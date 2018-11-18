 Оккупанты призвали в армию России около 12 тысяч украинцев из Крыма, - правозащитники

За четыре года армию Российской Федерации пополнили около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Только во время последнего осеннего призыва в армию РФ отправились служить 2500 молодых крымчан.

"Это грубое нарушение международного гуманитарного права, потому что Женевская конвенция 1949 года запрещает призывать жителей оккупированных территорий в армию оккупационной государства", – поясняет эксперт "Крымской правозащитной группы" Ирина Седова.

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При этом количество незаконно призванных в армию оккупанта призывников растет год от года. Если в 2015 их было менее 500, то сейчас почти 3000.

Причину этого представители "Крымской правозащитной группы" видят в идеологической обработке, которой оккупанты подвергают население полуострова.

Тех, кто отказывается идти служить в армию оккупанта, пугают уголовным преследованием.

"Всего 40 дел уже открыто, в 33 уже вынесены приговоры", – отметила Седова.

Уклониться от службы в армии оккупанта можно, говорят правозащитники: не становиться на воинский учет, не получать российский паспорт, хотя к этому тоже принуждают, ехать в Украину учиться, работать.

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В Крымской правозащитной группе собрали и передали в Международный уголовный суд несколько сотен доказательств принуждения крымчан к службе.