 С начала суток враг открывал огонь семь раз, погиб воин ВСУ, - пресс-центр ООС

При этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, зафиксировано шесть случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

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"Враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Станицы Луганской, Желобка, Новотошковского, Орехово, хутора Вольный, Марьинки и Гнутово. У всех этих населенных пунктов, кроме Марьинки и Гнутово, враг применил минометы калибра 82 мм. А по позициям наших войск в районе Желобка противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов 120-го калибра", - уточняют в пресс-центре.

Во время боевых действий 17 ноября ранения, несовместимые с жизнью, получил один военнослужащий Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - констатируют в пресс-центре.

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Напомним, за прошедшие сутки, 16 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом шесть раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было. По данным разведки, в течение 16 ноября, 2 оккупантов были ранены.