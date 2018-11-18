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Все про:армия РФ (5679) Крым (20821) правозащитники (515) призыв (471)

 Оккупанты призвали в армию России около 12 тысяч украинцев из Крыма, - правозащитники

Россияне совершают военное преступление: призыв граждан оккупированного государства противоречит международному праву.

За четыре года армию Российской Федерации пополнили около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Только во время последнего осеннего призыва в армию РФ отправились служить 2500 молодых крымчан.

"Это грубое нарушение международного гуманитарного права, потому что Женевская конвенция 1949 года запрещает призывать жителей оккупированных территорий в армию оккупационной государства", – поясняет эксперт "Крымской правозащитной группы" Ирина Седова.

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При этом количество незаконно призванных в армию оккупанта призывников растет год от года. Если в 2015 их было менее 500, то сейчас почти 3000.

Причину этого представители "Крымской правозащитной группы" видят в идеологической обработке, которой оккупанты подвергают население полуострова.

Тех, кто отказывается идти служить в армию оккупанта, пугают уголовным преследованием.

"Всего 40 дел уже открыто, в 33 уже вынесены приговоры", – отметила Седова.

Уклониться от службы в армии оккупанта можно, говорят правозащитники: не становиться на воинский учет, не получать российский паспорт, хотя к этому тоже принуждают, ехать в Украину учиться, работать.

Также на Цензор.НЕТ: Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян

В Крымской правозащитной группе собрали и передали в Международный уголовный суд несколько сотен доказательств принуждения крымчан к службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3097514
 
   
 Топ комментарии
 
Там где у него совесть была...там уже давно хрен вырос....
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Ща соевые расскажут, что это хитрый план диабетика по внедрению диверсантов во вражескую армию.
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Та да...приготовлены специально для таких как ты.....
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точно не уместно ты тот высер вставил - не ожидал, что можно так меззко поступить, отвратительно, может ты скрывалса и ты всётаки рюске!
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с таким аналитическим складом "ума", фэдя, тебе нужно работать в бюро прогнозов😀😀😀
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Фэдя работает охранником в норвежском магазине Рими, от куда там ум
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начинаю - ты долго не протянешь, на что и уделаюсь, ты уже не интересен, просто сегодня в противостояние не буду участвовать - как не как днюха Латвии.
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да ти ні кіпішуй...там же ні напісанна какіі імінна аккупанти...
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ты совесть вместе с хлебом сьел. будет и Крым освобождён от окупантов - Амен.
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Там где у него совесть была...там уже давно хрен вырос....
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офигеть, итальянцы удивили - перемещается не шагом а специальным бегом. Окупанти призвали в армію Росії близько 12 тисяч українців із Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2266
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"Литовская делегация во главе с президентом Литвы Далей Грибаускайте в связи с поломкой самолета ВВС республики Spartan не смогла вылететь в Ригу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летней годовщиной независимости Латвии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы президентского дворца, о поломке самолета литовская делегация была проинформирована по прибытии в Вильнюсский аэропорт. "Президент поздравила жителей Латвии по случаю столетия независимости государства посредством специального видеопоздравления, которое было записано в Вильнюсском аэропорту", - добавляет ведомство. Окупанти призвали в армію Росії близько 12 тисяч українців із Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8859 Окупанти призвали в армію Росії близько 12 тисяч українців із Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8859 Окупанти призвали в армію Росії близько 12 тисяч українців із Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8859 https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/del-lektuvo-gedimo-prezidente-neisskrido-i-100-mecio-iskilmes-latvijoje.d?id=79617443
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какие диверсанты? ты посмотри что в рашке в армии и флоте НА САМОМ ДЕЛЕ:
https://igor113.livejournal.com/27473.html

