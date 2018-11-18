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Все про:Госпогранслужба (3059) граница (3116) контрабанда (1622) пограничники (1135) Геращенко Антон (946)

 Геращенко призвал пограничников стрелять по нарушителям границы: Гибнуть должны они, а не вы

Гибнуть должны не пограничники, а те кто вознамерились нарушить закон и силой прорываться через нашу государственную границу.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Призываю наших пограничников применять табельное оружие во всех случаях предусмотренных законом", - отметил Геращенко, коментируя смерть сотрудника ГПСУ Вадима Березенского.

По его словам, семье погибшего от рук контрабандистов майора государством будет выплачена компенсация в размере 1,2 млн гривен и вручена квартира.

"Для тех граждан, кто хочет перечислить деньги семье Вадима Березенского в знак признательности за исполнение им его долга, публикую номер банковской карточки его вдовы: "Приватбанк" 5168 7427 0505 2185 Березенська Ірина Петрівна", - добавил он.

Напомним, в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Позже глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что пострадавший - начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский - скончался в больнице от полученных в результате наезда травм, не приходя в сознание.

Закарпатская полиция задержала 34-летнего жителя Рахова, подозреваемого в смертельном наезде на пограничника.

Геращенко призвал пограничников стрелять по нарушителям границы: Гибнуть должны они, а не вы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097507
 
   
 Топ комментарии
 
Тони, жЫрный свин, стрелять нужно было, когда хуйло колонну техники через четыре области в крысм тащил
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Все правильно... а то твари уже совсем распоясались от безнаказанности...
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торговые партнеры пэпы не напрягают？составы леса на запад гоняют, ну то такэ
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То же мне заклыкатель великий , а как на счет принять новые правила применения оружия на границе и режимных объектах. По тому что завтра кто то по таким заклыкам применит АК против нелегалов и сядет , по тому что оружия у них не было и угрозы жизни и здоровью они его не представляли.
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А где был тоха со своими призывами стрелять, когда рыги бежали из страны?
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глотни феназепамчику. может попустит.
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Тотоша видно хорошо облизал тарелку, и его начало пучить на призывы к погранцам.
Ему не известно, что по 196 статье устава караульной службы они должны и имеет право применят оружие: "Караульными применяется оружие без предупреждения в случае явного нападения на него или на охраняемый им объект".
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Был бы у тебя наградной писАлет, сРалять хотелось бы как Пашинскому, а химикусы на дороге не попадались! Так и ты бы с горя тоже советы погранцам давать начал...
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Хорошо Тосик. Мы ето запомним и выполним когда ты будешь с Вальцманом и Гнойсманом через границу дергать
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Не так давно, пограничник открыл огонь по машине с нарушителями.

