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 Что остановит Путина от похода на Киев после запуска "Северного потока-2"? - премьер-министр Польши

Матеуш Моравецкий заявил, что, покупая газ у Москвы, Европа платит за растущую милитаризацию России.

Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" может способствовать дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины, предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он сказал, выступая на конференции FOTAR в Гамбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское информагентство РАР.

Моравецкий отметил, что после завершения строительства "Северного потока-2" окажется, что украинская газотранспортная система станет ненужной России. "Я знаю позицию немецкого правительства, что это – бизнес-проект. Однако, к востоку от Одера никто в это не верит. Что остановит Владимира Путина от похода на Киев?", – подчеркнул он.

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Польский премьер также напомнил немецким коллегам, что пока Европа платит РФ за газ, последняя вкладывает эти средства в свою армию. "Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", – добавил Моравецкий.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что строительство газопровода "Северный поток–2" в Балтийском море подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5–3% от ВВП.

Источник: https://censor.net.ua/n3097505
 
   
 Топ комментарии
 
Можна лише погодитися з Матеушем Моравецьким.
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ти ше віриш у "хитрий план" тупіна? В нього нема планів а є тільки тактика. В 2014 вони думали що буде як у Криму їх будуть зустрічати на сході, а облом почали стріляти.
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Только Порошенко остановит! Других вариантов просто нет
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Он твёрдо сказал, что СП-2 не будет, а его слово кремень.
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Не отключат. А за газ тогда как платить? Золотом?
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Та не тільки Порошенко а й Петренко Сидоренко та інші громадяни України і зупинять ж.фашистську імперію зла.. та ще й підсрачника дадуть... та й тобі заодно щоб не дуркував"гібрідно" а-ля поц з пєрдічєва Що зупинить Путіна від походу на Київ після запуску "Північного потоку-2"? - прем'єр-міністр Польщі - Цензор.НЕТ 8646
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Напиши письмо премьеру Польши, бо это он не в курсе дела. Только не ругай его дураком и поцем.
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Можна лише погодитися з Матеушем Моравецьким.
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Ну и где связь, можно было тогда вообще захватить Украину в 2014 и не парится с СП-2 как и с платой за транзит.
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ти ше віриш у "хитрий план" тупіна? В нього нема планів а є тільки тактика. В 2014 вони думали що буде як у Криму їх будуть зустрічати на сході, а облом почали стріляти.
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Був просто не готовий до цього .Готувався 4 роки. Зараз вже готовий цуко. Чекає на момент. Але хоче реалізувати план ,,А" на виборах .Загарбати усе без війни . Кондитер це теж його прожект , але повільний . Більш радикальні та прискорені прожекти -,,за ЖОПу"
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Голосрака кацапня по цей день думає, що таки вони захоплять Україну і зроблять тут наваросію, а Західну Україну віддадуть полякам. Мені вже не одне отаке падло волало на камеру. І не одне казало, що жити вони українцям не дадуть...
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Ну логика есть, но и связь найти можно, фуйло не ожидало таких тщедушных успехов на востоке Украины, расчет был что к его ногам ляжет как минимум 8 областей.
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Пофиг на логику)) Главное нагнать страху. И неважно то что при желании рашка давно бы захватила Украину при ручном януковиче. Или раньше. А сейчас нафиг мы рашке сдались? Разрушенная страна с убитой экономикой и миллиардными долгами. Эти крики о захвате напоминают жалобы старухи что молодой сосед очень хочет ее изнасиловать...
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дурко пукінське у тебе ж з-під бабетки РОГИ СТИРЧАТь
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Рашке мы сдались лишь затем, чтобы здесь не было НАТО. Ну, а как выжимать отсюда деньги - они придумают.
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Та какая логика? Если после четырех лет потужного комканья бровей и волань увесь свит з намы, нас оказуецца бережет от захвата Кацапией только ржавая газовая труба
