 20-летняя студентка внезапно умерла в ресторане в Харькове

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства смерти 20-летней девушки в одном из ресторанов города на улице Лермонтовской, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается на сайте Нацполиции в Харьковской области, информация об инциденте поступила правоохранителям 17 ноября, в 23:00.

Медики скорой помощи сообщили, что по предварительным данным, сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. Попытки врачей реанимировать пострадавшую не дали результата.

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Обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о квалификации события по УК Украины.

Сообщество "Харьков 1654" в Facebook со ссылкой на источники сообщает, что инцидент произошел в ресторане "Старгород" во время празднования дня студента. Девушка, как утверждается, училась на третьем курсе НЮУ им. Ярослава Мудрого.

"До приезда скорой помощи посетители пыталась оказать первую помощь, однако безуспешно. Экипаж скорой помощи приехал очень быстро, однако результатов реанимация не дала", – отмечается в сообщении.

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