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 Зоря опроверг слухи о дате объединительного Собора: "Сообщим о ней официально"

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря заявляет, что распространяемая информация о назначении объединительного Собора на 22 ноября не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook в связи с появлением в соцсети "объявлений" о проведении 22 ноября объединительного Собора.

Читайте также: Подготовка к Объединительному Собору продолжается, дата будет объявлена официально, - архиепископ Евстратий (Зоря)

"Меня не удивляет, что неизвестные анонимы "объявляют" в "Фейсбуке" церковные Соборы. Меня удивляет то, какое количество образованных людей, священнослужителей воспринимает такое "оголошення" за чистую монету и распространяет его", - отметил архиепископ.

Заря подчеркнул, что только официальное сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена.

"Официально заявляю: распространяемая в объявлении информация не соответствует действительности. Снова вынужден повторить: только официальное (!) сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена", - заявил спикер УПЦ КП.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Зоря опроверг слухи о дате объединительного Собора: Сообщим о ней официально 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097501
 
   
 Топ комментарии
 
За что лексеич не возьмется всё испахабит
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Тут обратнопропорциональная зависимость: чем дольше затягивать этот процесс, тем меньшая вероятность что он состоится
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каждое кадило хочет быть главным
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Тут обратнопропорциональная зависимость: чем дольше затягивать этот процесс, тем меньшая вероятность что он состоится
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Черга претендентів на Престол дуже велика. Чекають на скорочення , "подорожі" певних осіб до ...Господа. Штаби у роботі. Владика Зоря не хоче...очолювати якісь монастир.
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Просто Офшорник подстраивает все эти поповские движняки, чтоб томос дали не раньше марта. Радость народная должна приходить не абы как, а под выборы
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Ну так "по образу своему" же создал Яхве всех и каждого))
И то что оН солгал "адаму и еве" - доказательство выдумки этой заразы.
Совершенное ссущество и ... лжет? А потом за такой пустяк проклинает всех будущих потомков своих ручных зверушек? Топит, жжет миллионами потому что сам же и "создал по образу и подобию"? Пожалуй, Сталин был честным и милосердным по сравнению с эТИМ
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"По образу своему" это написал человек, но вполне возможно что там сидит котик, все божьи твари равны и нечего примерять на себя мантию величия. Кстати почему мы только Зорю видим и слышим, кто ему дал право говорить от имени всех церквей и прихожан, кто дал право изображать владыку над ситуацией, аналогичный случай, читайте сначала.
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Эта зоря задумалась бы, какой бред его братия несет. Реально, сложно поверить в то что христоедство не отбросили как крайне лживое и агрессивное учение и оно заразило половину мира((

\\\\\\\\\
Так вот, оказывается, все обстоит иначе. Человечеству распятие не дало ровным счетом ничего. И первородный грех продолжает тяготеть над невинными младенцами, словно Христос никогда и не висел на своем кресте.
В самом деле, чему учит нас церковь?
Что без крещения мы не можем попасть на небо. Значит, только крещение, изобретенное Иоанном Крестителем и вошедшее в моду благодаря Иисусу, может смыть пресловутое черное пятно с нашей совести?
На это священники отвечают:
- Да, конечно, но если бы агнца божьего не приколотили гвоздями к кресту, крещение не имело бы никакой силы.
Превосходно, господа священники! Но в таком случае перестаньте молоть чепуху, будто Иисус пострадал за весь род человеческий. В действительности - разумеется, речь идет лишь о церковной легенде - он позволил себя распять единственно и исключительно ради тех, кому посчастливится встретить в жизни некоего благодетеля в рясе, который покапает им воды на голову.
Таким образом, какой-нибудь несчастный малыш, если он умрет, едва появившись на свет, и его не успеют окрестить, по-прежнему будет на веки вечные лишен всех райских блаженств. Этому бедному младенцу все равно, пролилась за него кровь невинного агнца или нет. А вы еще говорите, что отец Саваоф - бог праведный и милосердный! Постыдились бы так безбожно врать, господа священнослужители!\\\\\\\

