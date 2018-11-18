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 Около Третьяковской галереи в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку крымских татар

Активисты хотят проводить такие акции 18 числа каждого месяца, потому что депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года.

В Москве около Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке началась серия одиночных тематических пикетов против преследования крымских татар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Акция проводится как часть бессрочного пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Ее участники выступают также за обмен заключенными между Россией и Украиной. Пикет в поддержку Сенцова, напомним, проходит с 6 сентября у администрации президента и у памятника Булату Окуджаве на Старом Арбате.

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Всего в сегодняшней серии одиночных пикетов принимают участие 12 человек. С 11 до 17 часов по московскому времени (с 10 до 16 по киевскому, – ред.) люди посменно дежурят с плакатами – согласно расписанию и списку записавшихся участников. За ходом акции следят полицейские.

В руках участники серии одиночных пикетов держат плакаты "против депортации крымских татар в российские тюрьмы". Речь идет, например, об осужденных по делу запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", члены которой, по мнению следствия, вели террористическую деятельность в Крыму и готовились к насильственному захвату власти.

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Акция проходит именно 18 числа, потому что пикетирующие приурочили ее к депортации крымских татар. Она началась 18 мая 1944 года. Участники акции планируют проводить ее 18 числа каждого месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3097522
 
   
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Самі сміливі.
Їм і подяка за позицію.
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В пикетах, надо полагать, крымских татар нету... -- токо русские, которые и так татары и евреи, которые русские...
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Чудной человек, откуда на "рюсськом Крыме" татары? идиот, вообще историю России не знает.
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