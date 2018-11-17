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Все про:аэропорт (1158) самолет (2143) Мининфраструктуры (593) Омелян (563)

 До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян

Благодаря либерализации рынка авиационных перевозок уже два года подряд украинские аэропорты демонстрируют мощную динамику роста.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омельян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В 2015 году, во время каденции Арсения Яценюка в должности премьер-министра, мы начали либерализацию авиационной отрасли Украины. Это означало упрощение всех правил и процедур для получения разрешений на маршруты, для осуществления полетов, как внутри страны, так и за границу. Это дало свой результат, и мы видим, что последние несколько лет авиационный рынок переживает неслыханный взлет. Если в мире средний тренд - это 5% роста авиаперевозок, то в случае Украины мы имеем 25-30% ежегодно. Заходят десятки новых авиакомпаний и возобновили свою работу уже более 10 аэропортов Украины. В прошлом году мы побили рекорд, мы достигли 16 млн. пассажиропотока. В этом году он достигнет 20 млн., и это только начало нашей истории. Мы имеем новую индустрию, которая рождается на глазах", - отметил глава Мининфраструктуры.

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Он также сообщил, что в условиях роста пассажиропотока Министерством инфраструктуры начата модернизация региональных аэропортов, что позволит расширить географию полетов и в перспективе привлечь лоу-косты именно в региональные аэропорты. "Глобальной задачей является 50 работающих аэропортов в Украине до 2030 года. В 1991 году в Украине был 51 аэропорт. Потребность в аэропортах есть, потому что у нас сейчас летают 5-7% украинцев, а могут и должны летать минимум 50%. Это будут 4-5 региональных мощных хаба, около 20 региональных аэропортов, из которых будут выполняться международные и внутренние перевозки, также планируется 10-15 маленьких аэропортов, которые будут обеспечивать внутренние перевозки", - сообщил Омелян.

Он подчеркнул, что следующим шагом будет подготовка профессиональных и качественных кадров в авиационной отрасли: "Мы хотим, чтобы Украина производила не только успешных предпринимателей в аграрной, угольной или металлургической сфере, но и в высоких технологиях. Это, собственно, авиационный сектор. Это - пилоты, инженеры, это люди, которые создают новые высокотехнологичные места, как внутри государства, так и прославляют нашу страну по всему миру".

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Источник: https://censor.net.ua/n3097473
 
   
 Топ комментарии
 
Как раз омелян тогда должен будет выйти из тюрьмы.
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Ілон Маск відмовився заходити в Україну із-за шаленої корупції.
Це перемога, однозначно перемога

А Ілон Маск зрадофіл шатун юлебот гастролер

До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян - Цензор.НЕТ 2870
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как гляну на этого Омеляна..сразу вспоминаю Остапа Бендера с его межгалактическими шахматными турнирами..
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Как раз омелян тогда должен будет выйти из тюрьмы.
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как гляну на этого Омеляна..сразу вспоминаю Остапа Бендера с его межгалактическими шахматными турнирами..
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Жмеринка переименовывается в Нью-Киев, а Киев - в Старую Жмеринку. Винничане и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Киев становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира, а скоро и всего мира. А впоследствии и вселенной.
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Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья.
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян - Цензор.НЕТ 4878
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Ага 50 нерентабельных аэропортов, народу то все меньше с каждым годом.
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якщо маршрутки стануть по 40 євро, тоді точно До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян - Цензор.НЕТ 8506
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Средняя зарплата как 2-4 билета на самолет. Шо оно несет???
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50-т в 2030 г? А как же гиперлуп? В 2030 он должен заменить самолёты. Строительство началось?
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гиперлупом будут возить уголь из роттердама... надо же как-то оправдать его стоимость...
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Кого будут обслуживать 50 новых аэропортов если и действующие справляются вполне, или он думает что от их количества вдруг в несколько раз вырастет пассажиропоток.
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В тому числі із-за кількості аеропортів, а також завдяки здешевленню цін на квитки. Повишаючи доступність, підвищуеш пассажиропотік.
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В Украине средняя зарплата последние 20 леь колеблется от 150 до 350 уе - от скачка до скачка курса доллара.
Так будет и в 2030-м году с такими реформаторами. И будут летать все те же 5-7%
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Остальные к 2030-м году с такими реформаторами уже воспарят к небесам самостоятельно.
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Потребность в аэропортах есть, потому что у нас сейчас летают 5-7% украинцев, а могут и должны летать минимум 50%. Источник: https://censor.net.ua/n3097473

