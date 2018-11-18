 Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил главный приз кинофестиваля в Севилье

Об этом говорится на официальном сайте фестиваля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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Отмечается, что жюри отдало ленте "Донбасс" главную награду - Golden Giraldillo.

На сайте фестиваля указано, что фильм "Донбасс" достигает "баланса между документальным тоном и выдумкой", а также "демонстрирует непреодолимую трагедию войны и ее последствий".

Напомним, 18 мая фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получил премию за лучшую режиссуру на конкурсе кинофестиваля в Каннах "Особый взгляд".Также кинолента вошла в лонг-лист "Оскара".

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