До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омельян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В 2015 году, во время каденции Арсения Яценюка в должности премьер-министра, мы начали либерализацию авиационной отрасли Украины. Это означало упрощение всех правил и процедур для получения разрешений на маршруты, для осуществления полетов, как внутри страны, так и за границу. Это дало свой результат, и мы видим, что последние несколько лет авиационный рынок переживает неслыханный взлет. Если в мире средний тренд - это 5% роста авиаперевозок, то в случае Украины мы имеем 25-30% ежегодно. Заходят десятки новых авиакомпаний и возобновили свою работу уже более 10 аэропортов Украины. В прошлом году мы побили рекорд, мы достигли 16 млн. пассажиропотока. В этом году он достигнет 20 млн., и это только начало нашей истории. Мы имеем новую индустрию, которая рождается на глазах", - отметил глава Мининфраструктуры.
Он также сообщил, что в условиях роста пассажиропотока Министерством инфраструктуры начата модернизация региональных аэропортов, что позволит расширить географию полетов и в перспективе привлечь лоу-косты именно в региональные аэропорты. "Глобальной задачей является 50 работающих аэропортов в Украине до 2030 года. В 1991 году в Украине был 51 аэропорт. Потребность в аэропортах есть, потому что у нас сейчас летают 5-7% украинцев, а могут и должны летать минимум 50%. Это будут 4-5 региональных мощных хаба, около 20 региональных аэропортов, из которых будут выполняться международные и внутренние перевозки, также планируется 10-15 маленьких аэропортов, которые будут обеспечивать внутренние перевозки", - сообщил Омелян.
Он подчеркнул, что следующим шагом будет подготовка профессиональных и качественных кадров в авиационной отрасли: "Мы хотим, чтобы Украина производила не только успешных предпринимателей в аграрной, угольной или металлургической сфере, но и в высоких технологиях. Это, собственно, авиационный сектор. Это - пилоты, инженеры, это люди, которые создают новые высокотехнологичные места, как внутри государства, так и прославляют нашу страну по всему миру".
Жмеринка переименовывается в Нью-Киев, а Киев - в Старую Жмеринку. Винничане и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Киев становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира, а скоро и всего мира. А впоследствии и вселенной.
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья.
Так будет и в 2030-м году с такими реформаторами. И будут летать все те же 5-7%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50% українців повинні літати? Скажіть Омеляну які у нас зарплати і пенсії
Я взагалі не розумію такої реакції. Щось планується, якісь реформи, а всі - та ну ні, і живемо погано, але і міняти нічого не хочемо. Бісить...
Це перемога, однозначно перемога
А Ілон Маск зрадофіл шатун юлебот гастролер
Ви вже почали рострілювати дітей за надписи "ПУТИН ВОР" ?
Обещания - Соня! Я куплю тебе колье с бриллиантами, затем - норковую шубу, а после - яхту...
- Изя, купи для начала, хотя бы, стакан сока - радость запить...
а он про 50 аэропортов фантазирует, министр транстпорта обкуренный ...
Омелян,а що каже Грося. С ростом ВВП в 3% мы обеспечим 50и% украинцев доход для авиаперелётов к 2030у году?