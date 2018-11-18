 Заробитчане отправляют в Украину $6,5 млрд. Их необходимо декларировать, - Рева

Об этом министр социальной политики Андрей Рева рассказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по" белому ", удерживают и бюджетников и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто работает за рубежом, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов", - заявил министр.
По его словам, эти средства тоже следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом.
"Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы", - добавил Рева.
У них мозгов хватает только на то, что бьі придумать очередной налог или поднять тарифьі.
Люди которые эти деньги заработали за границей, уже заплатили налог за этой самой "границей"!
И кто ты, мать твою, такой, что бы по второму разу с них эти налоги драть???
Рыла уже себе поотъедали громадные, что в телевизор не влазят, но все мечтают ободрать последнее, вырвать кусок хлеба изо рта детей заробитчан. Так хоть есть шанс, что вернутся они в Украину и начнут здесь строить бизнес и платить налоги, а рева энд компани их вообще с концами выжимают из страны.
Заробитчане - это простые люди, которые не обизнани на офшорах и других методах ухода от налогов. Разрешите им ввозить валюту без всяких проблем. Наоборот пусть легализуют деньги и вкладывают их в страну. Разрешайте, а не ловите
Ваши реформы типа отобрать последнее или повысить цены - это не реформы, это грабеж , узаконенный вами же грабеж.
Соевой команде нужно готовить себе скорей запасные аэродромы , так как уже достали блин всех.
и каждый час не оплаты начислять пеню 1000%
Это обязан делать дарящий,
увеличьте ПДВ, уберите остальные, коррупционные налоги и разгоните многотысячную армию налоговиков, нахлебников, коррупционеров.. пусть тоже работают, ничего не умеют? - пусть шпалы укладывают, ямы копают..