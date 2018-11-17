 Закарпатская полиция задержала 34-летнего жителя Рахова, подозреваемого в смертельном наезде на пограничника

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 17 ноября на основании постановления судьи Ужгородского горрайонного суда работники полиции задержали 34-летнего жителя Рахова.

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"Благодаря слаженным действиям сотрудников Управления уголовного розыска, отдела криминальной полиции Раховского отделения полиции, специализированного отдела по расследованию преступлений против жизни и здоровья Следственного управления закарпатской милиции, а также работников Западного регионального управления Государственной пограничной службы, мужчина, подозреваемый в наезде на работника пограничной службы в сeле Деловоe задержан", - говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируются преступные действия по ст. 348 Уголовного кодeкса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Позже глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что пострадавший - начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березинский - скончался в больнице от полученных в результате наезда травм, не приходя в сознание.

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