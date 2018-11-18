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 Умерла украинская оперная певица Диана Петриненко

Вечером 17 ноября в возрасте 88 лет скончалась известная украинская оперная певица Диана Петриненко.

Об этом сообщил режиссер Сергей Проскурня, передает Цензор.НЕТ.

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Диана Игнатьевна Петриненко родилась 8 февраля 1930 года в селе Белоусовка Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище (ныне Киевский институт музыки имени Глиэра). Потом получила диплом Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского (Киевская консерватория). Там же окончила аспирантуру.

В конце 50-х была солисткой Государственной академической хоровой капеллы УССР "Думка". Затем стала солисткой Киевской филармонии. В 1970 году певице было присвоено звание народной артистки УССР. Через пять лет она получила звание народной артистки СССР.

Петриненко с успехом гастролировала во многих странах мира, включая США, Канаду, Францию, Италию. Нидерланды, Японию, Финляндию, социалистические страны. Ее лирико-колоратурное сопрано покорило сотни тысяч поклонников камерной и оперной музыки по всему миру.

В репертуаре певицы были не только оперные арии, но и романсы, украинские и русские народные песни.

Умерла украинская оперная певица Диана Петриненко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097497
 
 
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Хоть смотри, на какую ветку свое г ставишь.
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma
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