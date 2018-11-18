 Умерла украинская оперная певица Диана Петриненко

Об этом сообщил режиссер Сергей Проскурня, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в ДТП на Ривненщине. Также погиб отец еще одного спортсмена, который получил травмы. ФОТОрепортаж

Диана Игнатьевна Петриненко родилась 8 февраля 1930 года в селе Белоусовка Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище (ныне Киевский институт музыки имени Глиэра). Потом получила диплом Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского (Киевская консерватория). Там же окончила аспирантуру.

В конце 50-х была солисткой Государственной академической хоровой капеллы УССР "Думка". Затем стала солисткой Киевской филармонии. В 1970 году певице было присвоено звание народной артистки УССР. Через пять лет она получила звание народной артистки СССР.

Петриненко с успехом гастролировала во многих странах мира, включая США, Канаду, Францию, Италию. Нидерланды, Японию, Финляндию, социалистические страны. Ее лирико-колоратурное сопрано покорило сотни тысяч поклонников камерной и оперной музыки по всему миру.

В репертуаре певицы были не только оперные арии, но и романсы, украинские и русские народные песни.