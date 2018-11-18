 В конце октября из-за долгов по зарплате бастовали горняки в оккупированном Антраците, зачинщиков уволили после "выборов", - Лисянский. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу представителя омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского.
По его информации, уволить решили горняков после так называемых выборов НВФ "ЛНР", "чтобы не создавать протестных настроений". Причем это коснулось только зачинщиков.
Также он опубликовал документ, в подлинности которого не уверен. В нем говорится об увольнении четверых шахтеров за несанкционированный протест на шахте "Партизанская".
Лисянский отмечает, что шахта "Партизанская" ранее относилась к ГП "Антрацит", в состав которого входила и шахта "Комсомольская". Эти шахты добывают очень высококачественный уголь марки А (антрацит), уголь очень востребованный. Глубина разработки на шахте "Партизанская" составляет 1390 м, температура на нижнем горизонте 39 градусов, а также повышенная влажность.
Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.
Выход - тотальная приватизация и закрытие нерентабельных шахт + льготное налогообложение на модернизацию и строительство новых.
Уголь государству они продают за деньги, а не отдают бесплатно.
Короче дамбас никто на калени не поставит. Вот скоро дамбасяне из нор повылазят и начнут всех нахлебников из евросоюза кормить.
Потом, если фирма не заработала и объявила себя банкротом -- все работники автоматически переводятся в безработные -- по высшей категории. До 90% ЗП.
Все юридические разборки с фирмой -- за гос.счёт!
Было пару раз такое -- ну его нафиг! ...пашешь, а денег не платят...
Поэтому -- как зарплату не заплатили -- сразу на больничный!
...целей будешь и работать бесплатно не придётся... *)