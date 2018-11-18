 В Дубае начала работу 87-я сессия Генассамблеи Интерпола: Украина будет блокировать возможное избрание россиянина главой организации, - Аваков

Сегодня, 18 ноября, в г. Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) начала свою работу 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции.
В работе Генассамблеи принимает участие делегация из Украины во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и председателем Национальной полиции Сергеем Князевым. В ее состав вошли руководители нескольких структурных подразделений Национальной полиции.
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На заседании Генассамблеи 21 ноября будет избран новый глава организации. Наиболее вероятным кандидатом на эту должность пресса называет генерал-майора полиции РФ Александра Прокопчука.
Как отмечает The Times, если Прокопчук будет выбран главой Интерпола, это станет серьезной победой для Кремля, поскольку Россию критикуют за злоупотребление системой "красных циркуляров" Интерпола - международных ордеров на задержание лиц, подозреваемых в преступлениях.
Делегация Украины собирается сделать все, чтобы не допустить избрания представителя МВД России главой Интерпола. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Цели и задачи понятны, в том числе и та, о которой идет речь по ссылке... (по ссылке размещен материал о вероятном избрании Прокопчука главой Интерпола, – ред.). Это одна из глобальных гибридных угроз современному миру!", – написал Аваков.
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После министр внутренних дел добавил: "Не могу допустить мысли, что Интерпол вернется к своей трагической истории 1938–1945 гг., когда Интерполом руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартира после аншлюса Австрии была перенесена в Берлин!".
Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.
Кроме того, во время сессии Генассамблеи Интерпола ее участники рассмотрят вопросы противодействия терроризму, организованной преступности, киберпреступлениям и так далее. Также речь пойдет о взаимодействии между различными правоохранительными органами в борьбе с преступностью.
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Может потому что надо устав международного суда ратифицировать ....
Впрочем, я могу им предложить избрать россиянина главной штаба НАТО )) Или командующим объединенной армией Европы о которой поёт Макрон пусть допустим стане Шойгу )) Он сможет!
Сентябрь 1944 года. Отчет Международного Красного креста об Освенциме P. 91 и 92. Делегат Красного креста сообщает, что заключенные могли получать посылки, что офицеры, с которыми он вступал в контакт, были любезны и сдержанны, как и те в Ораниенбурге и Равенсбрюке, что он видел много групп мужчин и женщин, включенных в маленькие специально выделенные рабочие бригады, что член британского Красного креста, одновременно военнослужащий британских коммандос, высказал делегату Красного креста слухи о газовых камерах, делегат Красного креста, напротив, после тщательной перепроверки не смог подтвердить эти слухи.
чи це все перемоги?
Кто еще пересажает этих еврокоррупционеров?
Краще тепер зачекати до результатів голосування..😃
...
Блть, ещё и фамилия украинская, манкурт грёбаный.