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Не только, не решен вопрос с АЭС, ну и люди конечно.
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Я вижу, что тебе пофиг на логику. Только хвалиться этим зачем?
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Ну да все правильно, просто непонятно почему все федеральные каналы 5-й год забиты новостями про страну с разбитой экономикой и миллиардными долгами, они там все идиоты?
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А есть международные обязательства и контракты, которые кремль должен выполнять. И, соответственно, получать огромные деньги от экспорта газа в Европу. Во время захвата Украины в 14 году ГТС была бы повреждена или уничтожена. Так, что РФ не могла бы выполнять контракты и зарабатывать. Плюс это объединило бы Европу против РФ и она вынуждена была бы осуществить военное вмешательство. А это НАТО. Это уже серьёзная война. А так - все в шоколаде. И Европа и РФ. А на Украину им пох. Теперь у Хуйла руки развязаны, ему не нужна украинская ГТС, Украина финансово ослаблена без денег за транзит - всё что нужно Хуйлу, чтобы взять Украину. В случившейся ситуации украинские дипломаты проиграли на всех фронтах. Гордон прав, что второй майдан это больше минус, чем плюс. Ну кто же тогда знал, что новая власть окажется несостоятельной разрулить так, как выгодно Украине. Она была занята другим - как выгодно себе наоффшорить, а потом - хоть трава не расти...
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А почему полностью Сирия, Афган не захватывались, клоун? Захватить то можно. А удержать получится? Как думаешь, что в первую очередь взорвут партизаны?
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А то он не захватил?То что нужно было ему у него в кармане(Крым),а с трубопровода старого и изношенного много не поимеешь
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К сожалению миром правят бвбки. Поэтому эти большие, но вонючие бабки могут остановить либо еще бОльшие или еще более вонючие
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Немцам сирийские беженцы покажутся детским утреником, когда беженцы с Украины ломануться в Европу от взорваных хулом атомных станций...
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от взорваных хулом атомных станций.
Мы и сами с этим справимся... Вон Хмельницкую опять тормознули... Неделю не проработала после ремонта... Наши обезьяны с гранатой больше опасений вызывают...
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сп2 ето не вопрос газа или денег - ето прямая и очень серьезная угроза Украине...
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европа хуйлу на сладкое пойдет, но она об етом не думает - меркелиха включила комсомольскую дурку.
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Судя по карте, эта труба по дну моря бьёт больше по Польше, чем по Украине
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Что Польша начинает ныть, что мол деньги за транзит не получит? А почему эти деньги должны принадлежать Польше? У них был исторический шанс - Велика Речь Посполитая. Они этот шанс профукали... ну извините. Нужно было лучше воевать - насмерть. Воевать не умели? Не умели. Работать как немцы тоже не умели. Ничего не умели поляки.
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А что немцы умели?
На американские деньги построили заводы и фабрики вот и все их умения.
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А после двух устроенных мировых воин зависит от американцев и никак не успокоится.
Опять сегодня Шредер про наш Крым отличился.
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Конечно, немцы ничего не умеют. Это всё Святая Америка...
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Если бы не америка чем бы сейчас немцы от Украины отличались?
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Это тебе правда кажется ватным бредом, потому что украинцы вынуждены ездить к полякам на заработки. Ты интуитивно поляков ставишь высоко, очень высоко, что бы на их фоне украинцы не выглядели очень... ну так себе.
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А раньше ездили на росссию, почему на россию это хорошо, а в Польшу плохо?
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расеяне все, что ни напишут здесь, считают правдой по умолчанию?)
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Рашка профукала 2 шанса, как РИ и как СССР, теперь жители дома разбирают на отопление.
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Всё они умели. Их погубила олигархическая система, когда король арендовал войска и оружие у феодалов, которые могли их и не дать.
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Теоретически Ванька или Микола из села Кукуево (десять лет без урожая) могут пойти на штурм крепости и взять её.

