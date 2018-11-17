 Facebook должен работать с украинским сегментом из Киева, как и другие IT-компании, - Климкин

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"У нас была хорошая дискуссия с ними (миссией NDI и Европарламента. - Ред.) о всеобъемлющих российских попытах дезинформации и информационных атак. Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IT-компании", - указал министр.
Отметим, в выводах делегации Национального демократического института и Европарламента, которая проводила оценку предвыборного среды в Украине с 12 до 17 ноября 2018 года, говорится, что вероятность вмешательства России в выборы - один из ключевых вызовов президентской избирательной кампании Украины в 2019 году.
"Мы столкнулись с этим в США, сейчас в США продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в 2016-м, и это для нас очень серьезное дело. Определенное вмешательство, вероятно, было в Европе, в частности во время "Брекзита". Но началось это все в Украине. И нас всем надо искать способы должным противодействовать этому", - сказал в комментарии Радіо Свобода один из участников делегации, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.
Ключевая рекомендация делегатов накануне выборов заключается в обеспечении здоровой и безопасной избирательной среды. В частности, участники мониторинга призывают принять новое избирательное законодательство, предоставить право переселенцам голосовать, обеспечить инклюзивность выборов, то есть равное участие в избирательной кампании представителей различных групп населения.
Эксперты также отметили необходимость должным образом расследовать все нападения на активистов, а также факты препятствования профессиональной деятельности журналистов.
То роздупляйтесь вже скоріше!
Бо ж на дворі вже третє тисячоліття і інформаційна зброя, вже чи не поряд з атомною, за наслідками дії на супротивника !
отфильтровывать хрень и пропаганду - дa, очень хотелось бы,
шо бы в етом плане цукерберг и ко были посерьезнее,
ето в конце концов лицо компании.
хотят себя превратить в кацапский мусорник и испортить свою репутацию до конца уже?
та флаг в руки...
но так шо бы facebook кому то шо то был должен, то то вряд ли...
Вдумайтесь!!!
Причём сделано это достаточно просто: удар был нанесён про "ржавым" штатам. Там, где люди колеблятся и каждый раз голосуют то за тех, то за тех. В этот же раз успех был ошеломителен. Весь ржавый пояс проголосовал за Трампа. Без исключения. Когда стали разбираться, то всё оказалось банально просто:
купилиукрали данные миллионов пользователей из данного сегмента ФБ, причём за копейки - всего 100 тыс.$. А потом тролли начали между постами о кошечках и собачках пускать "распятых мальчиков" про злодеяния демократов. Итог - вы знаете. Хиллари, получив на 3 млн. абсолютных голосов потеряла кресла из-за соотношения выборщиков по штатам. Когда подсчитали, сколько теоретически могло быть потрачено на троллей, оказалось, что и не сильно много - 10 млн.$
То есть это какой-то сюр. Получается, что пуйло за 3 копейки утёр нос политической системе, которая считается одной из самых современных в мире. Вывод только один: враг у нас страшный и коварный, если у него получаются такие результаты...
тут свои дебилов валом, которые даже не занют, шо на земле существует кацапия.
вы почему то считаете хуйло за всемогущего.
по крайней мере ето неумно...
но согласен с тем, шо любая кацапская попытка совать свой потный нос
туда где его быть не должно, должна пресекаться очень жестко.
поинтересуйтесь, есть такой ВУС...
именно по етому никогда не употребляю призывов к людям в количестве больше одного
и стараюсь тока свое мнение озвучивать.
как уже получается...
2. Трамп по выборщикам победил её разгромно 306 - 232
3. Ни одного колеблющегося штата Хиллари не взяла
4. Как нам не хочется признать, но это сделал пуйло. Никогда подобного дисбаланса в истории США не было. Это факт. Это, увы, его победа.
PS. Идея - гениальна, хоть и по злому. Кто её разработал - загадка. Но, исполнение - на 100%
Это всё равно, что Реал победил Ливерпуль в финале 3:1, а Кубок и Титул отдали англичанам...
нравится она кому то или нет - то ихние проблемы
(мне кстати тоже не очень, но я родом из совка как вы)
в Германии были проколы с выборами - 1933й,
на кацапипии выборов никогда не было и не предвидится еще лет 100,
в штатах проколов пока не было.
хуйло тут причем вообще?
а тетка пляшет под ним как последний раз, со своим сп2