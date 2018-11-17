До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омельян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В 2015 году, во время каденции Арсения Яценюка в должности премьер-министра, мы начали либерализацию авиационной отрасли Украины. Это означало упрощение всех правил и процедур для получения разрешений на маршруты, для осуществления полетов, как внутри страны, так и за границу. Это дало свой результат, и мы видим, что последние несколько лет авиационный рынок переживает неслыханный взлет. Если в мире средний тренд - это 5% роста авиаперевозок, то в случае Украины мы имеем 25-30% ежегодно. Заходят десятки новых авиакомпаний и возобновили свою работу уже более 10 аэропортов Украины. В прошлом году мы побили рекорд, мы достигли 16 млн. пассажиропотока. В этом году он достигнет 20 млн., и это только начало нашей истории. Мы имеем новую индустрию, которая рождается на глазах", - отметил глава Мининфраструктуры.

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Он также сообщил, что в условиях роста пассажиропотока Министерством инфраструктуры начата модернизация региональных аэропортов, что позволит расширить географию полетов и в перспективе привлечь лоу-косты именно в региональные аэропорты. "Глобальной задачей является 50 работающих аэропортов в Украине до 2030 года. В 1991 году в Украине был 51 аэропорт. Потребность в аэропортах есть, потому что у нас сейчас летают 5-7% украинцев, а могут и должны летать минимум 50%. Это будут 4-5 региональных мощных хаба, около 20 региональных аэропортов, из которых будут выполняться международные и внутренние перевозки, также планируется 10-15 маленьких аэропортов, которые будут обеспечивать внутренние перевозки", - сообщил Омелян.

Он подчеркнул, что следующим шагом будет подготовка профессиональных и качественных кадров в авиационной отрасли: "Мы хотим, чтобы Украина производила не только успешных предпринимателей в аграрной, угольной или металлургической сфере, но и в высоких технологиях. Это, собственно, авиационный сектор. Это - пилоты, инженеры, это люди, которые создают новые высокотехнологичные места, как внутри государства, так и прославляют нашу страну по всему миру".

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