EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
  1054  57
Все про:Киев (16803) Нацполиция (8484) суд (21527)

 Мужчину, ударившего женщину-патрульного, осудили на 4,5 года условно и обязали извиниться в СМИ

Дарницкий райсуд Киева вынес приговор мужчине, который толкнул женщину-патрульного, от чего та получила телесные повреждения.

Как следует из приговора Дарницкого суда, 21 сентября 2018 года в два часа ночи экипаж патрульной полиции "Рубин 205" прибыл на вызов по ул. Российской, 33, информирует Цензор.НЕТ. Там уже работали патрульные, которые фиксировали административное правонарушение водителя, которого остановили в нетрезвом состоянии. Составлять протокол мешала толпа агрессивно настроенных очевидцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевляне провели уборку на аллее Героев Небесной Сотни. ФОТО

Полицейские попытались оттеснить людей. Один из прохожих ударил ногой в спину женщину-патрульного. Удар пришелся в область бронежилета, от чего патрульная упала на колени и правую кисть. В результате - получила ушибы кисти и левого коленного сустава ноги (то есть легкие телесные повреждения). После этого мужчина пытался убежать, но был задержан другими сотрудниками полиции.

Обвинение ему предъявили по ч.2 ст.345 УК - умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением указанным работником служебных обязанностей.

В суде обвиняемый вину признал и фактические обстоятельства не оспаривал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киллер ФСБ, готовивший убийство лидера херсонской общественной организации, задержан в Киеве

Суд назначил мужчине 4 года и 6 месяцев лишения свободы, освободив от отбывания наказания на испытательный срок 3 года.

Суд учел, что обвиняемый раскаялся, положительно характеризуется по месту работы и месту жительства, имеет на иждивении малолетнего сына. Также принята во внимание и позиция прокурора и потерпевшего при определении меры наказания.

Дополнительно суд обязал обвиняемого публично попросить у патрульной извинения через средства массовой информации общегосударственного уровня.

Источник: https://censor.net.ua/n3097467
 
 
 Топ комментарии
 
А за убийство ментами в центре Киева ста человек приговорили к реальным срокам...0
 показать весь комментарий
 
да ладно, а за напад полицейских им хоть один срок дали?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У всех Фейсбук работает ? У меня нет ...проверте отпишитесь
 показать весь комментарий
 
Незрозуміло, бо за напад на поліцейську треба давати реальні терміни.
 показать весь комментарий
 
 
да ладно, а за напад полицейских им хоть один срок дали?
 показать весь комментарий
 
 
Сформулюйте своє питання, бо незрозуміло.
 показать весь комментарий
 
полицейские, которые бьют людей, убивают, получили реальные сроки?
 показать весь комментарий
 
 
Давайте конкретну справу, а не питайте взагалі.
 показать весь комментарий
 
ну так не задавай тупых вопросов, че задаешь?
 показать весь комментарий
 
все с тобой понятно дитя)) кто первый начал)
 показать весь комментарий
 
Мені?😁 Я же набагато старший за тебе😊
 показать весь комментарий
 
тоді Аваков писав "мусара нє люді" , а зараз ніз-з-зя мєнтов чіпати ... що не зрозуміло ?
 показать весь комментарий
 
 
Підтримую, бо Аваков це юліна креатура.
 показать весь комментарий
 
Ali Hasan саме огидне, що ти пишеш моєю рідною мовою навить не знаючи її Чоловіка, який штовхнув працівницю патрульної поліції, засудили на 4,5 роки умовно і зобов'язали вибачитися в ЗМІ - Цензор.НЕТ 4508 теперь по сути как бы они не назывались сегодня, полицейские, говницейские ничего не изменилось!!!! понял??? НИ ЧЕ ГО!!!! как было говно так и осталось только в новой обертке вот и вся РЭХФОРМА!!!
 показать весь комментарий
 
 
Мене не цікавить ваші огидну почуття, бо по суті ви пишете російською мовою. Щодо реформи поліції, то тут підтримую. Реформи не було. Щодо української мови, то я вільно розмовляю.
 показать весь комментарий
 
особенно за убийство ...странно как то у нас православие и Заповеди не убей и не укради только для лохов
 показать весь комментарий
 
 
через Водафон без проблем зашел на Фэйсбук ...Провайдер Датагруп и ХоумНет блочат эго получается .в чем прикол ?
 показать весь комментарий
 
женщину ударил.. ногой.. в спину.. мразота, мама мия
 показать весь комментарий
 
 
Она не женщина, она полицейский, это два разных существа.
 показать весь комментарий
 
 
ты хоть понял что булькнул? по пьяни или по тупости такую ересь строчишь??
 показать весь комментарий
 
 
правильно, никто ее не заствялял идти работать в полицию, так же как и в армию, женщина снайпер это уж точно не женщина и даже не животное
 показать весь комментарий
 
 
ты рассуждаешь как малолетний дыбил без элементарных принципов
 показать весь комментарий
 
 
иди в ООС, в окоп, а не кизди тут, не все же такие как ты безпринципные тупоголовые депилы, не переводи стрелки
 показать весь комментарий
 
и еще раз, женщина снайпер это даже не животное
 показать весь комментарий
 
и еще раз, похоже ты даже не дыбил.. а еще хуже.
Заглохни чучело
 показать весь комментарий
 
 
и еще раз для тебя тупицы иди в ООС, не скули тут шавка дешевая, ссышь что-ли? только на диване воин?
 показать весь комментарий
 
хахалю своему указывать будешь что ему делать, фирштейн? животное без принципов..
 показать весь комментарий
 
 
ты еще и гей что-ли Рома? ну ты хоть так явно не пались
 показать весь комментарий
 
и не копируй мои сообщения, ты слов не знаешь других, что копируешь мои?
 показать весь комментарий
 
времени нет, но напишу еще раз (последний) для особо одаренных - заглохни и свали на х чучело
 показать весь комментарий
 
ну все понятно, твой хахаль это Ali Hasan, вы друг другу лайки ставите, точно пидары
 показать весь комментарий
 
В цивілізованих країнах,за напад на копа,або садять. або великий штраф. І ніякі відмазки, типу "розкаявся" не приймаються. Поважають сильну владу і виконання закону.
 показать весь комментарий
 
 
А за убийство ментами в центре Киева ста человек приговорили к реальным срокам...0
 показать весь комментарий
 
 
бля, ну хоть бы палец ему отрезали что ли... так вообще ни о чём наказание
 показать весь комментарий
 
Умер пограничник. которого сбили контрабандисты.
 показать весь комментарий
 
Вот где дичь дикая ! А менту под жопу дать, так это ж для его же пользы, чтобы не забывал кому присягал :Народу Украины (и др. стран).
 показать весь комментарий
 
 
Я конечно понимаю когда такое говорят уголовники. Ну достали их полицейские, достали.
Но когда такое говорит обычный человек, то он, либо хочет стать уголовником, либо живет в Беларуси либо России либо в Сомали
 показать весь комментарий
 
 
Достатньо реального терміну покарання.
 показать весь комментарий
 
В США для начала тайзером такого успокоили бы. А может и маслиной. Я манал, например, будучи при исполнении, чтобы меня кто-то бил ногой в спину. Достал бы табельное оружие и прострелил бы ему жопу, защищаясь от нападения или задерживая нападающего (нападавшего). Работа такая.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчину, ударившего женщину-патрульного, осудили на 4,5 года условно и обязали извиниться в СМИ
 
 
 
 
 
 вверх