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Все про:Россия (71111) Янукович (30387) госпитализация (115)

 Януковича госпитализировали "в обездвиженном состоянии", - росСМИ

СМИ сообщили о госпитализации беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ряд российских СМИ.

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По информации "Комсомольской правды", Януковича доставили в больницу 16 ноября "в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена". Собеседник "Комсомольской правды" рассказал, что политик получил травмы во время игры в теннис в Подмосковье. Янукович был направлен в реанимацию, после чего его увезли в частную клинику.

"360" сообщает, что Януковича доставили в больницу с кровоизлиянием в коленном суставе. По данным телеканала, он пробыл в больницу около часа, после чего уехал из медучреждения.

Информацию о госпитализации Януковича подтвердили в НИИ имени Склифосовского.

Источник: https://censor.net.ua/n3097500
 
   
 Топ комментарии
 
По-хорошему, он свои травмы должен получать в какой-то каменоломне, пахая кайлом по 12 часов в сутки !!
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....отвезли в реанимацию,а через час отпустили...А МОГЛИ БЫ СРАЗУ В МОРГ!!!!
взяли и обломали.
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"Информация о том что Новинский отсосал яд из отравленного колена Януковича не соответствует действительности" - заявили в Оппоблоке. "Это было не колено" - уточнила пресс-служба .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЯнуковича госпитализировали "в обездвиженном состоянии", - росСМИ
 
 
 
 
 
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