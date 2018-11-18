 Янукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил один из его адвокатов Александр Горошинский.
"Я был в Москве в пятницу. Поехал обсудить вопрос его участия в видеоконференции (во время которой Янукович должен сказать последнее слово). Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться", - сказал адвокат и добавил, что Янукович до сих пор находится в больнице.
Горошинский добавил, что у Януковича из-за госпитализации есть уважительная причина неявки в суд - "тяжелая травма".
На вопрос о том, как Янукович получил травму, адвокат Горошинский отвечать отказался и сказал, что у экс-президента спортивная травма.
Отметим, что российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.
Напомним, 19 ноября Янукович должен был выступить с последним словом по видеосвязи в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о госизмене.
Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.
ой, там явно что-то с жопой связано...
Хотя справедливости ради стоит отметить, что его роняли и травмировали еще при рождении...
Он психопат, опасен для себя и окружающих.
Витьку надо было много раз подумать перед тем как вверять свою судьбу ввп...
Кажется что все хитро и как по маслу
Но это обманчиво
Наркомания никогда не доводит до добра.
Хоть паяльник и заднего прохода вытащили?
А "последнее слово" и в записи с больничной палаты можно транслировать... Или нас хотят уверить в том, что для произнесения "последнего слова" Янукович собирался явиться лично на судебное заседание?
Понятно, что и справку можно написать какую надо (даже о том, что он болен смертельно), но для суда это документ, а не балабол ство адвоката.
хотя, может и залечат в больничке..
досмотросмотр и подтверждение диагноза ведущими специалистами Украины. Медицинское заключение бензоколонки не есть основанием.
Ей это только вопрос денег.
Все говорят путька отмороженный... но ведь он наркоман
Сидит предположительно на слабых дозах нейролептиков.
Косвенным признаком этого является... его синдром беспокойных ног.
Погуглите слово АКАТИЗИЯ, многое станет ясным.
Пишут путин шизик, так оно и есть
Но ошизел он от психофврмы
Решил стать сверхчеловеком...
И стеклянный взгляд, и опухание морды это не только ботокс, это действие нейролептиков. И дрыхнет он от них и рпаздывает везде.
Странно что в Украине это никак не поймут.
Путин - помимо всего прочего наркоман, фанат психофармы.
Я сам был на этом деле, говорю как эксперт. Предположительно путин пьет сильноразведенный рисперидон, оттуда он и алкоголь не пьет.
Неповезло украинцам, государством агрессором руководит даже не просто псих, а аптечный наркоман. Возможно еще бензодиазепины жрет путятична...
Да и вообще, родовая травма, связанная с отсутствием мозгов, по определению неизлечима.
такий процес судовий зривається - там овочу могли дати третій строк - заочне повішення!!!
він ви його відбував у хуйла на дачі!
-Нет, он умер.
-Значит он не выйдет в шахматы играть?
крововилив у суглоб.
Крововилив у мозок - це один з видів інсульту, при якому відбувається порушення цілісності судин головного мозку, в результаті чого ...
он попал в московскую больницу им. Склифосовского то ли с больным позвоночником, то ли с травмой колена. А может, и с тем, и с другим
Когда профессор Николай Васильевич Склифосовский вышел на пенсию, то он стал подрабатывать, делая обрезания у себя на квартире. И никто из пациентов больше никогда не говорил ему: "Короче, Склифосовский!".
Я думала Луцик его расстреляет по скайпу. И покончит таким жестоким образом с кровавым кланом Януковича
Двигаться не может , а говорить может , это ж НЕ травма ЯЗЫКА.
Отказался типа ...
А это вам не шапки тырить !