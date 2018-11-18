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Все про:забастовка (242) шахтеры (506) Донбасс (17469) Лисянский Павел (21)

 В конце октября из-за долгов по зарплате бастовали горняки в оккупированном Антраците, зачинщиков уволили после "выборов", - Лисянский. ДОКУМЕНТ

29 октября 18 горняков шахты "Партизанская" в городе Антрацит отказались подниматься на поверхность из-за системной невыплаты заработной платы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу представителя омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского.

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По его информации, уволить решили горняков после так называемых выборов НВФ "ЛНР", "чтобы не создавать протестных настроений". Причем это коснулось только зачинщиков.

Также он опубликовал документ, в подлинности которого не уверен. В нем говорится об увольнении четверых шахтеров за несанкционированный протест на шахте "Партизанская".

Лисянский отмечает, что шахта "Партизанская" ранее относилась к ГП "Антрацит", в состав которого входила и шахта "Комсомольская". Эти шахты добывают очень высококачественный уголь марки А (антрацит), уголь очень востребованный. Глубина разработки на шахте "Партизанская" составляет 1390 м, температура на нижнем горизонте 39 градусов, а также повышенная влажность.

Также смотрите: Шахтеры бастовали во Львове, требуя погашения задолженности по зарплатам и отставки министра Насалика. ФОТО (обновлено)

В конце октября из-за долгов по зарплате бастовали горняки в оккупированном Антраците, зачинщиков уволили после выборов, - Лисянский 01
В конце октября из-за долгов по зарплате бастовали горняки в оккупированном Антраците, зачинщиков уволили после выборов, - Лисянский 02

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Источник: https://censor.net.ua/n3097495
 
 
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нашим шахтерам недельку назад груйсман тоже долги за 2 мес.+ только выплатил, по моему шахтеров имеет одна и таже бригада руководимая ахметкой, что не удивительно, ведь это попутчик и торговый партнер пэтра..
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Ахметовские шахтеры получают з/п день в день, а тех шахтеров, которым в Селидово, Червонограде, Миронограде, Лисичанске и проч. городах имел именно Грося с Насаликом и Вовком.
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эти паразиты хотят деньги от государства получить
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Не паразиты, но от государства, потому что на госшахтах работают.
Выход - тотальная приватизация и закрытие нерентабельных шахт + льготное налогообложение на модернизацию и строительство новых.
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Паразиты, потому что требуют от государства, а не от предприятия на котором работают. Зарплату платит администрация предприятия, а не собственник предприятия.
Уголь государству они продают за деньги, а не отдают бесплатно.
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а чё, про стахановца забыли? фсе на баго "родине"
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Пам'ятаю як у 90-ті шахтарі грюкали касками біля Кабміну, бо не отримували зарплату. До місцевого начальства вони тоді не зверталися. Тепер у своєму бандустані вони ніхто. Для цього вони ходять на "вибори" та "референдуми"?
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Какой бандустан??? этоже маладые рицпублеки. Они всю галактику кормят.
Короче дамбас никто на калени не поставит. Вот скоро дамбасяне из нор повылазят и начнут всех нахлебников из евросоюза кормить.
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Тепер "кармільци" можуть їсти своє вугілля. Від мене їм🔩
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Правильно, хай едут в Польшу. В шахтах нужны рабы, а не рабочие.
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Что тебе об этом известно? В Польше нужны рабы? Рабы нужны тол ко нашим барыгам.
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У нас, если фирма 3 месяца зарплату не платит -- начинает платить государство -- ок.70%.
Потом, если фирма не заработала и объявила себя банкротом -- все работники автоматически переводятся в безработные -- по высшей категории. До 90% ЗП.
Все юридические разборки с фирмой -- за гос.счёт!
Было пару раз такое -- ну его нафиг! ...пашешь, а денег не платят...
Поэтому -- как зарплату не заплатили -- сразу на больничный!
...целей будешь и работать бесплатно не придётся... *)
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значит есть куда и к чему стремиться. дамбас он такой, он впереди ( вперде) всей планеты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ конце октября из-за долгов по зарплате бастовали горняки в оккупированном Антраците, зачинщиков уволили после "выборов", - Лисянский. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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