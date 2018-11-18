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 В Дубае начала работу 87-я сессия Генассамблеи Интерпола: Украина будет блокировать возможное избрание россиянина главой организации, - Аваков

Генерал-майора полиции РФ Александра Прокопчука пресса называет наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

Сегодня, 18 ноября, в г. Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) начала свою работу 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции.

В работе Генассамблеи принимает участие делегация из Украины во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и председателем Национальной полиции Сергеем Князевым. В ее состав вошли руководители нескольких структурных подразделений Национальной полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Международный тренинг по ядерной безопасности под эгидой Интерпола стартовал в Киеве. ФОТОрепортаж

На заседании Генассамблеи 21 ноября будет избран новый глава организации. Наиболее вероятным кандидатом на эту должность пресса называет генерал-майора полиции РФ Александра Прокопчука.

Как отмечает The Times, если Прокопчук будет выбран главой Интерпола, это станет серьезной победой для Кремля, поскольку Россию критикуют за злоупотребление системой "красных циркуляров" Интерпола - международных ордеров на задержание лиц, подозреваемых в преступлениях.

Делегация Украины собирается сделать все, чтобы не допустить избрания представителя МВД России главой Интерпола. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Цели и задачи понятны, в том числе и та, о которой идет речь по ссылке... (по ссылке размещен материал о вероятном избрании Прокопчука главой Интерпола, – ред.). Это одна из глобальных гибридных угроз современному миру!", – написал Аваков.

В Дубае начала работу 87-я сессия Генассамблеи Интерпола: Украина будет блокировать возможное избрание россиянина главой организации, - Аваков 01

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемого в нападении на Найема Саитова не объявляли в международный розыск Интерпола, ГПУ все это время врала обществу, - Маси Найем

После министр внутренних дел добавил: "Не могу допустить мысли, что Интерпол вернется к своей трагической истории 1938–1945 гг., когда Интерполом руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартира после аншлюса Австрии была перенесена в Берлин!".

В Дубае начала работу 87-я сессия Генассамблеи Интерпола: Украина будет блокировать возможное избрание россиянина главой организации, - Аваков 02

Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

Кроме того, во время сессии Генассамблеи Интерпола ее участники рассмотрят вопросы противодействия терроризму, организованной преступности, киберпреступлениям и так далее. Также речь пойдет о взаимодействии между различными правоохранительными органами в борьбе с преступностью.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенаторы США готовятся ограничить право России на объявление в розыск в Интерполе

Источник: https://censor.net.ua/n3097509
 
   
 Топ комментарии
 
Невже весь світ настільки дурний і тупий щоб ставити козломордого на цю посаду????
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отношение к этому министру ну совсем не позитивное, но делегацие успехов, если там где есть Балтиицы, поговорите и обьединаите силы, уверен, поддержит
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Теперь понятно почему эта организация не обьявляет российских военных преступников в розыск?
Может потому что надо устав международного суда ратифицировать ....
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Как работает мозг европейцев?
Впрочем, я могу им предложить избрать россиянина главной штаба НАТО )) Или командующим объединенной армией Европы о которой поёт Макрон пусть допустим стане Шойгу )) Он сможет!
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Перевод резюме:

