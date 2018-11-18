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 Янукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат

Президент-беглец Виктор Янукович из-за полученной травмы находится в больнице Москвы, а следовательно не будет выступать с последним словом в суде о государственной измене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил один из его адвокатов Александр Горошинский.

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"Я был в Москве в пятницу. Поехал обсудить вопрос его участия в видеоконференции (во время которой Янукович должен сказать последнее слово). Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться", - сказал адвокат и добавил, что Янукович до сих пор находится в больнице.

Горошинский добавил, что у Януковича из-за госпитализации есть уважительная причина неявки в суд - "тяжелая травма".

На вопрос о том, как Янукович получил травму, адвокат Горошинский отвечать отказался и сказал, что у экс-президента спортивная травма.

Отметим, что российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Напомним, 19 ноября Янукович должен был выступить с последним словом по видеосвязи в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о госизмене.

Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3097504
 
 
 Топ комментарии
 
По зэковски на больничку, тварь, закосил падлА... Янукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат - Цензор.НЕТ 7120
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Наверно старая контузия от яйца дала осложнение?
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Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться..

ой, там явно что-то с жопой связано...
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Яйцо это травма, а теннисный мячик - тяжелая травма)
Хотя справедливости ради стоит отметить, что его роняли и травмировали еще при рождении...
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По зэковски на больничку, тварь, закосил падлА... Янукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат - Цензор.НЕТ 7120
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травма не совместимая с жизнью - он слишком много знал
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какая спортивная травма))) он по пенькам еле прыгал, а после последних событий от водки опух Янукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат - Цензор.НЕТ 4481
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Вот бяда!! А так хотелось услышать умные речи прафффесора Януковича.
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Путин наркоман.
Он психопат, опасен для себя и окружающих.
Витьку надо было много раз подумать перед тем как вверять свою судьбу ввп...

Кажется что все хитро и как по маслу
Но это обманчиво

Наркомания никогда не доводит до добра.
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Наверно старая контузия от яйца дала осложнение?
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скорее - венок, тот по чайнику заехал...
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Последнее время Овощ проХФЕХсиАнально занимался литроболом.
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Кресло-каталку ему или лежак уже выдали?
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Кресло каталку Витьку-Енакиевскому, и врача из Шарите, как его подружке Юльке-золотой ручке Янукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат - Цензор.НЕТ 8591
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обязательно добавить одеялко, наш суд на это ведется
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и только теперь поняли, а ведь медицина об должна была констатировать ещё его рождения.
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"Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться"Источник: https://censor.net.ua/n3097504 Навіть язиком? Що ж воно травмувало?
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Воно і не дивно.. Подивляться на того Овоча і ще завідовать йому всі стануть..😨😨😨
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Яке прикре самогубство Янукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат - Цензор.НЕТ 9804
Хоть паяльник и заднего прохода вытащили?
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Интересно, а какие у адвокатов "отмазки" ещё будут, чтобы оттянуть оглашение приговора? И, вообще, у него, якобы, травма позвоночника и колена, а не языка... Он же не "трижды импотент" из известного анекдота? (Три бабы мужей обсуждают. Одна говорит: "Мой уже импотентом почти стал - еле-еле раз в месяц что-то может...". Вторая: "А мой уже лет пять, как импотент...". Третья: "А мой уже месяц, как трижды импотент...". Первые две: "Как это - трижды?!". Та отвечает: "Да очень просто... Десять лет назад перестало стоять... Потом в аварии язык откусил и руки поломал...".).
А "последнее слово" и в записи с больничной палаты можно транслировать... Или нас хотят уверить в том, что для произнесения "последнего слова" Янукович собирался явиться лично на судебное заседание?
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Такая своевременная травма... И когда теперь будет последнее слово?
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Мало ли что говорит адвокат. Подсудимый Янукович должен предоставить официальный документ, который подтвердит наличие у него серьезной травмы, делающей невозможным выступление в суде.
Понятно, что и справку можно написать какую надо (даже о том, что он болен смертельно), но для суда это документ, а не балабол ство адвоката.
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сдается мне травма то липовая..
хотя, может и залечат в больничке..
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Срочно доставить в Киев на досмотр осмотр и подтверждение диагноза ведущими специалистами Украины. Медицинское заключение бензоколонки не есть основанием.
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Так наша Феофания может справку и напишет.
Ей это только вопрос денег.
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Раньше нёс неконтролированную херню, нынче носитель сломали во избежание....))
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Об этом что то пока не пишут, но путька явно сидит на психотропах
Все говорят путька отмороженный... но ведь он наркоман
Сидит предположительно на слабых дозах нейролептиков.
Косвенным признаком этого является... его синдром беспокойных ног.
Погуглите слово АКАТИЗИЯ, многое станет ясным.

