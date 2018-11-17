EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  1695  158
Материалы по теме:
Все про:Facebook (242) выборы (20693) Россия (71111)

 Украине во время выборов нельзя допустить раскол общества, так как этим воспользуется Россия, - президент NDI Митчелл

Во время предвыборной кампании Украина не должна допустить разделение общества, поскольку это обязательно используют россияне.

Об этом заявил во время пресс-конференции президент Национального демократического института (NDI, США) Дерек Митчелл, анализируя предвыборную среду в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Угрозы слышали неоднократно", - Полторак о том, что россияне могут перекрыть доступ в Азовское море

"Разделение общества - это опасно, и россияне будут использовать все эти моменты. Как это предотвратить? Открыть политические дебаты, конкуренцию, которая не должна перейти в конкуренцию месседжей, которое углубляет разделение общества. Как только будет расколото общество, россияне смогут гораздо проще действовать косвенно, через цифровые платформы, такие как Facebook и другие. Поэтому мы призываем Facebook закрыть офис в Москве, или, может, пусть он там и будет, но также открыть офис в Киеве с украиноязычными редакторами. И я понимаю, что они круглосуточно будут работать в таком военном режиме, как это было у нас в США. Им нужно делать все, чтобы не использовалась их платформа для разрушения общества и страны", — отметил Митчелл.

Кроме того, президент NDI подчеркнул необходимость повысить медиаграмотность украинского общества. "Есть проблемы, есть необходимость повышения медиаграмотности населения, которое должно противостоять российской дезинформации. Также есть проблема рекламы на телевидении, ведь должно быть указано, кто заплатил за политическую рекламу. То есть, чем больше будет работать общество и будет больше доверия к выборам, тем меньше будет агрессор с севера использовать эти расколы внутри общества. Тогда это положительно скажется на стабильности и безопасности страны", - считает Митчелл.

Также читайте: Украина должна быть готова к противодействию дезинформации РФ на выборах-2019, - евродепутат

Источник: https://censor.net.ua/n3097475
 
   
 Топ комментарии
 
Доведите это до сведения кандидатов в президенты, плиз.
А еще лучше предупредите, что если они и их команды будут этим заниматься, то им и их родственникам будет закрыт въезд в Европу и США.
Пусть думают что творят.
 показать весь комментарий
 
Раскола не будет , прикол будет--- после выборов соевые лишаться корыта, зато получат пайку Украине во время выборов нельзя допустить раскол общества, так как этим воспользуется Россия, - президент NDI Митчелл - Цензор.НЕТ 6504
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Ну тогда не знаю как Вам, Хасан, угодить. То Вы нас, россиян, ордынцами называете. Если мы соглашаемся. Вы опять недовольны. Не знаю что сделать. Давайте я назову нас нелюдями?
 показать весь комментарий
 
 
Я вас не називав ординцями, бо вам далеко до ординців
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы может и не называли россиян ордынцами. Но это обычное для нас название россиян на данном форуме.

Нужно заметить, что мы последняя в Истории Империя. Все Империи падали, а если последняя не упадёт?
 показать весь комментарий
 
А что у вас осталось от империи? Чечня и Татарстан?
 показать весь комментарий
 
 
Посмотри на карту. Самая большая страна в мире. Сложно конечно этим гордится. Нужно гордится благосостоянием Родины. И благосостоянием граждан. Ну тут Украина впереди всех.
 показать весь комментарий
 
По территории 1/9 суши, а вернее болот. Но и империи ето не территории. Канада, Китай и США не сильно так уж и уступают по площади. Загляни в Википедию, чтоб не бьіть тут посмешищем.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати:
Площадь Африки : 30 370 000 км²
Плошадь России: 17 100 000 км²
 показать весь комментарий
 
 
Площадь Канады 9 985 000 км²
Площадь России 17 100 000 км²
 показать весь комментарий
 
Вiтаю, Ксения!

Привет из Запорожья. Оксана, что бы не случилось, к тебе я хорошо отношусь.
 показать весь комментарий
 
Японія не впаде.

