 60-65% банків і стільки ж компаній, пов'язаних з експортно-імпортними торговими операціями. У перший рік дії заборони це призведе до мінімум 10%-го падіння ВВП країни. Далі - гірше. Ось чому росіяни настільки нервово реагують саме на нагадування про SWIFT. Знають, що для країни це гарантовано означає жорстокий соціальний вибух, і, відповідно, розвал "Колосса" на глиняних ногах.
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Дуже добре було б, якби українці витиснули мокшан з України. А США й інші країни допомогли б нам у цьому
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Зачем скромничать? США способны уничтожить это срасейское недоразумение так или иначе. И чем скорее они это сделают,тем лучше для планеты.
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"Соединенные Штаты способны вытеснить Россию из Украины, - американский сенатор..."
Прежде, чем вытеснять и всем приходить, от США. РФ и прочих прохо... нужно спрашивать САМУ УКРАИНУ. Ее людей. Чего они хотят и что требуется СТРАНЕ, а не проходящим, приходящим и идущим мимо в направлении...юх. А потом и говорить можно. ПО ДЕЛУ! А не понты всем ДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ - гонять!
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А что тут спрашивать . Сполучені Штати здатні витіснити Росію з України, - американський сенатор - Цензор.НЕТ 678 .Неужели в Украине есть украинцы , которые желают чтобы мацкали продолжали и дальше оккупировать Крым и сидеть на Донбассе . ??
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Конечно есть - электорат Бойко и К.... Сполучені Штати здатні витіснити Росію з України, - американський сенатор - Цензор.НЕТ 3393....по паспорту они украинцы...
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Как показали последние четыре года, не способны.
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Жители "молодых республик" заминусовали клип из проукраинского Мариуполя. Друзья!!! Нужна ваша поддержка и положительный отзыв: ВИДЕО
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Да рашка стільки сама не протягне. Десятки років потрібні тільки висловлювачам глибокої стурбованості. Припиніть купувати нафту або купуйте по 20 доларів і рашка зникне з лиця Землі за кілька місяців.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоединенные Штаты способны вытеснить Россию из Украины, - американский сенатор
 
 
 
 
 
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