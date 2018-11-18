 Оккупанты призвали в армию России около 12 тысяч украинцев из Крыма, - правозащитники

За четыре года армию Российской Федерации пополнили около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".
Только во время последнего осеннего призыва в армию РФ отправились служить 2500 молодых крымчан.
"Это грубое нарушение международного гуманитарного права, потому что Женевская конвенция 1949 года запрещает призывать жителей оккупированных территорий в армию оккупационной государства", – поясняет эксперт "Крымской правозащитной группы" Ирина Седова.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Полный гололед. Идти даже невозможно. Не справляетесь с управлением - тормозите об отбойник", - обледенение Керченского моста привело к массовым ДТП. ВИДЕО
При этом количество незаконно призванных в армию оккупанта призывников растет год от года. Если в 2015 их было менее 500, то сейчас почти 3000.
Причину этого представители "Крымской правозащитной группы" видят в идеологической обработке, которой оккупанты подвергают население полуострова.
Тех, кто отказывается идти служить в армию оккупанта, пугают уголовным преследованием.
"Всего 40 дел уже открыто, в 33 уже вынесены приговоры", – отметила Седова.
Уклониться от службы в армии оккупанта можно, говорят правозащитники: не становиться на воинский учет, не получать российский паспорт, хотя к этому тоже принуждают, ехать в Украину учиться, работать.
Также на Цензор.НЕТ: Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян
В Крымской правозащитной группе собрали и передали в Международный уголовный суд несколько сотен доказательств принуждения крымчан к службе.
https://ltv.lsm.lv/lv/tieshraide/nacionalo-brunoto-speku-parade-no-11.novembra-kras/live.2243/
будет и Крым свободен
По данным пресс-службы президентского дворца, о поломке самолета литовская делегация была проинформирована по прибытии в Вильнюсский аэропорт. "Президент поздравила жителей Латвии по случаю столетия независимости государства посредством специального видеопоздравления, которое было записано в Вильнюсском аэропорту", - добавляет ведомство. https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/del-lektuvo-gedimo-prezidente-neisskrido-i-100-mecio-iskilmes-latvijoje.d?id=79617443
https://igor113.livejournal.com/27473.html
...Спускаемся еще ниже, в трюма. Там все в мазуте и воде, там и тут - кучи мусора (нести его на причал далеко, да туда и пускают только в определенное время, а приборка на корабле делается всегда, вот и кидают мусор в трюм). А знаете, сколько у нас мазута и воды в трюмах? Сколько, сколько? 50 т, говорите? Простите, это несолидно. Ведь мы - авианосец, а не какая-нибудь канонерка. Тогда 500. Ну что, внушительно - почитай, 10 железнодорожных цистерн. Все равно неверно - добавьте еще ноль, и будет как раз. Возможны недовольные возгласы со стороны: дескать, плавали, знаем, и у нас такое было, жили только в надстройке. Можно узнать, что это за корабль? Ах, БПК «Удалой»! Это тот, что уже 10 лет после пожара в отстое, и экипаж на нем - 30 человек. Простите, сравнение некорректное, мы ведь вам не о корабле отстоя рассказываем, а о целом авианосце, который в море ходит!
Со всей ответственностью заявляем, что второго такого корабля просто нет. Сейчас на Северном флоте все корабли делятся на две группы: "ходовые", т.е. чистые, опрятные и готовые идти в море, но стоящие из-за нехватки топлива, и корабли "отстоя" (сейчас их большинство). «Кузнецов» же - единственный гибрид, "ходовой-отстой"....
Обратите внимание: когда рассказывают о каком-нибудь чудо-корабле, то вначале приводят количество пушек, их калибр, толщину брони и т.д., и уж потом, между делом, да и то редко - об условиях жизни экипажа. А между тем, сие не совсем верно, ибо именно экипаж эксплуатирует все это многообразие вооружения. Поэтому, чтобы избежать этой ошибки, обратим особое внимание на условия обитаемости экипажа.
Первое, что надо отметить, так это отсутствие на корабле отопления, что, согласитесь, для Севера немаловажно. Причин тому много, но, пожалуй, главная - это отсутствие постоянно действующего вспомогательного котла. Поэтому пар на хозяйственные нужды берется от ГЭУ, что весьма накладно, т.к. требует не обычной, а специальной котельной воды, коей на флоте всегда мало. Можно еще подать пар с ЭНС (энергонесущее судно пр. 305), но давления оттуда - "кот наплакал" (а зимой 1998/1999 гг. вообще ничего не подавалось). В результате пар на отопление подается периодически, что в системе не предусмотрено, т.к. отсутствует слив конденсата. Система парового отопления проходит по БПТЗ (бортовой противоторпедной защите) или, как ее называют на корабле, коридорам труб, т.е. вдоль борта. Поэтому когда прекращается подача пара, трубы очень быстро промерзают. А дальше все как в учебнике физики: конденсат превращается в лед, лед расширяется, труба лопается. В результате отопления нет, тепла нет, на переборках - местами иней, а на палубе - лед. Экипаж даже в ангаре строится в шинелях. Если в кубрике или каюте +5°С, то это уже хорошо, а если +12-15° - это уже, простите, барство!
..
Что до торговых отношений с предприятиями оккупированного Крыма...то они есть только в твоих фантазиях...
Что до материалов на мост...то один аккумулятор..под капотом МАза....журнашдлюшки из паРаши раздули до вселенских масштабов...а наша зрадоботня ухватила зубами и понесла...
Дешеві зрадники...
2014 , страшний для Украiни рiк...
Голубів миру, випущених Папою Римським після промови про Україну, атакував чорний ворон
Недільна проповідь Папи Римського у Ватикані, присвячена в тому числі і ситуації в Україні, закінчилася "поганою прикметою". - на очах у сотень вірян білі голуби миру, випущені з балкона Франциском і дітьми, були атаковані чорним вороном і чайкою, які спробували їх убити. Втративши пір'я і отримавши побої дзьобом, голуби змогли відлетіти від переслідувачів.
ПРОВЕДIТЬ АНАЛОГIЮ! УКРАIНА ПЕРЕМОЖЕ! ВIДРОДИТЬСЯ! РОЗКВIТНЕ!
...але включiть, люди, здоровий глузд...
Не КАК
Есть тока один вариант
ЗАСТРЕЛИТЬСЯ
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10296594-u-kiyevi-vid-prizovu-v-armiyu-uhilyayetsya-ponad-33-tisyachi-osib.html
Військовий комісаріат констатує ухилення 15 тисяч людей від призову на військову службу у Львівській області
Про це повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко, передає "Українська правда".
У Львові в ніч на 4 листопада біля нічного клубу "Парадокс" влаштували облаву за участі військових та поліції.Близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа, де розташовано багато розважальних закладів, і почали перевірку документів, зокрема у студентів, та питали, чи вчаться вони на денній формі.