...Спускаемся еще ниже, в трюма. Там все в мазуте и воде, там и тут - кучи мусора (нести его на причал далеко, да туда и пускают только в определенное время, а приборка на корабле делается всегда, вот и кидают мусор в трюм). А знаете, сколько у нас мазута и воды в трюмах? Сколько, сколько? 50 т, говорите? Простите, это несолидно. Ведь мы - авианосец, а не какая-нибудь канонерка. Тогда 500. Ну что, внушительно - почитай, 10 железнодорожных цистерн. Все равно неверно - добавьте еще ноль, и будет как раз. Возможны недовольные возгласы со стороны: дескать, плавали, знаем, и у нас такое было, жили только в надстройке. Можно узнать, что это за корабль? Ах, БПК «Удалой»! Это тот, что уже 10 лет после пожара в отстое, и экипаж на нем - 30 человек. Простите, сравнение некорректное, мы ведь вам не о корабле отстоя рассказываем, а о целом авианосце, который в море ходит!

Со всей ответственностью заявляем, что второго такого корабля просто нет. Сейчас на Северном флоте все корабли делятся на две группы: "ходовые", т.е. чистые, опрятные и готовые идти в море, но стоящие из-за нехватки топлива, и корабли "отстоя" (сейчас их большинство). «Кузнецов» же - единственный гибрид, "ходовой-отстой"....
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...Удобства во дворе

Обратите внимание: когда рассказывают о каком-нибудь чудо-корабле, то вначале приводят количество пушек, их калибр, толщину брони и т.д., и уж потом, между делом, да и то редко - об условиях жизни экипажа. А между тем, сие не совсем верно, ибо именно экипаж эксплуатирует все это многообразие вооружения. Поэтому, чтобы избежать этой ошибки, обратим особое внимание на условия обитаемости экипажа.

