 С начала года при пожарах в Украине погибли 1471 человек, - ГСЧС

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже которую неделю показатель трагических случаев в жилом секторе страны поражает стабильно высокими показателями. Такая тенденция наблюдается ежегодно с наступлением отопительного периода", - говорится в сообщении. С начала года на пожарах в Украине погибли 1471 человек.
В ведомстве в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
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