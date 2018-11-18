 Януковича госпитализировали "в обездвиженном состоянии", - росСМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ряд российских СМИ.

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По информации "Комсомольской правды", Януковича доставили в больницу 16 ноября "в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена". Собеседник "Комсомольской правды" рассказал, что политик получил травмы во время игры в теннис в Подмосковье. Янукович был направлен в реанимацию, после чего его увезли в частную клинику.

"360" сообщает, что Януковича доставили в больницу с кровоизлиянием в коленном суставе. По данным телеканала, он пробыл в больницу около часа, после чего уехал из медучреждения.

Информацию о госпитализации Януковича подтвердили в НИИ имени Склифосовского.