Первое, что надо отметить, так это отсутствие на корабле отопления, что, согласитесь, для Севера немаловажно. Причин тому много, но, пожалуй, главная - это отсутствие постоянно действующего вспомогательного котла. Поэтому пар на хозяйственные нужды берется от ГЭУ, что весьма накладно, т.к. требует не обычной, а специальной котельной воды, коей на флоте всегда мало. Можно еще подать пар с ЭНС (энергонесущее судно пр. 305), но давления оттуда - "кот наплакал" (а зимой 1998/1999 гг. вообще ничего не подавалось). В результате пар на отопление подается периодически, что в системе не предусмотрено, т.к. отсутствует слив конденсата. Система парового отопления проходит по БПТЗ (бортовой противоторпедной защите) или, как ее называют на корабле, коридорам труб, т.е. вдоль борта. Поэтому когда прекращается подача пара, трубы очень быстро промерзают. А дальше все как в учебнике физики: конденсат превращается в лед, лед расширяется, труба лопается. В результате отопления нет, тепла нет, на переборках - местами иней, а на палубе - лед. Экипаж даже в ангаре строится в шинелях. Если в кубрике или каюте +5°С, то это уже хорошо, а если +12-15° - это уже, простите, барство!
..
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Це про ВАКР «Ріга/Тбілісі/Брєжнєв/Адмірал Кузнєцов»....
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На БПК 61-го проекту приміщення опалювалсь подачею теплого повітря по системі вентиляції.
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...Но холод страшен не только этим. Им пронизана вся корабельная жизнь. Ведь замерзает не только конденсат - то же происходит и с прочими трубами, в коих есть вода. По этой причине во все каюты 2-й палубы (а это почти 60% всех корабельных кают) вода не подается ни зимой, ни летом. Ни один офицерский душ не работает. Поэтому лозунг о равенстве и братстве здесь особенно применим, все - и матросы, и офицеры - моются в носовой (кормовая не работает) бане личного состава. Конечно, это не распространяется на командование - у них есть свой душ....
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БПК тільки одного палива бере на борт 960 тонн.
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Почему Украина не призывает крмчан в армию имея функциональные КПП таможню пограничников торговые отношения с предприятиями оккупированного Крыма ... Оккупанты призвали в армию России около 12 тысяч украинцев из Крыма, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6495
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Крым оккупирован паРашей....дальше объяснять или сам поймешь почему..??
Что до торговых отношений с предприятиями оккупированного Крыма...то они есть только в твоих фантазиях...
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Прокуратура Крыма есть - почему нет военкоматов?Поставка стройматериалов на постройку крымского моста из материковой Украины это все выдумки журналистов и СМИ?... Оккупанты призвали в армию России около 12 тысяч украинцев из Крыма, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5507
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Прокуратура есть...а военкоматов нет.....тут все логично и правильно....
Что до материалов на мост...то один аккумулятор..под капотом МАза....журнашдлюшки из паРаши раздули до вселенских масштабов...а наша зрадоботня ухватила зубами и понесла...
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«Арктика вас ждет !»
Дешеві зрадники...
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Давайте картинку с белым медведем, где он пахлаву и др. предлагает!
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Потрібне поповнення іхтамнетів, бо їх відстрілюють по різним сиріям і бамбасам.
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Тебе тоже Обама под дверь нассал?
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Просмотрел Женевскую конвенцию. Запрещено призывать в армию оккупанта оккупированных граждан. А вот если эти граждане приняли подданство страны, оккупировавшей территорию, то на этот случай ничего не нашел. Может кто знает больше по этому поводу.
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отслужат в раше и потом в Украине, но в дисбате Оккупанты призвали в армию России около 12 тысяч украинцев из Крыма, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4897
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Можна, вони ж тепер громадяни іншої країни.
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Ви вiрите, що просто так нiчого не бувае?
2014 , страшний для Украiни рiк...
Голубів миру, випущених Папою Римським після промови про Україну, атакував чорний ворон
Недільна проповідь Папи Римського у Ватикані, присвячена в тому числі і ситуації в Україні, закінчилася "поганою прикметою". - на очах у сотень вірян білі голуби миру, випущені з балкона Франциском і дітьми, були атаковані чорним вороном і чайкою, які спробували їх убити. Втративши пір'я і отримавши побої дзьобом, голуби змогли відлетіти від переслідувачів.
ПРОВЕДIТЬ АНАЛОГIЮ! УКРАIНА ПЕРЕМОЖЕ! ВIДРОДИТЬСЯ! РОЗКВIТНЕ!
...але включiть, люди, здоровий глузд...Окупанти призвали в армію Росії близько 12 тисяч українців із Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1403Окупанти призвали в армію Росії близько 12 тисяч українців із Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7502
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Как остаться в глазах Украинцев адекватным гражланнм РФ
Не КАК
Есть тока один вариант
ЗАСТРЕЛИТЬСЯ
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Умеют...Вся Украина не может 12 тисячь осенью призвать,а оказивается - можна столько в 2 х милионном Криму насобирать)))....Наших военкомов нужно туда на стажировку отправить)))).
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Так крым по Петиному законодательству Свободная Економическая Зона. Куда крысчаны захотели в ту армию и пошли.
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Парадокс - в Криму 12 тисяч "українців" пішли служити в армію окупанта, а "У Києві від строкової військової служби ухиляється 33 тисячі 618 осіб, що підлягають призову. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав військовий комісар Київського міського військового комісаріату, полковник Сергій Клявін.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10296594-u-kiyevi-vid-prizovu-v-armiyu-uhilyayetsya-ponad-33-tisyachi-osib.html

Військовий комісаріат констатує ухилення 15 тисяч людей від призову на військову службу у Львівській області
Про це повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко, передає "Українська правда".
У Львові в ніч на 4 листопада біля нічного клубу "Парадокс" влаштували облаву за участі військових та поліції.Близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа, де розташовано багато розважальних закладів, і почали перевірку документів, зокрема у студентів, та питали, чи вчаться вони на денній формі.
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велика честь випала крисчанам, тепер можна реально здохнути во ім'я мільярдів ротенберга, і гундяєва, і святого путена! це вам не з міфічними бендеровцамі воювати, як при Україні
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты призвали в армию России около 12 тысяч украинцев из Крыма, - правозащитники
 
 
 
 
 
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