Но по факту Ваня и Колян обосрались выходя на вид крепости.
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переговоры по газу раньше 20года и если Украина не протупит, поставит мацкве условия про прокачку требуемого объема газа и хорошую цену за транзит - то будет все гаразд...ху..ло сейчас ездит к туркам на поклон ради второй нитки(транзитной), чтобы были козыря в переговорах с Украиной, но даже ее запустить к моменту переговоров не удастся ...
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Это распространённая ошибка. х.йло в 2014 НЕ было готово к большой войне. В Крыму действовал из спецназ . А целую страну захватывать какими силами? Сколько месяцев американцы готовились ко вторжению в Ирак? Сколько войск они собрали? А кацапам нужно было собрать в 2-2.5 раз больше . К августу 2014 они примерно насобирали тыс. 50 и технику для локального наступления но и ВСУ подготовились .Сейчас они реально 4 года готовятся целенаправленно к войне. Американцы готовились пол года , кацапы 4 года. Они уже собрали нужные силы и просто ждут момента . Так что угроза большой войны не стала меньше а только увеличивается. Сравнение Украины с Ираком уместно . сп-2 увеличит вероятность большой войны .Особенно после выборов 2019 года , если все кремлёвские проекты включая проект ,,порошенко" потерпят поражение
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а кто по-Вашему не подпадает под определение "кремлёвские проекты"?
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Моё личное мнение .Єто те кандидаты которые в заказных рейтингах украинских СМИ имеют максимум 5-7%. И у них мало шансов .Прийдётся выбирать из ,,двух зол" потому что в стране большая часть СОВОК и выбирать они будут такой же совок , тех кого им подсунут местные олигархи и лубянские кукловоды
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та воно ж зрозуміло хто... Хто ще порівнює голодупу -імперію зла= ж.ліліпукію з США.. яка в 11!! разів могутніша за імперію зла? хто ще намагається"кидати понти" про велетня пукіна?? Що зупинить Путіна від походу на Київ після запуску "Північного потоку-2"? - прем'єр-міністр Польщі - Цензор.НЕТ 3741
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порошенко и его шайка, все сделали, чтобы путин пришел под видом бывшей партии регионов
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От "похода на Киев" Хуйло остановят те же, кто его в 2014-м остановил от похода на Мариуполь. При попытке "похода на Киев" параша умоется юшкой так, как никогда не умывалась до этого. Только теперь полетит и по их городам тоже. Слава Богу, теперь есть чему лететь. Так что насчёт Воронежа это уже не шутка.
Що зупинить Путіна від походу на Київ після запуску "Північного потоку-2"? - прем'єр-міністр Польщі - Цензор.НЕТ 7979
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Зачем бить по подступам к Воронежу? Котёнок с улицы Лизюкова - вот верный ориентир.

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Дурень этот поляк. Патриоты остановят. Вон сколько их на Цензоре.
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К сожалению , я тоже так считаю , как говорит Тадеуш Моравецкий . План по захвату всей Украины у кремлёвских, кровавых злодеев давно зреет , но их остановливала газотранспортная система Украины !
Остановить этот злодейский , СП - 2 могут остановить только американцы !!
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Там еще в Балтике полно мин всяких со времен двух мировых войн, не разорвавшиеся. Если что... Що зупинить Путіна від походу на Київ після запуску "Північного потоку-2"? - прем'єр-міністр Польщі - Цензор.НЕТ 8331
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никто никуда уже не пойдет, а если пойдут, то отхватят по самое не хочу.
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ну как что?доблесть и отвага украинского народа и наша, одна из лучших в европе армия....рашисты, не имеющие боеспособной армии и современного вооружения не имеют ни малейших шансов, но это даст нам повод освободить крым и донбасс и претендовать на кубань
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧто остановит Путина от похода на Киев после запуска "Северного потока-2"? - премьер-министр Польши
 
 
 
 
 
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