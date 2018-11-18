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 С начала года при пожарах в Украине погибли 1471 человек, - ГСЧС

За прошедшие сутки, 16 ноября, в жилом секторе произошло 108 пожаров, в результате которых погибли 9 человек. Среди них - один ребенок. Травмированы 5 человек.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение недели на пожарах погибли 39 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

"Уже которую неделю показатель трагических случаев в жилом секторе страны поражает стабильно высокими показателями. Такая тенденция наблюдается ежегодно с наступлением отопительного периода", - говорится в сообщении. С начала года на пожарах в Украине погибли 1471 человек.

В ведомстве в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3097488
 
 
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в очередной раз обратились к гражданам...
лекции о противопожарной пропитке древесины у себя в ведомстве не пробовали заказать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года при пожарах в Украине погибли 1471 человек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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