А ви просто повернетесь у свій звичний стан - забитий хутір.
 показать весь комментарий
 
Ви з Московского Улусу, тому вас можна називати улусічами, або улуссянами...
А те що ви нелюди, ви підтведили в Іловайському коридорі, або коли підірвали прекриття в ДАПі, коли попросили забрати своїх поранених..
 показать весь комментарий
 
 
Шо мокша, дошло до вас?
Второй срок Порошенка и санкций, ваша Рашка і пуйло вряд ли перенесут.
 показать весь комментарий
 
 
Оппоблок , за "життя" -это партии войны и раскола страны и общества. Вот кого нельзя допустить к управлению страной.
 показать весь комментарий
 
 
Вот есть образец лет 40 назад, тогда никакого раскола общества на выборах не бывало. Нужно крепить цензуру и избирательные комиссии , тогда все будет правильно, РФ ничем не воспользуется, да и все прочие тоже, т.к. голого покойника ограбить невозможно.
 показать весь комментарий
 
 
Та пофф ...втопити в барижному лайні (по новому ) ..
.
.

 показать весь комментарий
 
 
-- Одностайно і поголовно!
-- Поголівно...
-- Поголівно і безпоперечно!
 показать весь комментарий
 
 
Та шо там та Юля? ... -- Пороха она не скинет.
...потом поговорим... ...Пороха, просто скидывать ненакого...
Чы есть Люди? -- реальные! ... скажи, хоть одно приличное имя...
 показать весь комментарий
 
Практично усі неприйнятні. Можливо висунуть одного кандидата від націоналістів.
 показать весь комментарий
 
То есть -- даже у тебя никого приличного на должность твоего же Президента не нашлось...
Значит -- будет Пан Порошенко!
Пани Юля? -- ну, не повезло красивой девушке стать приличной бабушкой... -- я думаю, она за своей пенсией не придёт... -- не из самых бедных, внатуре.
...или будет пенсию с Украины получать -- как думаешь, Али? *)
 показать весь комментарий
 
Ще один кандидат на на місце президента.Украине во время выборов нельзя допустить раскол общества, так как этим воспользуется Россия, - президент NDI Митчелл - Цензор.НЕТ 1463
 показать весь комментарий
 
 
у вас на лахту-2 вже й фотошопперів з помийок набирають...
 показать весь комментарий
 
 
У 2018 році доходи Порошенка зросли у 8 разів - на 124 мільйони гривень Водночас рівень бідності в Україні зріс з 15% до 25%. Україна стала найбіднішою країною Європи. Голосуй дурень за Порошенка!

Украине во время выборов нельзя допустить раскол общества, так как этим воспользуется Россия, - президент NDI Митчелл - Цензор.НЕТ 8393
 показать весь комментарий
 
 
А от свєркані плакатом на 31 березня 2019 !
От як стало відомо плакат: «Родіна мать зовьйот!» був намальований і розтиражований ДО нападу Германіїї на СРСР,
 показать весь комментарий
 
 
Не треба каліку використовувати в фотошопі разом з мерзотником. У людини нема ступней ніг.
 показать весь комментарий
 
Заштовхай собі рошенку "кудись", ватник продажний
 показать весь комментарий
 
Митчелл, скажи Пете, чтоб уходил добровольно.
А то в Украине будет голодомор, и третий майдан
 показать весь комментарий
 
 
Трамп легко переиграл Путина. смотрите с минуты 12:50 www.youtube.com/watch?v=xmCcdNHlQyM&t=2524s
 показать весь комментарий
 
 
Пан Мітчел має рацію. Але велика частина українців думає телевізорм і є абинеюлькана. Інтелігенція за Юлю, але виховані і розумні люди не вміють свистіти на мітінгах і улюлюкати
 показать весь комментарий
 
 
Какие могут быть выборы во время войны?Было бы окончание войны,можно было бы тогда "Рузвельта" поменять на "Трумена"
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине во время выборов нельзя допустить раскол общества, так как этим воспользуется Россия, - президент NDI Митчелл
 
 
 
 
 
 вверх