 В местных выборах 23 декабря примут участие 47 политических партий

Центральная избирательная комиссия утвердила перечень политических партий, которые будут участвовать в местных выборах 23 декабря. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК под председательством заместителя председателя Комиссии Олега Конопольского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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ЦИК включила сведения о 47 политических партиях в перечень партий, которыми принято решение об участии их местных организаций в местных выборах 23 декабря.

Участие в выборах смогут принять:

Партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"

"Народный фронт"

"Народный Рух Украины"

"Умная сила"

"Радикальная партия Олега Ляшко"

"Основа"

"Украинская Галицкая Партия"

"Всеукраинское объединение "Черкасчане""

"Гражданская позиция"

"УКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАТРИОТОВ – УКРОП"

"Объединение Самопомич"

"Социал-демократическая партия"

"Оппозиционный блок"

"УКРАИНА СЛАВНАЯ"

"Всеукраинское объединение Батькивщина"

"Социалистическая партия Украины"

"Аграрная партия Украины"

Партия "Национальный корпус"

"Наш край"

Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"

"Движение новых сил Михаила Саакашвили"

"Всеукраинское объединение Свобода"

"Партия ветеранов Афганистана"

"Политическая партия Социалисты"

"Народная Партия"

"Воля народа"

"Блок Петра Порошенко Солидарность"

"Общественное движение Народный контроль"

"Наши"

"За життя"

"За конкретные дела"

"Возрождение"

"ПАТРИОТ"

"Сила и Честь"

"Украинская морская партия Сергея Кивалова"

"Партия защитников Отечества"

"ПОБРАТИМЫ УКРАИНЫ"

"Единый Центр"

Партия "ПРАВЫЙ СЕКТОР"

"Солидарность женщин Украины"

"Родной город"

"Украинская Народная Партия"

"Украинская партия"

"Сила людей"

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23 декабря будут выбирать сельских голов и сельсоветы в ряде областей Украины, в некоторых городах – городских голов и горсоветы.