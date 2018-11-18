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 Враг за минувшие сутки 10 раз атаковал позиции ОС. Погиб боец, уничтожено двое оккупантов

За прошедшие сутки, 17 ноября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки к увеличению огневой активности противника. Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом зафиксировано 10 случаев применения вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вильный, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи Желобка, хутора Вильного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-мм калибра. По опорным пунктам неподалеку от Марьинки, Березового, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Во время боевых действий, 17 ноября, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток противник, из гранатометов и стрелкового оружия, вел огонь неподалеку от Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще двое - ранены.

Враг за минувшие сутки 10 раз атаковал позиции ОС. Погиб боец, уничтожено двое оккупантов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097496
 
 
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Вічна пам'ять полеглому воїну. Царство Небесне.
Співчуття родині та побратимам..
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В клинику имени Склифосовского в Москве доставлен обездвиженный человек с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена, очень похожий на бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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При этом зафиксировано 10 случаев применения вооружения, запрещенного минского договоренностями.Источник:https://censor.net.ua/n3097496

Скільки можна *фиксировать*!!! Треба признати,що мінськ не працює і відповідати адекватно!!!Слава Героя! Земля пухом загиблим.....
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, козаче...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за минувшие сутки 10 раз атаковал позиции ОС. Погиб боец, уничтожено двое оккупантов
 
 
 
 
 
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