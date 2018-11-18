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Все про:смерть (5499) Харьков (4068) студенты (457)

 20-летняя студентка внезапно умерла в ресторане в Харькове

Третьекурсница отмечала там Международный день студентов. Сердце девушки остановилось из-за приступа астмы.

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства смерти 20-летней девушки в одном из ресторанов города на улице Лермонтовской, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается на сайте Нацполиции в Харьковской области, информация об инциденте поступила правоохранителям 17 ноября, в 23:00.

Медики скорой помощи сообщили, что по предварительным данным, сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. Попытки врачей реанимировать пострадавшую не дали результата.

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Обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о квалификации события по УК Украины.

Сообщество "Харьков 1654" в Facebook со ссылкой на источники сообщает, что инцидент произошел в ресторане "Старгород" во время празднования дня студента. Девушка, как утверждается, училась на третьем курсе НЮУ им. Ярослава Мудрого.

"До приезда скорой помощи посетители пыталась оказать первую помощь, однако безуспешно. Экипаж скорой помощи приехал очень быстро, однако результатов реанимация не дала", – отмечается в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097510
 
 
 Топ комментарии
 
Наскільки знаю, астматики - взагалі група ризику, їм треба бути вкрай обережними з потенційними алергенами.
Шкода дівчинку. Спочивай у мирі.
Співчуття рідним.
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може суші японськи заказала чи інше екзотичне блюдо, спеції екзотичні можуть викликати алергію.
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Причина смерти устанавливается при помощи судебно-медицинского экспертного исследования. Оно может быть назначено лишь при наличии соответствующего решения - раньше - по постановлению следователя, а теперь - суда. Это может быть принято только после возбуждения уголовного дела "по факту смерти"...
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СОЛСБЕРИ
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да бред не пишите
анафилактический шок и остановка дыхания и удушение.. аллерген в еде или напитках.. или косметика на ком то из группы или комплекс факторов и все нема деточки, а всего то 20 лет.... жаль и соболезнования...
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може суші японськи заказала чи інше екзотичне блюдо, спеції екзотичні можуть викликати алергію.
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Наскільки знаю, астматики - взагалі група ризику, їм треба бути вкрай обережними з потенційними алергенами.
Шкода дівчинку. Спочивай у мирі.
Співчуття рідним.
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Але дівчина могла й не страждати на астму. Це могла бути несподівана гостра реакція на якийсь заморскький складник, з яким організм дівчини раніше ніколи не стикався. Такі випадки, на жаль, є. Або організм дівчини вже був сензсибілізований до якогось складника, а вона про це не знала (бо сенсибілізація нічим не проявляється). Після повтоного контакту зі складником виникла алегрічна реакція.
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Суши и "Старгород" - сначала подумай, а потом говори, да?
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решается вопрос о квалификации события по УК Украины - почему??? ведь в тексте сказанно деиствие других посетителей и скорой, если это так и есть, что астма - то зачем УК. Соболезнование близким и родным, это очень трагически, очень.
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Так положено по Закону.....
Дело откроют...и в данном случае закроют....
Но случаи ведь бывают разные...потому Закон и требует открывать дела в таких случаях....
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Причина смерти устанавливается при помощи судебно-медицинского экспертного исследования. Оно может быть назначено лишь при наличии соответствующего решения - раньше - по постановлению следователя, а теперь - суда. Это может быть принято только после возбуждения уголовного дела "по факту смерти"...
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Разве девушка не знала что у нее астма и носить с собой лекарство крайне необходимо... не сердце а вероятно сначала умер мозг от потери доступа кислорода в организм.
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Скорее всего реакция появилась на какой-то экзотический продукт, которого она ранее не ела и об аллергии просто не знала. А на другие продукты ее организм так не реагировал. Помню, у моего сына, когда он был маленьким, приступы удушья возникали только на виноградный сок больше ни на что. При этом, странная вещь, на сам виноград - нет.
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Можно предположить, что на какой-то компонент виноградного сока, помимо самого сока винограда - консервант или ещё какая-то добавка.
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Скорее всего так оно и было. Было очень сложно догадаться на какой именно продукт аллергия, потому что он никогда у нас ничем подобным не страдал, даже диатеза никогда не было. И тем более мы не могли сразу подумать на виноградный сок, поскольку на виноград он реагировал нормально. Соки он тоже пил, но такая реакция наблюдалась именно на виноградный сок - то есть это была явная реакция не просто на консервант, а на его сочетание какого-либо компонентом винограда.
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Кстати да, сочетание это опасно. Когда в университете учился, то был случай - девчонка в общежитии чуть не погибла от анафилактического шока (к счастью, у кого-то по соседству оказался противоаллергический шприц-тюбик). Оказалось, ей кололи курс каких-то уколов, и при этом съела что-то содержащее орехи, типа сникерса. Хотя на орехи сами по себе аллергии у неё явно не было (потому что при таком раскладе есть сникерс - это премия Дарвина). Видно, получилось сочетание, плохо совместимое с жизнью.
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Могла й не знати. Тобто могла ніколи раніше не мати приступівастми. Це цілком міг бути перший приступ і, на жаль, останній.
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ото жрите в ресторанах - а там антисанитария
не зря ревизоп в киеве не бывает))) 20-річна студентка раптово померла в ресторані Харкова - Цензор.НЕТ 5641
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иногда такие несчастья случается, с теми кто болен астмой, печально, но так случается.
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Хоча найвірогідніша версія - дійсно, щось могло спровокувати моментальну алергічну реакцію та напад астми (інгредієнт страви, або навіть якась речовина у повітрі, астматикам іноді навіть запаху достатньо для нападу задухи...)
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або або-- або нажерлося та серденько й не витримало,але ж я крута,,,,,,,,,
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Астма-алергія, треба бути дуже пильною. Жаль дівчини, хай спочиває у мирі.
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Третий курс! Не первый раз в ресторане...Астма и аллергический шок --разные вещи ...Что то не чисто...При желании определить причину смогут...Но это же Харьков , зайцевы и ...
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Походу у Старгорода карма хреновая.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия20-летняя студентка внезапно умерла в ресторане в Харькове
 
 
 
 
 
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