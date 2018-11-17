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 Facebook должен работать с украинским сегментом из Киева, как и другие IT-компании, - Климкин

Миссия Национального демократического института (NDI) и Европарламента по оценке предвыборного среды в Украине сделала дельные рекомендации.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"У нас была хорошая дискуссия с ними (миссией NDI и Европарламента. - Ред.) о всеобъемлющих российских попытах дезинформации и информационных атак. Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IT-компании", - указал министр.

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Facebook должен работать с украинским сегментом из Киева, как и другие IT-компании, - Климкин 01

Отметим, в выводах делегации Национального демократического института и Европарламента, которая проводила оценку предвыборного среды в Украине с 12 до 17 ноября 2018 года, говорится, что вероятность вмешательства России в выборы - один из ключевых вызовов президентской избирательной кампании Украины в 2019 году.

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"Мы столкнулись с этим в США, сейчас в США продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в 2016-м, и это для нас очень серьезное дело. Определенное вмешательство, вероятно, было в Европе, в частности во время "Брекзита". Но началось это все в Украине. И нас всем надо искать способы должным противодействовать этому", - сказал в комментарии Радіо Свобода один из участников делегации, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Ключевая рекомендация делегатов накануне выборов заключается в обеспечении здоровой и безопасной избирательной среды. В частности, участники мониторинга призывают принять новое избирательное законодательство, предоставить право переселенцам голосовать, обеспечить инклюзивность выборов, то есть равное участие в избирательной кампании представителей различных групп населения.

Эксперты также отметили необходимость должным образом расследовать все нападения на активистов, а также факты препятствования профессиональной деятельности журналистов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097480
 
   
 Топ комментарии
 
Украинский офис youtube так же должен быть в Украине, задолбали кацапы модерировать youtube, и подсовывать свои говновидосики в топ украинского сегмента.
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ты смотри, адепты шмария набежали Facebook має працювати з українським сегментом із Києва, як і інші IT-компанії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6268
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Украинский офис youtube так же должен быть в Украине, задолбали кацапы модерировать youtube, и подсовывать свои говновидосики в топ украинского сегмента.
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З офісом "f" в Києві може воно і краще буде, тільк куди давать ось це: "44% українців отримують субсидії"- міністр Рева.
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А куди дівать т,е що Україна за результатами війни з Росією втратила близько 25% промисловості і 7% територій, і вимушена велику частину коштів витрачати на оборону?
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До 2014 100% получало субсидии, и никто не переживал.
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«Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IT-компании", - указал министр. Источник: https://censor.net.ua/n3097480»


То роздупляйтесь вже скоріше!
Бо ж на дворі вже третє тисячоліття і інформаційна зброя, вже чи не поряд з атомною, за наслідками дії на супротивника !
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та отож...рядовий боєць з «порохоботами»...
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такой же типа украинец, как многие зрадоботы..
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Но Шарий на Ютубе, ФБ его никто не читает
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я вас называю устрицами, ведь шмарий же устриц разводит
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Вас? Ты идиот?
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Наверное, потому регулярно блокируют, что никто не читает.
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Общаясь с блогеами многихх стран мира,я недавно понял одну мысль Димы Камикадзе,ГНИДА подобная ШАРИЮ бабы рожают один раз в 1000 лет... Facebook має працювати з українським сегментом із Києва, як і інші IT-компанії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 664Браво ДИМКА!!!Ты Гений...
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Вообще смешно возбуждение публики при упоминании Шария, в принципе парень не выливает никакой особой информации, кроме общедоступной. Капитал сделал на разоблачении нехитрой кухни журналистики и политики, отнюдь не только украинской, но любой разумный человек и без того понимает, как делается пропаганда, так что его преступление в том, что он "ближнее закулисье" открывает для широкого круга людей, не особо задумывающихся, как их дурят.
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Оно конечно правильно, но почему Климкинд об этом забеспокоился только сейчас, за 3 месяца до выборов.
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шо они 4 года грабили а теперь вспомнили что и работать надо
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Шо незабаром вибори...
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Фейсбук и Твиттер управляются из США,а хозяйничают в США из Ольгино.Климкин лукавит .Перед выборами негласную удавку накинут на внутриукраинских оппонентов,как МНС.
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Це вірно, бо навіть за "кацап" у facebook блокують на місяць, а "хохол" - відповідаю їх вимогам. Та антиукраїнського контенту у псевдоновинах там просто зашкалює.
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сейчас фэйс все бросит и начнет выполнять рекомендации климухи, это частная компания если гаспадин мынистр забыл и ложили они на твое пустозвонство, фэйсу ничего не было в США за такие дела, когда простая смертная компания , а вернее его руководство сидело бы пожизненно, а на Украину они ложили и подавно, как впрочем и гугл и твиттер....
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не думаю, шо facebook кому то шо то должен....
отфильтровывать хрень и пропаганду - дa, очень хотелось бы,
шо бы в етом плане цукерберг и ко были посерьезнее,
ето в конце концов лицо компании.
хотят себя превратить в кацапский мусорник и испортить свою репутацию до конца уже?
та флаг в руки...
но так шо бы facebook кому то шо то был должен, то то вряд ли...
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Тяжёлый, но почётный труд до распространения пароходов. Биржа волжских бурлаков была в Рыбинске, где бурлацкие артели заключали договор на проводку.
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Бурлаки и Гагарин Facebook має працювати з українським сегментом із Києва, як і інші IT-компанії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8102Кто вам поверит,что старший лейтенант не умеющий управлять тренировочным самолетом в марте 1968 года СПАРРКОЙ МИГ -15 полетел в Космос в 1961 году
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Говорят что летала белка «Стрелка»...или ето бьіла еще та «белка»...