Ему дали 13 лет.
Или Геращенко про этот "инцидент" уже забыл?
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Так то ж в Мариуполе! И еле отбили парня от соевого правосудия
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Мариуполь это тоже Украина.
Или стрелять можно только по контрабандистам в Закарпатье?
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А шо свинособаки так раскудахтались... Страшно срать?))))
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СУДЯЧІ ПО СКАВЧАННЮ поцоватих контра бандистів вони АЖ ВСРАЛИСЯ від дотаткового екстріму в їхні "праці" Геращенко закликав прикордонників стріляти по порушниках кордону: Гинути мають вони, а не ви - Цензор.НЕТ 2090 а те що злодюжки в Україні ВЖЕ скавчать "тавара для работи нєт" і пропонують своїм клєнтам те що вдалось перетягти по200-300%%!("заробляють" при падінні контрабанди в 2-3рази..)! це ж МЕДИЧНИЙ ФАКт!!
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Странно что когда кацапы лезли на дамбас то Тосик и другие соевые визжали что без правакаций и низзя стрелять в братьем. Походу продавцы сигарет для соевой власти ето хуже чем разейские солдаты.
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))))) по точнее, когда и кто визжал этот бред, созданный в твоем больном кацапстанском мозгу? мокши, когда вы начинаете заниматься самодеятельностью, додумывая свою методичку, получается в сто раз тупее и смешнее, хотя куда уже там)))))
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не спорь с Носовым, у него голоса в голове, даже таблетки не помогают.
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Торговцы сигарет завозят в Украину валюты больше чем ты падло соевое кредитов у МВФ выклянчиваешь.
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Что это за выражение " призвал пограничников?" Это пусть Геращенко и все остальные "наверху", призывают своих жён, тёщ и прочую родню. Есть положения Устава Пограничной службы, где чётко прописаны пункты об открытии огня при нарушениях границы и нарушителях, и их нужно выполнять неукоснительно. Этот случай-следствие "прорыва" границы проходимцем Саакашвили и шайки шпаны Тимошенко, подсоблявшей ему. Попустительство сверху о приказе пограничникам не открывать огонь по нарушителям, и приводит к гибели пограничников, полицейских, солдат армии и травмам других военнослужащих от контрабандистов и уголовников. Безнаказанность порождает наглость и беспредел уголовников всех рангов. А если бы положили мордой в асфальт проходимцев Саакашвили и Тимошенко, пустив предупредительные автоматные очереди поверх голов, и был бы и пограничник жив, и другие пограничники не покалечены. А так на все эти распоряжения "сверху о гуманном отношении" к всякой уголовной нечисти, пограничники в конечном итоге скажут: "да горите вы все там наверху синим огнём, сами идите и разбирайтесь с этой нечистью, нам жить охота , а не за идиотов руководящих умирать, или стать калекой. Мы хотим жить, как все. Или выполнять пункты устава, или вот такой бардак на границе. Или-или, всё остальное от лукавого. Простой пример со мной, где был свидетелем. Была критическая ситуация, когда командирам в погонах начали давать "ЦУ" разные цивильные штафирки безграмотные "руководящие". Молодой командир в растерянности от этих всех указаний, обратился наверх: "что делать?" И его "прямой верх" ответил: "Вы свои обязанности знаете? Положения Устава знаете? Исполняйте. А этих указчиков пошлите на....й Не можете исполнять-снимите погоны, и на гражданку". Приказ был выполнен неукоснительно. Критическая ситуация успешно разрешена, с последующими матюками сверху одобрительными и повышениями с звёздами и звёздочками. Так и должно быть, для этого и кормит народ армию, и прочих силовиков-для защиты..
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ну израильскую армию и полицию народ кормит верно - извините тут понты в основном - стражи режима!!!
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А вы заметили, что Цензор в новостях начал прикреплять фото худых персонажей неизвестно какой давности?)) Читают таки нас суки жирные))
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таки да.. облизывающего пустую тарелку антонину ни разу не размещали)
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кацапе, ты своему педофилу пуйлу побоку, тк уже переросток - обЫдна, понимаю... теперь хочешь что тебя, кацапа, наши читали)))))
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Пробуй ещё раз Не доплюнула. На бороде повисло.
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Почему на фронте гибнут воины, соблюдая "перемирие", но Геращенко не призывал всегда стрелять в ответ. Короче боятся соевые возвращения Михо. Кстати, сейчас заставляют квартальных искать людей, которые бы искали других людей, готовых голосовать за Пороха. Но сама квартальная говорит, что люди даже слушать её не будут. Порох - предатель и гнида.
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Правильно. И полиции нужно расширить полномочия. А скоро всех поубивают. И начнется хаос и анархия, мать порядка...
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Им только дай волю в людей стрелять потом не остановишь один пашинский чего стоит
Едит на машине останавливается стреляет в человека и человек виноватТут наоборот
людям надо выдавать зброю чтоб было чем отстреливаться от любителей пострелять
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Красавец! Если исходить из СМИ, то права на поражение стрелять не было.
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Это как в верховной Раде попросить депутатов не воровать
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Не знаю, как вам, а меня от таких Антош и их советов уже тошнит. Тупые, но от корыта за уши не оттянешь! Законы нормальные применяй, советчик, следи за их исполнением вместе с Юриком лучше.
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Особенно надо метко стрелять по Михо , даже если он будет на на другой стороне границы. А то проберется и будет БЕ-БЕ мне.
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Закликати не треба. Треба ухвалити правила застосування зброї ( у межах ЗАКОНУ ПРО ЗБРОЮ) Верховною Радою. А пердіння у калюжу, тоша, не дає позитивних наслідків.
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сказал то он хорошо.но вопрос в судах...Вспомним,сколько тянется судовая тяганина по рассмотрению "вины" солдата-пограничника,стоявшего на посту на линии "размежевания" и который открыл стрельбу по автомобилю.который не только не остановился на требование,но и пытался совершить на него наезд...Вот тех судей.как говорится "Судью-на мыло"...И не факт,что таких паскудёнышей в судейской мантии не будет при рассмотрении степени самозащиты и законности открытия огня на поражение.
А красиво и правильно говорить "насобачились" даже уже самые туповатые политики- статисты.
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похоже на неудачную попытку пропиариться.....
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тотоша...ты в жизни к столу хоть одну курицу чи индюка зарезал?...не?...тогда не мукай...
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ЖДУ, КОГДА КАЖДЫЙ ОГРАБЛЕННЫЙ ЭТОЙ ВЛАСТЬЮ, СМОЖЕТ ВЫСТРЕЛИТЬ В ЖИВОТ КАЖДОЙ ГАДИНЕ ИЗ ЭТОГО КАКАЛА И ЛИЧНО АНТОНИНЕ -ПРЯМО В ПУЗО РАЗРЫВНОЙ ПУЛЕЙ
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правильная мысль, но не законченная. я надеюсь, что дали будэ и только в одном ключе, - началась акция - убей коррупционера за 20% от украденного. и границы перекроем, а чартеры будем сбивать еще на взлете, опытных и дерзких валом, ждут сигнала. и резня эта будет на всем пост советском пространстве - БЕЖАТЬ НЕКУДА!
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Шокуюче відео!!! Як копають бурштин

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А чому цей Геращенко зі своїм корєшом Аваковим не борються з цим... Чи вони кришують видобутое бурштину ?! Геращенко закликав прикордонників стріляти по порушниках кордону: Гинути мають вони, а не ви - Цензор.НЕТ 511
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этож не приказ на бумажке с печаткой и подписями гербами а рекомендация от советника??..я прям гений
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а чего репу молодую его приклеили и вправду? пусть люди видят как жируют депутатики, дайте ему автомат и в окоп - пусть постреляет, наверняка сбросит пару кило - и жира и говна)))
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Ага, коп уже стрелял по сумасшедшему, который ранил и чуть не убил двоих людей. Стрелял с предупредительными, по ногам- но не помогло, пока не завалил. Где теперь этот коп, который спас людей и не дал себя в обиду? Из СИЗО по судам таскается?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГеращенко призвал пограничников стрелять по нарушителям границы: Гибнуть должны они, а не вы
 
 
 
 
 
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