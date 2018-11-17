EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  862  13
Все про:НАТО (6098) энергетика (1024) Северный поток (364)

 НАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА

Страны-члены НАТО должны приложить усилия для избежания энергетической изоляции Украины в связи с возможным построением "Северного потока-2".

Об этом говорится в проекте резолюции ПА НАТО "Энергетическая безопасность: стратегический вызов для Альянса", текст которого есть в распоряжении Укринформа, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США четко заявили, что Украина будет в НАТО, - Климкин

"Ассамблея призывает обеспечить, чтобы Украина не была изолирована с точки зрения энергетической безопасности, несмотря на усилия России по построению трубопровода вокруг этой страны и повышения риска инвестирования в украинскую энергетическую сферу", - отмечается в проекте резолюции.

В ПА НАТО также призвали увеличить поставки нефти и газа в Европу с Кавказа и Центральной Азии и "определить потенциально выгодные и безопасные инфраструктурные проекты, которые позволят достичь этого". "Ассамблея призывает соответственно инвестировать в возобновляемые источники энергии и другие сферы энергетики, являющиеся частичной альтернативой российскому газу и нефти", - добавляется в документе.

Также читайте: Украина и США будут вместе работать против реализации проекта "Северный поток-2", - Помпео

Кроме этого, делегаты обратили внимание на необходимость подготовиться к кибератакам, направленным на энергетическую инфраструктуру и бороться с коррупцией в энергетической отрасли.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО проходит на этой неделе в канадском Галифаксе. Голосование за окончательный вариант резолюции состоится в понедельник.

Источник: https://censor.net.ua/n3097477
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оксана Марченко, Тимошенко, Зеленський, Леся Нікітюк: # @) ₴? $ 0 з Майклом Щуром # 1 НАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА - Цензор.НЕТ 7864

https://www.youtube.com/watch?v=ns9FGA6h124
 показать весь комментарий
 
 
ПП2 є політичним проектом росії, який просувають з метою купівлі західних політиків. До того ж після побудови ПП2 росія має можливість почати широкомасштабну агресію проти України.
 показать весь комментарий
 
 
Поки качають газ для повномасштабної російської агресії можливості нема.
 показать весь комментарий
 
 
ну вот,кацапня,допрыгались НАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА - Цензор.НЕТ 7784.теперь ненавистная ната за ваш сп-2 возьмется.кирдык...
 показать весь комментарий
 
 
зараз прийде робін гут і розкаже, як це все погано НАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА - Цензор.НЕТ 473
 показать весь комментарий
 
 
вот ты молодец, послал так послал... тем более, шо у кацапов сей сайт в блоке))),, а по новине - сп-ту будет построен, там германия деньги влупила
 показать весь комментарий
 
НАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА - Цензор.НЕТ 4041
Тётя Роза‏ @Anakoyher 23 ч.23 часа назад

Россияне массово выражают сочувствие жителям Шикотана и Хабомаи.
Многие даже готовы предоставить им свои квартиры в Москве и Питере взамен на их халупы.
 показать весь комментарий
 
 
а чо?должен же быть какой то позитив для ватников НАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА - Цензор.НЕТ 6611
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА
 
 
 
 
 
 вверх