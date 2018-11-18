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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1181) партия (406) ЦИК (2777)

 В местных выборах 23 декабря примут участие 47 политических партий

ЦИК утвердила перечень политсил, которые могут выдвигать своих кандидатов.

Центральная избирательная комиссия утвердила перечень политических партий, которые будут участвовать в местных выборах 23 декабря. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК под председательством заместителя председателя Комиссии Олега Конопольского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Читайте на Цензор.НЕТ: ID-карты позволяют голосовать на выборах, но не предусмотрены законом как документ для кандидатов в президенты при регистрации в ЦИК, - ГМС

ЦИК включила сведения о 47 политических партиях в перечень партий, которыми принято решение об участии их местных организаций в местных выборах 23 декабря.

Участие в выборах смогут принять:

Партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"

"Народный фронт"

"Народный Рух Украины"

"Умная сила"

"Радикальная партия Олега Ляшко"

"Основа"

"Украинская Галицкая Партия"

"Всеукраинское объединение "Черкасчане""

"Гражданская позиция"

"УКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАТРИОТОВ – УКРОП"

"Объединение Самопомич"

"Социал-демократическая партия"

"Оппозиционный блок"

"УКРАИНА СЛАВНАЯ"

"Всеукраинское объединение Батькивщина"

"Социалистическая партия Украины"

"Аграрная партия Украины"

Партия "Национальный корпус"

"Наш край"

Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"

"Движение новых сил Михаила Саакашвили"

"Всеукраинское объединение Свобода"

"Партия ветеранов Афганистана"

"Политическая партия Социалисты"

"Народная Партия"

"Воля народа"

"Блок Петра Порошенко Солидарность"

"Общественное движение Народный контроль"

"Наши"

"За життя"

"За конкретные дела"

"Возрождение"

"ПАТРИОТ"

"Сила и Честь"

"Украинская морская партия Сергея Кивалова"

"Партия защитников Отечества"

"ПОБРАТИМЫ УКРАИНЫ"

"Единый Центр"

Партия "ПРАВЫЙ СЕКТОР"

"Солидарность женщин Украины"

"Родной город"

"Украинская Народная Партия"

"Украинская партия"

"Сила людей"

Также на Цензор.НЕТ: На президентские выборы в бюджете предусмотрены 2,35 млрд грн, - ЦИК

23 декабря будут выбирать сельских голов и сельсоветы в ряде областей Украины, в некоторых городах – городских голов и горсоветы.

Источник: https://censor.net.ua/n3097526
 
 
 Топ комментарии
 
це якийсь піндец... 47 партій і усі уроди...
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"Украинская морская партия Сергея Кивалова", а це взагалі пінд.ц, у Серьоги Підрах.я власна партія..
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У місцевих виборах 23 грудня візьмуть участь 47 політичних партій - Цензор.НЕТ 6075 Щось маловато буде... Давай ишшо! А если по вопросам - создать, мочь, построить...

Дурилки? Картонные? Когда в Украине будет max: 2-3 , настоящих партий, можно считать, что все состоялось! А может и совсем без них? Может - пора изобрести новые и действенные модели:?
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це якийсь піндец... 47 партій і усі уроди...
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"Украинская морская партия Сергея Кивалова", а це взагалі пінд.ц, у Серьоги Підрах.я власна партія..
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Типо.Мёртвое море знаешь?
-Ну.
-Я вбив У місцевих виборах 23 грудня візьмуть участь 47 політичних партій - Цензор.НЕТ 7903
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И каждая бл........ дь хочет быть во владе. Ума не надо, мешки тягать тоже. Сделать, вернее, объединить их в партию ИДИОТОВ.
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Будочники Поросенко еще на что то надеятся?
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Не хватает еще "партии любителей пива" и "свидетелей покращення".
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Щось маловато буде... Давай ишшо! А если по вопросам - создать, мочь, построить...

Дурилки? Картонные? Когда в Украине будет max: 2-3 , настоящих партий, можно считать, что все состоялось! А может и совсем без них? Может - пора изобрести новые и действенные модели:?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ местных выборах 23 декабря примут участие 47 политических партий
 
 
 
 
 
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