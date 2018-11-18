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 Празднование 5-летия начала Революции Достоинства в Украине пройдет в Польше

В Варшаве 21 ноября состоится празднование 5-й годовщины Революции Достоинства. В мероприятии примут участие польские политики и эксперты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим, чтобы это событие стало символом солидарности граждан Польши и Украины, которые отдают дань погибшим участникам мирных протестов на Майдане", - подчеркивают организаторы мероприятия из офиса евродепутата от Польши Михала Бони.

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Во время мероприятия выступят указанный евродепутат, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Иоганнес Хан (видеообращение), руководитель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Петер Вагнер (видеообращение), бывший сопредседатель группы поддержки реформ в Кабмине Украины, экс-министр финансов Польши Лешек Бальцерович, посол Украины в Польше Андрей Дещица и другие.

После завершения выступлений и дискуссии на тему децентрализации в Украине, вопросов миграции и борьбы с пропагандой состоится концерт группы "Один в каноэ", выставка "Крым после оккупации", а также дегустация украинских вин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097493
 
 
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Одни тратятся на пиар, другие за свой счет и безвозмездно помогают ВСУ покупая солдатам бронежилеты, дальнобойные снайперские винтовки и прочую жизненно важную амуницию. Может ли кто нибудь себе представить, где была бы Тимошенко в рейтинге, если бы Порошенко всю суму помощи ВСУ вкинул в свой пиар? Именно в этих строках и заключается вся суть патриотизма и предательства. Поддерживаешь Тимошенко и других политиканов "понимая" что они ни копейки не дали на ВСУ при этом тратят миллионы на пиар? Тогда ты ватная мразина которой не место в Украине.
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стесняюсь спросить, а что дал армии пэтро? - это во первых, во вторых плакатов пэтра в разы больше, по крайней мере в Одессе, в третьих пэтро такой же точно скот как и юлька, это одна обойма комсомольцев, так что свой "праведный" гнев держи при себе - за умного примут.
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І що, стоїть достоїнство, чи все ще імпотент?
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