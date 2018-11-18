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 Визовый центр в РФ не влияет на выдачу британских виз, - МВД Британии о расследовании The Insider и Bellingcat

В Великобритании прокомментировали расследование журналистов Insider и следственной группы Bellingcat относительно выдачи виз подозреваемым в отравлении Скрипаля.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Соединенного Королевства, информирует Цензор.НЕТ.

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"TLS (визовый центр Великобритании в России. - Ред.) выступает лишь как организация, которая принимает заявление. Они никоим образом не влияют на дальнейшее решение о выдаче британской визы, поскольку совсем не причастны к этому вопросу", - сообщил собеседник.

Окончательное решение о выдаче разрешительных документов, откомментировал источник, остается за сотрудниками посольства, которые находятся не в России, а на территории Великобритании.

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Напомним, Insider и Bellingcat обнародовали расследование, в котором говорится, что двое россиян - Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, - смогли получить британские визы с помощью ФСБ. Якобы силовики завербовали сотрудника визового центра и получили доступ к его внутренним документам.

Источник: https://censor.net.ua/n3097494
 
 
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Цікава історія! Ніхто у таких випадках не любить "виносити сміття з хати". Те, що ФСБ купує багатьох західних службовців відомо.
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шо шалунята затихарились?
ай бандиты - так и норoвят друх друха догнать и шпиль показать...
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Обосрались - не оправдывайтесь! Жалко выглядит. Исправляйте свои идиотские ошибки.
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зачем исправлять?
та и не получится у их....
а от нашпиливать друг друга - и херак обоим - два зашпиленых хероя запоребрика,
закрытым указом нашпиленого уже давно...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВизовый центр в РФ не влияет на выдачу британских виз, - МВД Британии о расследовании The Insider и Bellingcat
 
 
 
 
 
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