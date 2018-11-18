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Все про:дезинформация (92) НАТО (6100) Россия (71111) фейк (163)

 В НАТО рассказали, как противодействовать "гибридным операциям" Кремля

Необходимы патриотическое воспитание, улучшение взаимодействия между странами-членами НАТО и борьба с дезинформацией и фейковыми новостями.

Британский парламентарий лорд Джон Джоплинг в своем докладе на Парламентской ассамблее НАТО, 64-я ежегодная сессия которой проходит в канадском Галифаксе, внес ряд конкретных предложений по усилению реакции евроатлантического сообщества на гибридные операции Кремля. Об этом председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат из фракции БПП Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Главные предложения для стран НАТО, которые были произнесены в докладе: образовательная политика, поскольку устойчивое, патриотическое общество является первой линией обороны; усиление согласованности и координации действий в рамках НАТО; повышение стратегической осведомленности между странами членами-НАТО с целью усиления связей и координации действий спецподразделений среди стран-членов НАТО; борьба с фейковыми новостями и пропагандой; борьба с дезинформацией и ее российскими носителями; киберзащита и другие", – написала она.

Также на Цензор.НЕТ: НАТО призывает Кремль признать ответственность за уничтожение МН17, - резолюция ПА

Как отметила Фриз, докладчик обратил внимание на необходимость продолжать усилия, направленные на диверсификацию импорта энергоносителей и содействие энергоэффективности, в том числе путем внедрения видения Энергетического Союза ЕС.

По ее словам, Джоплинг в своем докладе также отметил: "Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, необходимо решить проблему "серых зон" в Восточной Европе. Оставляя восточноевропейские страны в неопределенном положении, это причина для дальнейшей российской агрессии и напряженных отношений с Западом".

"Грузия, Украина и Молдова, а также страны Западных Балкан должны иметь четкую перспективу членства как в НАТО, так и в ЕС. Их присоединение должно базироваться исключительно на введении критериев их членства", – процитировала Джоплинга председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА

17 ноября в Канаде началось четырехдневное заседание 64-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи НАТО. Украинская делегация на этой сессии обратит внимание на ситуацию в оккупированном Крыму и на востоке Украины, а также на угрожающую для Черноморского и Средиземноморского регионов ситуацию в Азовском море из-за агрессивных действий Кремля.

Источник: https://censor.net.ua/n3097519
 
   
 Топ комментарии
 
В НАТО рассказали, как противодействовать "гибридным операциям" Кремля

С начала надо вести себя как лидеры Азии с Путиным - а потом все остальное.
А то стоят как шавки и ждут Х-ла.
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Готові, але не хочуть зв'язуватися з місцевою ватою.
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Так то ж претензії до территорій, а не до вати... У НАТО розповіли, як протидіяти "гібридним операціями" Кремля - Цензор.НЕТ 9443 Вату на расиюшку.
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спасибо за поздравление, выглядит красиво:

This weekend #Latvia celebrates its #100th birthday. For this occasion, Niagara Falls will be illuminated in the colors of the Latvian flag.



В НАТО рассказали, как противодействовать "гибридным операциям" Кремля - Цензор.НЕТ 8321

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во первых быть едиными, например как Балтиицы -
Президент Керсти Кальюлайд сказала в день столетия Латвии, что время сплотило и укрепило Эстонию и Латвию.
"История Эстонии и Латвии переплетена, мы вместе боролись за свою свободу, время сплотило и укрепило нас, - сказала президент Кальюлайд в Риге в воскресенье. - В день независимости Латвии мы поднимаем по всей Эстонии флаги, чтобы вместе отпраздновать свободу и независимость латвийцев. Я очень рада тому, что участвую сегодня в мероприятиях в честь годовщины Латвии в Риге и поздравляю президента Раймонда Вейониса и весь народ Латвии со столетием".
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напомнило старый анекдот про "расскажу"..
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У других народов то же самое.С некоторыми отличиями.
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Ага, коне-е-ечно...

Эдгар Аллан По: "США - Британия прерий, ковбойская, дикая, звериная"
Генрик Ибсен: "Норвежец есть наибольший и наинаглейший лгун во всём свете"
Виктор Гюго: "О, как груб наш французский язык!"
Говард Филлипс Лавкрафт: "Иди, Америка, на ху..., страна Дагона и Ктулхý!"
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Главные предложения для стран НАТО- немедленное и полное уничтожение всех "зелёных человечков" начиная с 1 метра от границы с парашей или с любой её проституткой вроде части пост-совковых стран и других мировых изгоев, а также стран-террористов. Не повторяйте ошибки Украины в Крыму и в Донбассе.
Подробнее здесь: https://coollib.com/b/349863

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Для початку ці країни повинні визначитись-"торговий партнер" чи "військова загроза".
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В НАТО рассказали, как противодействовать "гибридным операциям" Кремля

С начала надо вести себя как лидеры Азии с Путиным - а потом все остальное.
А то стоят как шавки и ждут Х-ла.
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патріотичне суспільство є першою лінією оборони; посилення узгодженості та координації дій в рамках НАТО, підвищення стратегічної обізнаності між країнами членами-НАТО з метою посилення зв'язків і координації дій спецпідрозділів серед країн-членів НАТО; боротьба з фейковий новинами і пропагандою; боротьба з дезінформацією і її російськими носіями; кіберзахист тощо".
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Я ще б добавив, що потрібно розкривати антинародну суть путінського режиму і вкладати ці тези в голови росіян - ворога потрібно бити на його території !
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Наконец НАТО дошло до инструкции!
Мы уже справочник выдали, а они только инструкцию!
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НАТО должно в перспективе иметь Украину своим членом!
П.А. Порошенко
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ НАТО рассказали, как противодействовать "гибридным операциям" Кремля
 
 
 
 
 
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