 Визовый центр в РФ не влияет на выдачу британских виз, - МВД Британии о расследовании The Insider и Bellingcat

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Соединенного Королевства, информирует Цензор.НЕТ.
"TLS (визовый центр Великобритании в России. - Ред.) выступает лишь как организация, которая принимает заявление. Они никоим образом не влияют на дальнейшее решение о выдаче британской визы, поскольку совсем не причастны к этому вопросу", - сообщил собеседник.
Окончательное решение о выдаче разрешительных документов, откомментировал источник, остается за сотрудниками посольства, которые находятся не в России, а на территории Великобритании.
Напомним, Insider и Bellingcat обнародовали расследование, в котором говорится, что двое россиян - Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, - смогли получить британские визы с помощью ФСБ. Якобы силовики завербовали сотрудника визового центра и получили доступ к его внутренним документам.
ай бандиты - так и норoвят друх друха догнать и шпиль показать...
та и не получится у их....
а от нашпиливать друг друга - и херак обоим - два зашпиленых хероя запоребрика,
закрытым указом нашпиленого уже давно...