 Около Третьяковской галереи в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку крымских татар

В Москве около Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке началась серия одиночных тематических пикетов против преследования крымских татар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Акция проводится как часть бессрочного пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Ее участники выступают также за обмен заключенными между Россией и Украиной. Пикет в поддержку Сенцова, напомним, проходит с 6 сентября у администрации президента и у памятника Булату Окуджаве на Старом Арбате.

Также на Цензор.НЕТ: Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером. ФОТО

Всего в сегодняшней серии одиночных пикетов принимают участие 12 человек. С 11 до 17 часов по московскому времени (с 10 до 16 по киевскому, – ред.) люди посменно дежурят с плакатами – согласно расписанию и списку записавшихся участников. За ходом акции следят полицейские.

В руках участники серии одиночных пикетов держат плакаты "против депортации крымских татар в российские тюрьмы". Речь идет, например, об осужденных по делу запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", члены которой, по мнению следствия, вели террористическую деятельность в Крыму и готовились к насильственному захвату власти.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Find & free", - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция проходит именно 18 числа, потому что пикетирующие приурочили ее к депортации крымских татар. Она началась 18 мая 1944 года. Участники акции планируют проводить ее 18 числа каждого месяца.