\\\\\\\
Земля в свою очередь потеряла голову. Ее начала бить нервная дрожь, и какое-то время - евангелие не уточняет какое, но, должно быть, достаточно продолжительное - она тряслась, как в падучей. В нескольких местах она даже разверзлась! Голгофа, в частности, открылась, словно устрица на солнцепеке, и череп Адама, который, как мы уже говорили, там покоился, загремел в тартарары. Именно поэтому его до сих пор не находят. Одновременно многочисленные могилы во всех частях света сами собой разверзлись, покойники приподняли надгробные плиты и высунули носы на свет божий. По уверениям богословов, началось всеобщее воскресение. Страшно довольные тем, что сумели выбраться из могил, покойники весело шлялись по улицам. Кафе и рестораны в тот день были переполнены. Население земли внезапно увеличилось, ибо к живым прибавились все те, кто преставился, скончался, отошел, опочил, сыграл в ящик, дал дуба, загнулся, гигнулся, окочурился, околел или еще каким-нибудь способом умер за все предшествующие тысячелетия.
Я нисколько не преувеличиваю. Так сказано у Матфея, и это слова евангелия: «И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град, и явились многим» (Матфей, глава.27,ст. 53).
Я тебе верю, Матфей! Подобное зрелище вряд ли могло остаться незамеченным.
Сотник воинов, охранявших Иисуса, чувствуя, что земля под ним начала отплясывать сумасшедшую польку, изо всех сил вцепился в колеблющуюся скалу и завопил:
- Черт подери! Чтоб мне только не провалиться - этот парень воистину был сын божий!
К этому он, должно быть, прибавил:
- Ей-богу, жаль, что он умер! Какая досада!
Но евангелие последних слов не приводит.
Что касается первосвященников, книжников, фарисеев, неблагодарных калек, исцеленных Иисусом, и прочих, то все они тоже прекрасно поняли, с кем имели дело. Посудите сами, разве столь всеобщее нарушение законов природы не являлось решающим доказательством божественного происхождения их жертвы?
Однако в те времена люди были такими хитрыми бестиями, что все, как один, сговорились нигде и ни при каких условиях даже не упоминать об этом сверхнеобычайном происшествии. Даже воскресшие проявили черную неблагодарность. Всевозможные знаменитости, которых смерть Христа снова вызвала к жизни, каким-то образом устроили так, что за все время их второго существования ни об одном из них не было ни слуху ни духу.
Очевидно, именно этим объясняется тот факт, что ни в одной книге того времени, разумеется, кроме евангелия, нет даже намека на это чудо, не имеющее себе равных. \\\\\\\
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За что лексеич не возьмется всё испахабит
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Я подзапутался в поповских правилах: граждан призывают любую власть лизать, потому что она от бога, а сами, почему-то, решили из-под Гуни вылезти "и всем владеть"..
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Самое интересное что по Гундяем никто из них не сидел, киевский патриархат был создан без участия Москвы. МП и сейчас имеет все, что имела год или 10 назад, но украинская автокефальная церковь потеряла свой главный храм, армянская церковь против, сербы против, поляки которые дали украинской церкви автокефалию с одобрениея Константинополя против, антиохи призывают решать миром и не торопясь, но нельзя, выборы не отложишь, нужен пиар.....
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как в Германии обычно называют аквариумных рыбок? а, ватан?
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Бессмысленное мычание и отсутствие любых аргументов прямой признак примитива за копейки готового вылизать все даже несмотря на то, что страдать от его вылизывания будут его собственные дети.

"Но... или перебродские крестьяне отличались какою-то особенной, упорной
несообщительностью, или я не умел взяться за дело, - отношения мои с ними
ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки,
а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: "Гай буг", что должно было
обозначать "Помогай бог". Когда же я пробовал с ними разговориться, то они
глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы
и все порывались целовать у меня руки".
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понятно: как истинный ватан ты уже принял! Зоря спростував чутки про дату Об'єднавчого собору: "Повідомимо про неї офіційно" - Цензор.НЕТ 2678
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собаки московськи гавкають, а караван їде.
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Багато років тому один з єпископів УГКЦ (нині покійний) говорив мені , що владиці було пропоновано Сопричастя з Першим Римом з збереженням всього що він мав.Вже давно позбулися би будь якого впливу і проблем з боку філій та інших структур мокшанської церкви. Но Господь розпорядився по своєму... Мабуть цикл відтворення держави Україна і церкви ще незавершений.
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Краще б поспішили, поки до Варфоломія чергових "шпілєглядів" не прислали.
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А потім мокша вищить: «Пачєму ви разжігаєтє !!!!»...
І цей текст теж від лукавого...так собі «ненавязливо» вставлено слова «НКВС УСРС почав розстріл».... Десь раніше вже чули таке... чи не це: «Голодомор устроілі самі же украінцьі»?...
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Затянете с датой - русня устранит Варфоломея!!
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руки коротки. да и фаберже не железные чтоб санкциями ещё больше сжимать.
а с главной Вашей мыслью согласен целиком и полностью: хАрош тянуть!
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Вай-вей. Скоро выборы а томоса нет... Совести нет в этих попов.
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Для томоса нужно согласие всех христианских церквей, а его как раз то и нет...договорняк со всеми еписками не прошёл, у всех разные позиции и подходы к объединению...тут всё как в политике каждый тянет на себя одеяло
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С какого будуна ты решил ..что для томоса нужно согласие всех христианских церквей....
Даже согласия всех православных не нужно..не говоря уже о всех христианских....
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Право выдать Томос есть только в Вселенского патриархата....и когда его выдавать и кому...решает только он....и более никто....
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А жюлики аж пищат от восторга....что выдача Томоса задерживается....
Да оно и понятно....хуйлу Тормос не нравится...Жюле не нравится...следовательно и жюлькам не нравится....
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Уже в этом году Томос будет......как бы жюльки..зрпадоботы...и винторогий скот из паРаши не выли....
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Чего зачастил так? Будет томос обизательно. Только уже при президентстве Тимошенко. А твои упреки по барабану...
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Томос будет уже в этом году...а Жюле не видать президентсва как своих ушей....

Более того....то что Томос будет...это заслуга Порошенко...вне зависимости от того когда он будет выдан.....а Жюля рядом с этим даже и не стояла.....
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Жюльки аж пищат с горя по поводу Томоса..... да оно и понятно почему......хозяин Жюли с погонялом хуйло против Томоса....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗоря опроверг слухи о дате объединительного Собора: "Сообщим о ней официально"
 
 
 
 
 
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