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 Закарпатская полиция задержала 34-летнего жителя Рахова, подозреваемого в смертельном наезде на пограничника

Работники полиции совместно с сотрудниками опeративно-розыскного управления ГПСУ разыскали и задержали жителя Рахова. 34-летний мужчина является подозреваемым в действиях против здоровья и жизни работника пограничной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 17 ноября на основании постановления судьи Ужгородского горрайонного суда работники полиции задержали 34-летнего жителя Рахова.

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"Благодаря слаженным действиям сотрудников Управления уголовного розыска, отдела криминальной полиции Раховского отделения полиции, специализированного отдела по расследованию преступлений против жизни и здоровья Следственного управления закарпатской милиции, а также работников Западного регионального управления Государственной пограничной службы, мужчина, подозреваемый в наезде на работника пограничной службы в сeле Деловоe задержан", - говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируются преступные действия по ст. 348 Уголовного кодeкса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Позже глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что пострадавший - начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березинский - скончался в больнице от полученных в результате наезда травм, не приходя в сознание.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097483
 
   
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тож помер в лікарні, не приходячи до тями
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Під час допиту затриманого на начальника відділу "Ділове" інший невідомий вчинив наїзд автівкою Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3097368
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там мутняк. Який ше допит в кущах? Аппєтіт нєумєрєнний - затребував забагато. Отто і поплатився
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rip майору он выполнил свой долг до конца...
ублюдка его убившего на нары; думаете чего он наехал на погранца? он обурел от безнаказанности, по привычке стал быковать.
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В разборках между Гросей-Авакяном и Порохом-Грановским пострадали житель Рахова и пограничник?
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Шумахеров по дорогам Украины сегодня летает великое множество,только в этом году завезено 350 000 автогоффна из ЕС...
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одели форму и уже полицейские Закарпатська поліція затримала 34-річного жителя Рахова, якого підозрюють у смертельному наїзді на прикордонника - Цензор.НЕТ 969 Закарпатська поліція затримала 34-річного жителя Рахова, якого підозрюють у смертельному наїзді на прикордонника - Цензор.НЕТ 969
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Закарпатська поліція затримала 34-річного жителя Рахова, якого підозрюють у смертельному наїзді на прикордонника - Цензор.НЕТ 3472 Кобыла Будулая для обучения правил дорожного движения...
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Ударим Автопробегом по Бездорожью РАБссии матушки...
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Шкода, що для таких нелюдей в Україні немає смертної кари.. То нехай же пожиттєве покарання для тої паскуди буде вічним.
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Зачем было задерживать ? Там был явный побег при задержании, недоглядели просто...
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контрабандисты в свободное от работы время
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗакарпатская полиция задержала 34-летнего жителя Рахова, подозреваемого в смертельном наезде на пограничника
 
 
 
 
 
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