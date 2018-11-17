 Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Министерства здравоохранения.
В сообщении отмечается, что МЗ планирует вместе с международными партнерами обеспечить необходимым оборудованием украинские региональные перинатальные центры, продолжить практику программ стажировок для украинских врачей.
На базе трех лучших перинатальных центров Украины, которые определят руководители украинской медицины, откроются тренинговые центры для обучения неонатологов. В конце ноября в Украине планируют получить новые межпрофильные Европейские стандарты здравоохранения для новорожденных.
В Минздраве информируют, что это первые междисциплинарные протоколы, которые в течение последних пяти лет разработали 220 специалистов из 35 стран. Как отмечается, они позволят гармонизировать лечения недоношенных и больных новорожденных в Европе.
...ещё б стоко же внебрачных и столько же законных -- лет через 50 -- все, таки буде -- Україно!
...ну шо тут можно сказать и пожелать украинцам? -- любится, друзі мої -- трахайтесь, стрічайтесь...*)
Ебётся вошь,
Ебётся гнида,
Ебётся бабка Степанида,
Ебётся северный олень,
Ебутся все -- кому не лень!
... других способов сохранить Нацию и Державу -- нету!
Всем счастья в личной жизни -- желаю! *)
...и скоро у нас Вайнахтен и НГ... -- ...и моя Девочка приезжает... ...погуляем...
Ахти! *)