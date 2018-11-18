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Все про:заробитчане (291) Рева Андрей (421)

 Заробитчане отправляют в Украину $6,5 млрд. Их необходимо декларировать, - Рева

Украинские граждане, трудоустроенные за границей, пересылают домой ежегодно порядка $6,5 млрд.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева рассказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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"Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по" белому ", удерживают и бюджетников и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто работает за рубежом, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов", - заявил министр.

По его словам, эти средства тоже следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом.

"Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы", - добавил Рева.

Источник: https://censor.net.ua/n3097520
 
 
 Топ комментарии
 
Двойное налогообложение ?!?!?Рева по ходу окончательно сбрендил.Мало того что не создают рабочих мест и не платят достойных зарплат,так еще и самозанятых решили нагнуть.Как то выглядит это по путински.Этот Рева иногда такую ""пургу метет",что Песков на его фоне выглядит наивным ребенком.
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ахметка все налоги платит..? а косюк без дотаций может обойдётся..? не..мы будем маленьких обдирать..
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оооооо, тут соевые мародеры еще не паслись. Такое пастбище проворонили.
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Олигархат демонстрирует прекрасные способности перекрашиваться и подстраиваться под любые общественные условия. Пока что его не смогли уничтожить ни 2 революции, ни поддержка Западом гражданского общества. Ни-че-го.
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То, може, простіше в Україні відмінити податкові пільги олігархам, ввести достойну плату за працю тоді народ не поїде за кордон, не потрібні будуть субсідії та гемор з декларуванням заробітків на чужині.
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Тоді народ стане багатим, а це - ризики. Бідними управляти набагато легше.
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Ну все логично, терпилы решили что можно спрятаться от потужных шоколадных реформ за кордоном, а хрен вам, прахатая банда поняла что терпил можно иметь и хвост и в гриву, а значит помимо тарифного геноцида, платной медицины и европейских цен на продукты (во всяком случае в Польше цены или аналогичные или дешевле), то получите еще и налог на заробитчанство.
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А то, что эти деньги тратятся в Украине и с них собирают разные акцизы (топливо, алкоголь) и НДС - это так, пустой звук? Ведь НДС по сути платят не производители и торгаши, а конечные покупатели.
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Рева, свои сначала задекларируй сполна. Потом ты плохо знаеш юриспруденцию, конкретно закон о двойном налогообложении, люди в основном работают в Европе, с почти каждым еврогосударством есть договор о ограничении двойного налогообложения, те деньги которые они получили уже прошли налогами в ЕУ, там без этого никак. Поэтому люди основываясь на этом законе могут посылать в дупу желающих нажится на них два раза.
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Цей під....рас б так просив всі податки платити всяким Ахметово - Коломойським ! Заробітчани надсилають в Україну $6,5 млрд. Їх необхідно декларувати, - Рева - Цензор.НЕТ 7302
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Проте, простим людям субсидії нічого не дають: ці кошти прямо йдуть у кішені олігархів. А вони від цього не відмовляться.
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Да, в стране явно напряг с баблом, уже из чужих денег налог хотят снять,а чужих потому что не в вашей стране заработано и уже все уплачено, все налоги. А ребята не жирно, сделайте в стране нормальную зарплату, обеспечьте людей работой и тогда с внутренней добавочной стоимости и налоги берите.
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Проблема в том, что у нас дебильі у власти
У них мозгов хватает только на то, что бьі придумать очередной налог или поднять тарифьі.
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Помню,ещё при беглом президенте этот вопрос уже поднимался,но тогда разговор шёл не о заробитчанах,а о денежных переводах из-за границы,и были умники,предлагавшие отчислять налог непосредственно при получении перевода.Но что то так всё и затихло. Сейчас закидывают очередную удочку,потому что денег стало больше,а где есть источник,присосаться к нему ох как чешется.А законов чётких нету.Скоты.
