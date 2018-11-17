 Украине во время выборов нельзя допустить раскол общества, так как этим воспользуется Россия, - президент NDI Митчелл

Об этом заявил во время пресс-конференции президент Национального демократического института (NDI, США) Дерек Митчелл, анализируя предвыборную среду в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Разделение общества - это опасно, и россияне будут использовать все эти моменты. Как это предотвратить? Открыть политические дебаты, конкуренцию, которая не должна перейти в конкуренцию месседжей, которое углубляет разделение общества. Как только будет расколото общество, россияне смогут гораздо проще действовать косвенно, через цифровые платформы, такие как Facebook и другие. Поэтому мы призываем Facebook закрыть офис в Москве, или, может, пусть он там и будет, но также открыть офис в Киеве с украиноязычными редакторами. И я понимаю, что они круглосуточно будут работать в таком военном режиме, как это было у нас в США. Им нужно делать все, чтобы не использовалась их платформа для разрушения общества и страны", — отметил Митчелл.

Кроме того, президент NDI подчеркнул необходимость повысить медиаграмотность украинского общества. "Есть проблемы, есть необходимость повышения медиаграмотности населения, которое должно противостоять российской дезинформации. Также есть проблема рекламы на телевидении, ведь должно быть указано, кто заплатил за политическую рекламу. То есть, чем больше будет работать общество и будет больше доверия к выборам, тем меньше будет агрессор с севера использовать эти расколы внутри общества. Тогда это положительно скажется на стабильности и безопасности страны", - считает Митчелл.

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