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50% українців повинні літати? Скажіть Омеляну які у нас зарплати і пенсії До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян - Цензор.НЕТ 4557
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оно не в той украине живет - в панамской цветущкй им. гроси и пеци
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Він знає, яка зарплатня та пенсії. Що це міняє? Тепер не потрібно розбудовувати країну? Треба сидіти і скиглити? Україна - велика країна, так чому у нас повинно бути аеропортів менше, ніж, наприклад, у Франції або Великобританії? Так, треба збільшувати з/п та пенсії, але ж і працювати треба краще. Нічого не народжується з нічого.
Я взагалі не розумію такої реакції. Щось планується, якісь реформи, а всі - та ну ні, і живемо погано, але і міняти нічого не хочемо. Бісить...
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Чомусь азербайджанський сайт користується російською поштою
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Ілон Маск відмовився заходити в Україну із-за шаленої корупції.
Це перемога, однозначно перемога

А Ілон Маск зрадофіл шатун юлебот гастролер

До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян - Цензор.НЕТ 2870
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А яка перемога у тебе на ****росії ?
Ви вже почали рострілювати дітей за надписи "ПУТИН ВОР" ?
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До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян.

Обещания - Соня! Я куплю тебе колье с бриллиантами, затем - норковую шубу, а после - яхту...
- Изя, купи для начала, хотя бы, стакан сока - радость запить...
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Іще до 50 аеропортів забув додати 10 гіперлупів, придурок шизоїдний.
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а как же гиперлуп? Столько летать и гиперлупить украинцы могут только при введении субсидий на перелёты и гиперлупиевание.
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Все областные центры + в Киеве 3 , включая "Чайку", ну пусть будет 30, а на кой ещё 20? ХЗ?
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Это не ко мне, это к Омеляну ))))))))). Если вычёркивать, то 50 шт и к 2100г. не будет )))))))))) Чем бы Вовчик не тешился, абы не гадил.
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Спасибо тебе, Владимир Омелянович МАСК !!!
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И шоб в каждом порту стояли дежурные прогретые самолёты. Так легче запутать следы, когда придётся бежать от гнева народа. Шо задумал...
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Почитаєш коменти скептиків і згадуєш приказку: У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила. От НА роССії, там да, а внас....... Очевидне не бачимо, нам наше все погане, от якби хтось зробив.
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Прочитаєш обіцянки можновладців так ми вже Норвегію обігнати мали б. Транспорт це, така річ за яку треба платити, а щоб платити люди мають гроші заробляти. Для того, щоб навантажити 50 авіапортів потрібна потужна економіка, якої в Україні немає. Крім столичного аєропорту жоден не має ніякого значимого навантаження.
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Роздвигай свої дві скрепи, вже доволі скоро туди прилетить...
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Омелян, ты построй лучше в Украине 50 мусороперерабатывающих заводов, пока страна в дерьме мусорном не потонула.
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Городские автобусы ходят полупустыми из-за цены билета 8 грн.,
а он про 50 аэропортов фантазирует, министр транстпорта обкуренный ...
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Потребность в аэропортах есть, потому что у нас сейчас летают 5-7% украинцев.

Омелян,а що каже Грося. С ростом ВВП в 3% мы обеспечим 50и% украинцев доход для авиаперелётов к 2030у году? До 2030 року в Україні має бути 50 працюючих аеропортів, - Омелян - Цензор.НЕТ 7943
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДо 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян
 
 
 
 
 
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