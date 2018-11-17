 Суд оправдал экс-директора ГП "Красиловский агрегатный завод" Королюка и увидел в действиях военного прокурора провокацию взятки

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Хмельницкого горрайонного суда от 12 ноября, оправдан руководитель предприятия за отсутствием состава преступления.

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Напомним, в феврале 2016 года в военной прокуратуре сообщили, что директор ГП "Красиловский агрегатный завод" предлагал прокурору взятку в размере 23 тысячи долларов и 2 тысячи евро за непривлечение к уголовной ответственности, а также возврат денежных средств в сумме около 70 тысяч долларов, разной валютой, изъятых во время проведения обыска.

Прокурор отказался, а директора задержали по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Прокуратура установила, что начальник Управления технического обеспечения Воздушных сил ВС Украины, командир и заместитель командира одной из воинских частей, совместно с вышеуказанным директором и заместителем начальника цеха этого государственного предприятия, похитили 30 изделий БД3-УСК (балочные крепления под крыло самолетов СУ-24 для переноски авиационных бомб) со складов военной части с целью их использования для выполнения контракта с Республикой Индия, цена которого составляет 18 миллионов долларов.

Так, в связи с отсутствием на рынке Украины комплектующих для производства изделий, которые по контракту должно поставлять предприятие, его руководитель обратился к начальнику Управления технического обеспечения логистики командования Воздушных сил ВС Украины с просьбой относительно возможности хищения указанных изделий за денежное вознаграждение в размере около 1 тысячи долларов за 1 изделие.

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В дальнейшем ГП "Красиловский агрегатный завод" после проведения косметического ремонта указанных изделий планировало реализовывать их как новые изделия собственного производства по международному контракту по цене около 46 тысяч долларов за 1 изделие, тогда как, согласно учетным данным воинской части, остаточная стоимость одного изделия составляет 1654 гривны. В этом производстве 2 февраля 2016 года заместителю командира - главному инженеру войсковой части было сообщено о подозрении.

Обвиняли директора ГП в том, что он "действуя умышленно, из корыстных побуждений" и в нарушение двух статей Конституции, нескольких законов и подзаконных актов незаконно приобрел в части А3013 (с. Грузевица Хмельницкого района Хмельницкой области) две партии держателей БД3-УСК и хранил это имущество, заведомо полученное преступным путем.

Руководитель госпредприятия пояснил, что в 2013 году был заключен договор на изготовление и поставку в республику Индия балочных держателей "БД3-УСК-А" на общую сумму более 18 миллионов долларов. Корпуса в ним в Украине не изготовлялись и покупались в России. После прекращения отношений с ней выполнение контракта оказалось под угрозой. За срыв контракта "Красиловскому агрегатному заводу" угрожали санкции и банкротство.

Королюк узнал о списании самолетов в ВСУ и сдачу их в металлолом вместе с приборами "БД3-УСК" и договорился с заместителем начальника логистики по техническому обеспечению - начальника Управления технического обеспечения логистики командования Воздушных сил ВСУ об обмене держателей на металлолом аналогичного веса и качества.

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29 декабря 2015 года был организован первый трансфер и на завод доставили 28 списанных изделий "БД3-УСК". 28 января 2016 года тот же сотрудник завода поехал на обмен еще раз. Когда автомобиль возвращался, его задержали правоохранители. Официально никаких соглашений между "Красиловским агрегатным заводом" и военной частью не было.

В суде Королюк рассказал, что 31 января 2016 года беседовал с военным прокурором, который оказался сыном его старого знакомого. Он просил прокурора вернуть заводу комплектующие для выполнения контракта с индийской фирмой. Прокурор пожаловался ему на плохое материальное состояние. На что Королюк вроде предложил спонсорскую помощь, которую до этого уже дважды предоставлял военной прокуратуре Хмельницкого гарнизона. В качестве помощи он предложил 5000 гривен, на что прокурор засмеялся. Тогда он предложил 5000 долларов и прокурор ответил: "Вы что такой бедный, можете и больше" и пообещал посоветоваться с руководством.

2 февраля 2016 года прокурор пригласил Королюка к себе в кабинет. На встрече он просил прокурора также дать возможность предприятию работать и вернуть безосновательно изъятые у его дочери и зятя средства. Тогда прокурор предложил написать расписку, что он получил изъяты в его кабинете деньги (18145 долларов и 2000 евро), которые ему на самом деле не вернут, и дополнительно привезти 5000 долларов. На следующий день Королюк привез конверт и написал расписку. После этого его задержали. Обвиняемый считает, что прокурор его спровоцировал.

В 2016 году четырех человек, в том числе командира воинской части и начальника хранилища, осудили за халатное отношение к военной служебной, причинившее существенный вред. Во всех случаях утверждено соглашения о признании виновности. В отношении начальника управления технического обеспечения логистики командования Воздушных сил ВСУ обвинительный акт направлен в суд.

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Однако суд не признал более ранние решения судов приговорами преюдиции (обязательность для всех судов принять без проверки доказательств факты, установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу), а также увидел провокацию на взятку со стороны прокурора.

Кроме того, суд установил нарушение подследственности. Дело расследовали следователи военной прокуратуры Западного региона Украины, в ведомстве которой работал прокурор-обличитель. Такую подследственность дела определил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Должность директора ГП "Красиловский агрегатный завод" не относится к категории "А" должностей государственной службы. Суд посчитал, что дело было подследственным следователям следственного отделения Красиловского ОП ГУНП в Хмельницкой области. Если бы должность Королюка принадлежала к категории "А", то дело должно было бы расследовать НАБУ.

Учитывая все нарушения и установленные факты подстрекательства к передаче взятки суд признал все доказательства обвинения недопустимыми. Также суд отменил Королюку меру пресечения в виде 5 млн грн залога и постановил вернуть средства залогодателю.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Отметим, что фамилия директора предприятия в одном месте не убрана из текста приговора.

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