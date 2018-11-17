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Все про:Азовское море (311) Россия (71104) угрозы (585) Полторак (1026)

 "Угрозы слышали неоднократно", - Полторак о том, что россияне могут перекрыть доступ в Азовское море

По словам министра обороны, Украина готова реагировать на любые опасности.

Украина готова реагировать на угрозы не только в Азовском море, но и на других направлениях. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Угрозы мы такие слышали неоднократно, и это было связано не только с Азовским морем, но и с угрозами дойти до Киева за два часа, с угрозами уничтожить наши крупные города, в том числе столицу. Я думаю, что нам надо делать выводы. Мы и я как министр обороны выводы такие делаем, меры принимаем и готовимся реагировать, если это будет необходимо, в соответствии с нашими возможностями, с нашими задачами, с нашей стратегией", – заявил он.

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"Мы будем адекватно реагировать на угрозы, которые есть не только в Азовском море, но и в Черном море, и на других направлениях зоны ответственности Вооруженных сил Украины", – подчеркнул Полторак.

15 ноября член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

В ответ представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов реакция Украины будет жесткой.

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

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В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3097466
 
   
 Топ комментарии
 
Помню, помню как Петя быстро среагировал в конце августа в 2014 году после Илловайского котла, когда бабло свое в оффшоры переганял, думал уже смыватся.
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Навіть якщо параша буде загрожувати захопити Київ ці недоумки будуть лише виявляти стурбованість та занепококоєння. Жодних активних дій від них годі чекати бо всі вони політичні імпотенти, їм не потрібна Україна та її громадяни, потрібні ліше гроші, які дає МВФ та ЕС на "вибори", які не відбудуться.
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Випадково у відповідь перекриють російські кораблі Чорному морі.😊
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Помню, помню как Петя быстро среагировал в конце августа в 2014 году после Илловайского котла, когда бабло свое в оффшоры переганял, думал уже смыватся.
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А в сентябре того же года срочно заключил перемирие в виде Минских соглашений! "Угрозы слышали неоднократно", - Полторак о том, что россияне могут перекрыть доступ в Азовское море - Цензор.НЕТ 1842
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Мокшанін, палишся.
Місто Іловайськ, треба писати через ОДНУ літеру Л.
Пєрєдай по смєнє.

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Вот если бы ты не кистел на форуме,а пошел в 2014 воевать на донбасс,то наверное бы понял,почему Петя не сдержал слово,и ты в состоянии сегодня смердеть с сайта .ua а не лизать жопу путину с .ru
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Випадково у відповідь перекриють російські кораблі Чорному морі.😊
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Прочитал 3 раза. Ничего не понял.
Попробую еще раз....
"Випадково у відповідь"
"перекриють російські кораблі"
"Чорному морі."
Нифига не понял.
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да просто "Гугл-транслейт" в нього заклинило ..))
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Я вам допоможу у вашій когнітивній немічі, там перед «Чорному морі» пропущена літера «у».

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Где этот Andrey Ivanov?
Андрей, объясни за что лайкнул.
Растолкуй.
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Навіть якщо параша буде загрожувати захопити Київ ці недоумки будуть лише виявляти стурбованість та занепококоєння. Жодних активних дій від них годі чекати бо всі вони політичні імпотенти, їм не потрібна Україна та її громадяни, потрібні ліше гроші, які дає МВФ та ЕС на "вибори", які не відбудуться.
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Під час засідання РНБОУ 28.02.14 Нарьішкин подзвонив Турчинову і погрожував десантною операцією ВДВ РФ на Київ. Олександр Валентинович послав його на&уй.
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Кто в курсе, как там сейчас дела на Азове? Перестали корабли задерживать?
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6 катеров за 5 лет - это адекватная реакция? ...
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А сьогодні один експерт встиг сказати, що на територію намкришу електроенергія йде і далі. І вода для фіртешевського заводу. Схоже на правду. З яких таких хрінів? Хто домовлявся?
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Ой чує моє сердце, що це ... ще мідаль получить або орден.
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ответ на любое нападение и агрессию только один - это усиление обороноспособности.
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С чего бы? Кацапы у турков ничего не захватили.
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Интересно знать какие наши возможности? Дать отпор или лечь под хуйло?
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Бычки невинные, строительством убиенные, протестуют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Угрозы слышали неоднократно", - Полторак о том, что россияне могут перекрыть доступ в Азовское море
 
 
 
 
 
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