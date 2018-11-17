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Все про:Минздрав (1768) новорожденные (28)

 Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав

17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Ежегодно 1,5 миллиона младенцев в мире рождаются раньше срока, из них в Украине - около 20 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Министерства здравоохранения.

В сообщении отмечается, что МЗ планирует вместе с международными партнерами обеспечить необходимым оборудованием украинские региональные перинатальные центры, продолжить практику программ стажировок для украинских врачей.

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На базе трех лучших перинатальных центров Украины, которые определят руководители украинской медицины, откроются тренинговые центры для обучения неонатологов. В конце ноября в Украине планируют получить новые межпрофильные Европейские стандарты здравоохранения для новорожденных.

В Минздраве информируют, что это первые междисциплинарные протоколы, которые в течение последних пяти лет разработали 220 специалистов из 35 стран. Как отмечается, они позволят гармонизировать лечения недоношенных и больных новорожденных в Европе.

Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав 01
Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3097482
 
 
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"И все из-за Пороха или Супрун....раньше все было точно по срокам."....краткое превью к комментам.... Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7494
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ага... а при овочі, навіть переношували Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав - Цензор.НЕТ 477
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А при Юльке-кААлиции дети будут прямо в комбинезонах рождаться....а при Бойко в пионерском галстуке и с трудовой книжкой ..... Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5967
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все дети тут рождаются преждевременно. в этой стране нужно родиться лет через тридцать.
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та точно - счас надо родлатся только богатым и панамцем с бпп
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Почему не приведена статистика детской смертности в ранней стадии? Сколько детей погибло, при медицинском вмешательстве?
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В октябре 1921 года товарищ Сралин выгнал чЛЕНИНА Пенстю,взяв единолично власть в будущем дохлом СССре,с той поры Хмырь правил 32 года подряд..средняя продолжительность жизни была 47,6 года.Челядь Сцуветская в жо..целовала этот Негодяя 32 года.... Близько 20 тисяч дітей в Україні щороку народжуються передчасно, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4539Поразительно...
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Враг народа весь народ,и он )народ)будет сидеть в ГУЛАГе и работать за консервную банку лагерной ПОХЛЁБКИ...
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Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно

...ещё б стоко же внебрачных и столько же законных -- лет через 50 -- все, таки буде -- Україно!
...ну шо тут можно сказать и пожелать украинцам? -- любится, друзі мої -- трахайтесь, стрічайтесь...*)
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Как товарищ Пушкин говаривал?
Ебётся вошь,
Ебётся гнида,
Ебётся бабка Степанида,
Ебётся северный олень,
Ебутся все -- кому не лень!
... других способов сохранить Нацию и Державу -- нету!

Всем счастья в личной жизни -- желаю! *)
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Тут -- в Баварии, на 19% рождаемость подскочила! -- по сравненью с 1973 годом -- уже Праздник!
...и скоро у нас Вайнахтен и НГ... -- ...и моя Девочка приезжает... ...погуляем...
Ахти! *)
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Так это арабы работают, вот рождаемость и подскочила
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вот и определили откуда ватоголовые появляются...
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеОколо 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав
 
 
 
 
 
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