Пишут путин шизик, так оно и есть
Но ошизел он от психофврмы
Решил стать сверхчеловеком...
И стеклянный взгляд, и опухание морды это не только ботокс, это действие нейролептиков. И дрыхнет он от них и рпаздывает везде.
Странно что в Украине это никак не поймут.
Путин - помимо всего прочего наркоман, фанат психофармы.
Я сам был на этом деле, говорю как эксперт. Предположительно путин пьет сильноразведенный рисперидон, оттуда он и алкоголь не пьет.
Неповезло украинцам, государством агрессором руководит даже не просто псих, а аптечный наркоман. Возможно еще бензодиазепины жрет путятична...
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Якщо пригадати то чивокуня помирав вже від влучання в нього курячого яйця, а тут грав теніс і в нього влучив тенісний м'ячик) треба було ракеткою в нього кидати тенісною.
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Одеяльце клетчатое ему выдать надо, без него "болеть" получается как-то неправдоподобно. Янукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат - Цензор.НЕТ 3027
Да и вообще, родовая травма, связанная с отсутствием мозгов, по определению неизлечима.
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Это надо ухитрится играя в теннис повредить одновременно ногу и позвоночник, темнят что-то.
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да детский сад, отмазаться больничным
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що ж тепер буде?!
такий процес судовий зривається - там овочу могли дати третій строк - заочне повішення!!!
він ви його відбував у хуйла на дачі! Янукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат - Цензор.НЕТ 3504
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"а ваша подпись не нужна и без нее все ясно" (c)
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тут главное подобрать соответствующее одеяло
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-Исаак Моисеевич дома?
-Нет, он умер.
-Значит он не выйдет в шахматы играть?
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При трудоустройстве чиновников пора вводить их обязательное мед обследование !
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Раз не двигается значит инсульт,причём заслуженный
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Гемартрозом називають крововилив у суглоб. Патологія може вразити будь-яку область - колінний суглоб, скронево-щелепових, суглоби пальців і так далі.

крововилив у суглоб.

Крововилив у мозок - це один з видів інсульту, при якому відбувається порушення цілісності судин головного мозку, в результаті чого ...

он попал в московскую больницу им. Склифосовского то ли с больным позвоночником, то ли с травмой колена. А может, и с тем, и с другим

Когда профессор Николай Васильевич Склифосовский вышел на пенсию, то он стал подрабатывать, делая обрезания у себя на квартире. И никто из пациентов больше никогда не говорил ему: "Короче, Склифосовский!".
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Жаль.
Я думала Луцик его расстреляет по скайпу. И покончит таким жестоким образом с кровавым кланом Януковича
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кто педорыча тенисной ракеткой забуцал ?
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Проте, раптово власник бійцівської собаки впав на землю, а його опонент відразу ж викликав на місце карету швидкої допомоги.Співробітники поліції почали реанімувати чоловіка і, відчувши пульс, передали постраждалого медикам.Власник бійцівської собаки помер прямо на вулиці: в Дніпрі посварилися собаківники (ФОТО) Янукович не виступить з останнім словом у суді через "важку травму", - адвокат - Цензор.НЕТ 9698
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євнуховоч підписав собі вирок, як до кацапні подався. Українська Феміда, то така курва, що йому всі його "подвиги" на хі-хі звела б. А у кацапських шпілєглядачив він висить на волосині, і то знає. Але мені то байдуже, в який спосіб то лайно до ями спровадять. Мене цікавить інше - більшість виборців України за ту хєрню голосували. Потім однотуровий з тієї ж обойми. І нема в мене надії, що щось то "падавляющіе бальшинство" зрозуміло.
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У ХАМа тяжёлая травма головы образовалась ещё до его рождения.

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Та там многочисленные контузии сказались, - то венком, то яйцом...
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Закотропупят Витьку кацапы.Живой он им и даром не вперся!
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это уж точно! тем более , что он еще при власти в 2012 как то на пьянке кизданул что он круче чеченского кадырки!!!
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классика жанра от бессознательного - "бегство в болезнь" ) ну или "духовники" нормальные попались и косят под неё ))
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У меня нет претензий к безвинно травмированному советской тюрьмой и убиенному рашистами урке...есть вопросы к его избирателям
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Ну у Хама как всегда горбатые отмазки лепят , получил травму да еще и позвоночник чуть ли не сломал , во время игры в теннис . Ну хоть бы типа покушение на него организавали , опять бы Украину во всем обвинили и от последнего слова отмазался и время потянул.
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"Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться..."
Двигаться не может , а говорить может , это ж НЕ травма ЯЗЫКА.
Отказался типа ...
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ну понятно хуйло боится чтобы зэк-недоумок что нибудь лишнее не кизданул по своей тупости невъе б.енн.ой.... хряк а ты ведь скоро помрешь.... мешаешь ты куйлу.... а в Украине по этому поводу всем 2 дня выходных дадут.... поминать будем....
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Бггг)))) оно теннисной ракеткой, видно, себе и зубы выбило, и язык отбило
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Страшно подумать где у него мозг, если синяк на колене влияет на функцию языка. Янукович не виступить з останнім словом у суді через "важку травму", - адвокат - Цензор.НЕТ 134
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Не смейтесь . В нёго стрылялы .
А это вам не шапки тырить !
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и не людке лохматый сейф взламывать.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЯнукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат
 
 
 
 
 
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