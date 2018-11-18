 С начала года при пожарах в Украине погибли 1471 человек, - ГСЧС

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение недели на пожарах погибли 39 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

"Уже которую неделю показатель трагических случаев в жилом секторе страны поражает стабильно высокими показателями. Такая тенденция наблюдается ежегодно с наступлением отопительного периода", - говорится в сообщении. С начала года на пожарах в Украине погибли 1471 человек.

В ведомстве в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.