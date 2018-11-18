 Зоря опроверг слухи о дате объединительного Собора: "Сообщим о ней официально"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook в связи с появлением в соцсети "объявлений" о проведении 22 ноября объединительного Собора.
"Меня не удивляет, что неизвестные анонимы "объявляют" в "Фейсбуке" церковные Соборы. Меня удивляет то, какое количество образованных людей, священнослужителей воспринимает такое "оголошення" за чистую монету и распространяет его", - отметил архиепископ.
Заря подчеркнул, что только официальное сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена.
"Официально заявляю: распространяемая в объявлении информация не соответствует действительности. Снова вынужден повторить: только официальное (!) сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена", - заявил спикер УПЦ КП.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
И то что оН солгал "адаму и еве" - доказательство выдумки этой заразы.
Совершенное ссущество и ... лжет? А потом за такой пустяк проклинает всех будущих потомков своих ручных зверушек? Топит, жжет миллионами потому что сам же и "создал по образу и подобию"? Пожалуй, Сталин был честным и милосердным по сравнению с эТИМ
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Так вот, оказывается, все обстоит иначе. Человечеству распятие не дало ровным счетом ничего. И первородный грех продолжает тяготеть над невинными младенцами, словно Христос никогда и не висел на своем кресте.
В самом деле, чему учит нас церковь?
Что без крещения мы не можем попасть на небо. Значит, только крещение, изобретенное Иоанном Крестителем и вошедшее в моду благодаря Иисусу, может смыть пресловутое черное пятно с нашей совести?
На это священники отвечают:
- Да, конечно, но если бы агнца божьего не приколотили гвоздями к кресту, крещение не имело бы никакой силы.
Превосходно, господа священники! Но в таком случае перестаньте молоть чепуху, будто Иисус пострадал за весь род человеческий. В действительности - разумеется, речь идет лишь о церковной легенде - он позволил себя распять единственно и исключительно ради тех, кому посчастливится встретить в жизни некоего благодетеля в рясе, который покапает им воды на голову.
Таким образом, какой-нибудь несчастный малыш, если он умрет, едва появившись на свет, и его не успеют окрестить, по-прежнему будет на веки вечные лишен всех райских блаженств. Этому бедному младенцу все равно, пролилась за него кровь невинного агнца или нет. А вы еще говорите, что отец Саваоф - бог праведный и милосердный! Постыдились бы так безбожно врать, господа священнослужители!\\\\\\\
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Земля в свою очередь потеряла голову. Ее начала бить нервная дрожь, и какое-то время - евангелие не уточняет какое, но, должно быть, достаточно продолжительное - она тряслась, как в падучей. В нескольких местах она даже разверзлась! Голгофа, в частности, открылась, словно устрица на солнцепеке, и череп Адама, который, как мы уже говорили, там покоился, загремел в тартарары. Именно поэтому его до сих пор не находят. Одновременно многочисленные могилы во всех частях света сами собой разверзлись, покойники приподняли надгробные плиты и высунули носы на свет божий. По уверениям богословов, началось всеобщее воскресение. Страшно довольные тем, что сумели выбраться из могил, покойники весело шлялись по улицам. Кафе и рестораны в тот день были переполнены. Население земли внезапно увеличилось, ибо к живым прибавились все те, кто преставился, скончался, отошел, опочил, сыграл в ящик, дал дуба, загнулся, гигнулся, окочурился, околел или еще каким-нибудь способом умер за все предшествующие тысячелетия.
Я нисколько не преувеличиваю. Так сказано у Матфея, и это слова евангелия: «И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град, и явились многим» (Матфей, глава.27,ст. 53).
Я тебе верю, Матфей! Подобное зрелище вряд ли могло остаться незамеченным.
Сотник воинов, охранявших Иисуса, чувствуя, что земля под ним начала отплясывать сумасшедшую польку, изо всех сил вцепился в колеблющуюся скалу и завопил:
- Черт подери! Чтоб мне только не провалиться - этот парень воистину был сын божий!
К этому он, должно быть, прибавил:
- Ей-богу, жаль, что он умер! Какая досада!
Но евангелие последних слов не приводит.
Что касается первосвященников, книжников, фарисеев, неблагодарных калек, исцеленных Иисусом, и прочих, то все они тоже прекрасно поняли, с кем имели дело. Посудите сами, разве столь всеобщее нарушение законов природы не являлось решающим доказательством божественного происхождения их жертвы?
Однако в те времена люди были такими хитрыми бестиями, что все, как один, сговорились нигде и ни при каких условиях даже не упоминать об этом сверхнеобычайном происшествии. Даже воскресшие проявили черную неблагодарность. Всевозможные знаменитости, которых смерть Христа снова вызвала к жизни, каким-то образом устроили так, что за все время их второго существования ни об одном из них не было ни слуху ни духу.
Очевидно, именно этим объясняется тот факт, что ни в одной книге того времени, разумеется, кроме евангелия, нет даже намека на это чудо, не имеющее себе равных. \\\\\\\
"Но... или перебродские крестьяне отличались какою-то особенной, упорной
несообщительностью, или я не умел взяться за дело, - отношения мои с ними
ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки,
а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: "Гай буг", что должно было
обозначать "Помогай бог". Когда же я пробовал с ними разговориться, то они
глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы
и все порывались целовать у меня руки".
І цей текст теж від лукавого...так собі «ненавязливо» вставлено слова «НКВС УСРС почав розстріл».... Десь раніше вже чули таке... чи не це: «Голодомор устроілі самі же украінцьі»?...
а с главной Вашей мыслью согласен целиком и полностью: хАрош тянуть!
Даже согласия всех православных не нужно..не говоря уже о всех христианских....
Да оно и понятно....хуйлу Тормос не нравится...Жюле не нравится...следовательно и жюлькам не нравится....
Более того....то что Томос будет...это заслуга Порошенко...вне зависимости от того когда он будет выдан.....а Жюля рядом с этим даже и не стояла.....