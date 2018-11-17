 "Угрозы слышали неоднократно", - Полторак о том, что россияне могут перекрыть доступ в Азовское море

Украина готова реагировать на угрозы не только в Азовском море, но и на других направлениях. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Угрозы мы такие слышали неоднократно, и это было связано не только с Азовским морем, но и с угрозами дойти до Киева за два часа, с угрозами уничтожить наши крупные города, в том числе столицу. Я думаю, что нам надо делать выводы. Мы и я как министр обороны выводы такие делаем, меры принимаем и готовимся реагировать, если это будет необходимо, в соответствии с нашими возможностями, с нашими задачами, с нашей стратегией", – заявил он.

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"Мы будем адекватно реагировать на угрозы, которые есть не только в Азовском море, но и в Черном море, и на других направлениях зоны ответственности Вооруженных сил Украины", – подчеркнул Полторак.

15 ноября член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

В ответ представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов реакция Украины будет жесткой.

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

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В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.