Сентябрь 1944 года. Отчет Международного Красного креста об Освенциме P. 91 и 92. Делегат Красного креста сообщает, что заключенные могли получать посылки, что офицеры, с которыми он вступал в контакт, были любезны и сдержанны, как и те в Ораниенбурге и Равенсбрюке, что он видел много групп мужчин и женщин, включенных в маленькие специально выделенные рабочие бригады, что член британского Красного креста, одновременно военнослужащий британских коммандос, высказал делегату Красного креста слухи о газовых камерах, делегат Красного креста, напротив, после тщательной перепроверки не смог подтвердить эти слухи.
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Нет слов приличных на этот подлый отчёт! У Дубаї розпочала роботу 87-а сесія Генасамблеї Інтерполу: Україна блокуватиме ймовірне обрання росіянина головою організації, - Аваков - Цензор.НЕТ 4196
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Рогозина главой Европейского космического агентства.
В Дубае начала работу 87-я сессия Генассамблеи Интерпола: Украина будет блокировать возможное избрание россиянина главой организации, - Аваков - Цензор.НЕТ 4652
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Рогатку робив ділетант. Занадто широка.
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возможно и кандидат интерпола такого же уровня, хотя нет, он родился и учился в Украине, так что кое что умное там должно быть по любому, хоть и рождён ватником.
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отношение к этому министру ну совсем не позитивное, но делегацие успехов, если там где есть Балтиицы, поговорите и обьединаите силы, уверен, поддержит
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Невже весь світ настільки дурний і тупий щоб ставити козломордого на цю посаду????
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ты такой уважаемый, что в знак протеста можешь громко пукнуть в администрации президента - и все
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а трохи раніше не можна було висунути альтернативного кандидата?!
чи це все перемоги? В Дубае начала работу 87-я сессия Генассамблеи Интерпола: Украина будет блокировать возможное избрание россиянина главой организации, - Аваков - Цензор.НЕТ 2845
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Вероятно что Хуйло процесс избрания главы проплатил теперь можно только представить какой бардак ожидает эту контору когда ней будут руководить мокшанские ушлепки... В Дубае начала работу 87-я сессия Генассамблеи Интерпола: Украина будет блокировать возможное избрание россиянина главой организации, - Аваков - Цензор.НЕТ 5482
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просто эфективность приблизится к нулю, будет игнарировать их заявы и скажет что политическая разправа просвечивается. так русня везде где нос засунет, всё разрушит, всё перестаёт деиствовать - вот всё ту энергию и ресурсы на создание а не на разрушение бы, но тогда это уже не будет рассея.
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Одна надежда на китайцев осталась.
Кто еще пересажает этих еврокоррупционеров?
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а там есть право "вето"? или будем блокировать трибуну, и дудеть в пищалки?
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запускайте все три "Г" - двух Геращенко и одного Гончаренко
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Я не думаю, що кандидат від країни-агресора є єдиним. Вочевидь ще є інші кандидати за якими стоять потужні і впливові сили. А зважаючи на теперішній авторитет Рашки в світі то обрання її поліцмейстера на цю високу посаду є дуже і дуже малоімовірним..
Краще тепер зачекати до результатів голосування..😃
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Там ще є тимчасово виконуючий обов"язки глави Інтерполу (здається, кореєць чи звідти десь) - він теж претендент на цю посаду. Оті подивимось результати голосування - хто й за кого голосував.
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Сейчас рашисты понесут бабки чемоданами соответствующим людишкам. Или уже вручили.
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та ще не донесли... бо ж вже всі знали У Дубаї розпочала роботу 87-а сесія Генасамблеї Інтерполу: Україна блокуватиме ймовірне обрання росіянина головою організації, - Аваков - Цензор.НЕТ 2559
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Ты чо олень? Рашка от санкций без денег сидит, и все только и говорят заплатили туда заплатили сбда? Откуда у этой страны деньги? Народ нищий, все банки под санкциями
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Давно ты долбойобом работаешь на укр. сайтах?
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Генерал-майора полиции РФ Александра Прокопчука

...
Блть, ещё и фамилия украинская, манкурт грёбаный.
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Всё будет хорошо, сабаков этого прокопчука порвёт , как ссаную тряпку :У Дубаї розпочала роботу 87-а сесія Генасамблеї Інтерполу: Україна блокуватиме ймовірне обрання росіянина головою організації, - Аваков - Цензор.НЕТ 9796
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жаль и меркулов и кобулов и ягода с ежовым вкупе с берией подохли. вот былибы правоохранители мировые
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Дубае начала работу 87-я сессия Генассамблеи Интерпола: Украина будет блокировать возможное избрание россиянина главой организации, - Аваков
 
 
 
 
 
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