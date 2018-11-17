 НАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА

Об этом говорится в проекте резолюции ПА НАТО "Энергетическая безопасность: стратегический вызов для Альянса", текст которого есть в распоряжении Укринформа, пишет Цензор.НЕТ.

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"Ассамблея призывает обеспечить, чтобы Украина не была изолирована с точки зрения энергетической безопасности, несмотря на усилия России по построению трубопровода вокруг этой страны и повышения риска инвестирования в украинскую энергетическую сферу", - отмечается в проекте резолюции.

В ПА НАТО также призвали увеличить поставки нефти и газа в Европу с Кавказа и Центральной Азии и "определить потенциально выгодные и безопасные инфраструктурные проекты, которые позволят достичь этого". "Ассамблея призывает соответственно инвестировать в возобновляемые источники энергии и другие сферы энергетики, являющиеся частичной альтернативой российскому газу и нефти", - добавляется в документе.

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Кроме этого, делегаты обратили внимание на необходимость подготовиться к кибератакам, направленным на энергетическую инфраструктуру и бороться с коррупцией в энергетической отрасли.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО проходит на этой неделе в канадском Галифаксе. Голосование за окончательный вариант резолюции состоится в понедельник.