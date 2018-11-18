 Геращенко призвал пограничников стрелять по нарушителям границы: Гибнуть должны они, а не вы

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Призываю наших пограничников применять табельное оружие во всех случаях предусмотренных законом", - отметил Геращенко, коментируя смерть сотрудника ГПСУ Вадима Березенского.
По его словам, семье погибшего от рук контрабандистов майора государством будет выплачена компенсация в размере 1,2 млн гривен и вручена квартира.
"Для тех граждан, кто хочет перечислить деньги семье Вадима Березенского в знак признательности за исполнение им его долга, публикую номер банковской карточки его вдовы: "Приватбанк" 5168 7427 0505 2185 Березенська Ірина Петрівна", - добавил он.
Напомним, в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Позже глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что пострадавший - начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский - скончался в больнице от полученных в результате наезда травм, не приходя в сознание.
Закарпатская полиция задержала 34-летнего жителя Рахова, подозреваемого в смертельном наезде на пограничника.
Ему не известно, что по 196 статье устава караульной службы они должны и имеет право применят оружие: "Караульными применяется оружие без предупреждения в случае явного нападения на него или на охраняемый им объект".
Ему дали 13 лет.
Или Геращенко про этот "инцидент" уже забыл?
Или стрелять можно только по контрабандистам в Закарпатье?
Едит на машине останавливается стреляет в человека и человек виноватТут наоборот
людям надо выдавать зброю чтоб было чем отстреливаться от любителей пострелять
А красиво и правильно говорить "насобачились" даже уже самые туповатые политики- статисты.
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А чому цей Геращенко зі своїм корєшом Аваковим не борються з цим... Чи вони кришують видобутое бурштину ?!