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Не забывайте, что благодаря Фейсбуку Пуйло сделал Трампа президентом самой сильной страны мира.
Вдумайтесь!!!
Причём сделано это достаточно просто: удар был нанесён про "ржавым" штатам. Там, где люди колеблятся и каждый раз голосуют то за тех, то за тех. В этот же раз успех был ошеломителен. Весь ржавый пояс проголосовал за Трампа. Без исключения. Когда стали разбираться, то всё оказалось банально просто: купили украли данные миллионов пользователей из данного сегмента ФБ, причём за копейки - всего 100 тыс.$. А потом тролли начали между постами о кошечках и собачках пускать "распятых мальчиков" про злодеяния демократов. Итог - вы знаете. Хиллари, получив на 3 млн. абсолютных голосов потеряла кресла из-за соотношения выборщиков по штатам. Когда подсчитали, сколько теоретически могло быть потрачено на троллей, оказалось, что и не сильно много - 10 млн.$
То есть это какой-то сюр. Получается, что пуйло за 3 копейки утёр нос политической системе, которая считается одной из самых современных в мире. Вывод только один: враг у нас страшный и коварный, если у него получаются такие результаты...
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"Пуйло сделал Трампа президентом" - не громковато ли?

тут свои дебилов валом, которые даже не занют, шо на земле существует кацапия.

вы почему то считаете хуйло за всемогущего.
по крайней мере ето неумно...
но согласен с тем, шо любая кацапская попытка совать свой потный нос
туда где его быть не должно, должна пресекаться очень жестко.
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вьі представляете, что такое профессионал по ведению інформационной войньі?
поинтересуйтесь, есть такой ВУС...
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могу только догадываться, шо не означает, шо мои догадки верны...
именно по етому никогда не употребляю призывов к людям в количестве больше одного
и стараюсь тока свое мнение озвучивать.
как уже получается...
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1. За Хиллари проголосовало на 3 млн. больше в абсолютном подсчёте.
2. Трамп по выборщикам победил её разгромно 306 - 232
3. Ни одного колеблющегося штата Хиллари не взяла
4. Как нам не хочется признать, но это сделал пуйло. Никогда подобного дисбаланса в истории США не было. Это факт. Это, увы, его победа.
PS. Идея - гениальна, хоть и по злому. Кто её разработал - загадка. Но, исполнение - на 100%
Это всё равно, что Реал победил Ливерпуль в финале 3:1, а Кубок и Титул отдали англичанам...

Facebook має працювати з українським сегментом із Києва, як і інші IT-компанії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1186
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в штатах своя система выборов, доказавшая свою жизнеспособность.
нравится она кому то или нет - то ихние проблемы
(мне кстати тоже не очень, но я родом из совка как вы)
в Германии были проколы с выборами - 1933й,
на кацапипии выборов никогда не было и не предвидится еще лет 100,
в штатах проколов пока не было.
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капец ты бредишь, большинство голосов не значит победу на выборах в США, например в 2000 году за Альфреда Гора проголосовало большинство избирателей, но победу одержал Буш, потому что больше электоральных голосов.
хуйло тут причем вообще?
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меркель он не хуйло сделало, а вы,
а тетка пляшет под ним как последний раз, со своим сп2
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проснулся климкинд...товарыство про томос для соцсетей и ютуб уже пару лет мечтает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныFacebook должен работать с украинским сегментом из Киева, как и другие IT-компании, - Климкин
 
 
 
 
 
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