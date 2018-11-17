 Пограничник, на которого наехал машиной контрабандист на Закарпатье, скончался, не приходя в сознание

Начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березинский скончался в больнице от полученных в результате наезда травм, не приходя в сознание. Об этом 17 ноября сообщил в Facebook председатель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал, информирует Цензор.НЕТ.
Цигикал отметил, что контрабандист задержан полицией.
"Лицо, осуществившее этот бессмысленный и крайне жестокий поступок – наезд на пограничника, уже в полиции. Надеемся, что правосудие будет суровым и справедливым", – написал глава Госпогранслужбы.
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Ранее сообщалось, что в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Автомобиль, которым совершен наезд на пограничника, задержали, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена.
В связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины перешла на усиленный вариант охраны государственной границы на участке.
8. У жителя Симферополя случилась истерика от счастья проживания в говени: "Такое складывается ощущение, что в городе орудуют диверсанты! Такого бл*дства не было никогда в эпоху той самой клятой Украины!!! Какой мудак руководит всем этим процессом?! Сколько весь этот бардак в городе будет продолжаться?! Всё! Достало!" https://twitter.com/KrimRt/status/10637730045875200069. Практически единогласно оккупированные считают, что "медицине настал конец", а саму медицину можно описать такими словами как "хаос, равнодушие, бюрократия и преступная халатность" https://twitter.com/KrimRt/status/1063377554948726784
10. В отравленном оккупантами Армянске продолжает выходить из строя бытовая техника. Ватники возмущаются в соцсетях, но сами продолжают покорно дышать кислотой https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106376570143610470711. Алушта обросла заборами с солидолом, талончиками и поборами: "Санаторий строгого режима. Жителей поселка Утес (Большая Алушта) по-прежнему не пускают на часть собственной территории, которую занял одноименный санаторий «Утес». За проход администрация требует мзду, а на 30-минутное посещение магазина выдает одноразовые талоны", "В детстве туда на великах из Алушты мотались, и никаких заборов и запретов не было", "Когда это уже все закончится?! Одно беззаконие творится! Только на прошлой неделе видели, как в парке Карасан в Утёсе мазали заборы солидолом, чтобы местные жители и гости посёлка Утёс не смогли пройти бесплатно в парк. Фу, позор!", "(Понаехавший пишет) Компромисс искать нужно! Ставить камеры и за оставленный или брошенный в море мусор штрафовать беспощадно!", "(Ответ понаеху) Уважаемый, Вы были в этом парке до 14 года? Или вы самый умных из понаехавших? Там был чистый ухоженный парк, без заборов и охранников. И поверьте, там никто его не засерал", "Надо менять местную власть", "Дурдом какой-то", "Затем и пришла сюда россия, чтобы тупо отжать жирные куски!". После возмущений в соцсетях оккупанты провели в санатории "учения". Наверное, отрабатывали захват парка отрезанными от него жителями https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106375761946528153712. Ватные страдания: "Иногда, набирая местные номера, слышно: «цей номер не обслуговується». Кто знает, почему? Номера крымские". Ответы: "Может, телефонная компания экономит на автоответчиках и нанимает «заробитчан»", "В Крыму официально три языка", "И что?", "И ШО ВАМ МЕШАЕТ ЖИТЬ С ЭТИМ?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106379837243015987313. Очередная ложь, в которую мало кто верит. Оккупанты сообщили, что Крым в этом году уже посетило "6,3 млн туристов", а до конца года ожидают "более 6,5 млн", что является "абсолютным рекордом, так как такое число отдыхающих полуостров никогда не посещало". Еще оккупанты радостно заявили, что благодаря мосту появился НОВЫЙ вид "автомобильных туристов, которые своими силами колесят по Крыму, добираясь даже туда, где обычно не встретишь путешественников". Как будто до оккупации мы никогда не видели туристов на авто. Местные комментируют эту чушь: "Каждый год постят такую хрень, лол)", "Они слепые или как!? П.С. Это фото времен СССР. И сравните, сколько щас на пляжах было (+ фото)", "Отечественная статистика - такая статистика. Интересно, на каких лохов это рассчитано?", "Может, и приехали, только где же они жили-то?", "На кого рассчитана это статья?? Крымчане прекрасно видят, сколько было туристов. Да, их было много, но раньше было больше", "Пи#деж)))", "Хватит п*деть. Все прекрасно знают, сколько было туристов на самом деле", "Наверняка, в них включили и число водителей-дальнобойщиков, торговых агентов, командировочных… Вообще-то, все равно маловато будет. Ах, да! Добавьте к ним число вновь назначаемых Аксеновым новых крымских чиновников (снимаемых через месяц) - тогда точно суммарно миллионы будут!". Напомню, до оккупации полуостров посещало до 6 млн человек, и крымчане знают, как выглядел Крым при таком потоке реальных туристов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1063750259778695169
14. Где-то взлетают и возвращаются ракеты, где-то строятся роботизированные мегафабрики, где-то электроэнергию добывают из воздуха, а в мордоре давят продукты…15. Вор украл и попал в юридическую переделку. Чтобы сохранить награбленное, он уже потратил больше, чем украл. Теперь начинает распродавать имущество https://ru.krymr.com/a/iz-socsetey-kak-tiho-my-otdaem-kurily/29604809.htmlP.S. "Вполне привычная картина для стран третьего мира - ребенок с автоматом. Ребенок, который не просто позирует со страшной игрушкой в руках, а по-настоящему готов убивать и, может, даже уже убивал. Афганистан, Сомали - на Земле есть немало горячих точек, где репортеры могут найти такие шокирующие кадры. И это не игра в войнушку: на совсем свежих снимках дети с каким-то недетским ожесточением в кого-то тщательно целятся" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1063794273869537281Вы не поверите, но это написали пропагандоны НТВ про Украину, для которой дети с оружием - совсем не привычная картина, а вот для россии и оккупированных ею украинских территорий - уже стало шокирующей обыденностью. Согласен с пропагандонами, россия - страна третьего мира!КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1