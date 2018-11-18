 Янукович не выступит с последним словом в суде из-за "тяжелой травмы", - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил один из его адвокатов Александр Горошинский.

Читайте также: Суд вызывает Януковича на заседание для последнего слова

"Я был в Москве в пятницу. Поехал обсудить вопрос его участия в видеоконференции (во время которой Янукович должен сказать последнее слово). Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться", - сказал адвокат и добавил, что Янукович до сих пор находится в больнице.

Горошинский добавил, что у Януковича из-за госпитализации есть уважительная причина неявки в суд - "тяжелая травма".

На вопрос о том, как Янукович получил травму, адвокат Горошинский отвечать отказался и сказал, что у экс-президента спортивная травма.

Отметим, что российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Напомним, 19 ноября Янукович должен был выступить с последним словом по видеосвязи в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о госизмене.

Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.