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Так зроби, щоб ці люди працювали в Україні і платили податки! Але ж бариги удавляться платити людям хоча б по 400-500 Є. Тоді і їхати ніхто за кордон не буде...
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Идиот...
Люди которые эти деньги заработали за границей, уже заплатили налог за этой самой "границей"!
И кто ты, мать твою, такой, что бы по второму разу с них эти налоги драть???
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Вот бы лапу наложить,да, сволочь пузатая? За все придется отвечать,замполит.
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отмєніть нахрєн ті супсидії!!! А то кинули в народ кістку і гризіться, поки вони у вас ше не все забрали
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А потім побачимо чи хватить тому реві десяти хвилин шои добігти до канадської граніци!
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Тебя, козла, нужно у психиатра декларировать!!! Все эти деньги по-любому вливаются в экономику Украины, а тебе лишь бы пощипать работяг два-три раза...
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Это вообще на голову не налазит! Начните с себя, с офшоров, с крупного капитала. Вывезли уже из Украины все, что могли. Теперь уже к людям домахались, которые реально просто выживают!
Рыла уже себе поотъедали громадные, что в телевизор не влазят, но все мечтают ободрать последнее, вырвать кусок хлеба изо рта детей заробитчан. Так хоть есть шанс, что вернутся они в Украину и начнут здесь строить бизнес и платить налоги, а рева энд компани их вообще с концами выжимают из страны.
Заробитчане - это простые люди, которые не обизнани на офшорах и других методах ухода от налогов. Разрешите им ввозить валюту без всяких проблем. Наоборот пусть легализуют деньги и вкладывают их в страну. Разрешайте, а не ловите
Ваши реформы типа отобрать последнее или повысить цены - это не реформы, это грабеж , узаконенный вами же грабеж.
Соевой команде нужно готовить себе скорей запасные аэродромы , так как уже достали блин всех.
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Реальный дебил , 6,5 лярда баксов это прямые вложения в экономику Украины , 95% из них сразу уходят на потребительский рынок и комуналку , заробитчане в страну валюты приносят больше чем весь сталелитейный бизнес , и мало того что им льготы не кто не предлагает , так еще и обобрать хотят . Без этих бабок курс гривны будет 50-60 гр и тогда не будет не пенсии , не зарплат бюджетникам.
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"Люди, які працюють в Україні, платять прибутковий податок, сплачують єдиний соціальний внесок. Їхні доходи враховуються. І, як правило, вони не можуть претендувати на субсидії..." Щось тут накрутили. А що стосується тих хто працює за кордоном, та переказують гроші в Україну (а не виводять капітал, як деякі!), я б навпаки звільнив би від усяких комісій за такі перекази. Бо вони, по-перше, не користуються ніяким "благами" від держави, вони самі по собі, і якщо не сплачують податку, то навіть не будуть мати і пенсії (але то їх вибір), по-друге, кожна витрачена в Україні їхня гривня, то мінімум 20% у бюджет, як НДС, а ще є і акцизи. І правду кажуть, якщо люди там працюють легально, то вони підпадають під таке поняття як усунення подвійного оподаткування. Чи може ці договори не для них підписували, а для когось іншого?
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отмєніть супсідію!!! Нахєр такую благодєтєль!!! Реально не помагає, а народ тримає в рабстві!!!
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Козла надо повесить на первом столбе а родственникам выставит счет за веревку
и каждый час не оплаты начислять пеню 1000%
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В США, получатель подарка (деньги, акции, недвижимость, и т.п) не обязан декларировать подарок как доход.
Это обязан делать дарящий,
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с каждой покупки в Украине платится ПДВ, так что пятую часть платят ВСЕ, даже кто ни на кого не работает..
увеличьте ПДВ, уберите остальные, коррупционные налоги и разгоните многотысячную армию налоговиков, нахлебников, коррупционеров.. пусть тоже работают, ничего не умеют? - пусть шпалы укладывают, ямы копают..
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"Заробитчане" платят там налоги, почему ещё в Украине должны платить??? Дятел хоть слышал про запрет двойного налогообложения или Украины это не касается???
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗаробитчане отправляют в Украину $6,5 млрд. Их необходимо декларировать, - Рева
 
 
 
 
 
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