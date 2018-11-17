 В Таиланде застряли около 300 украинцев

В Таиланде, в аэропорту острова Пхукет, застряло около 300 граждан Украины, которые не могут вылететь на родину. Об этом сообщила пассажирка рейса Алина Мосендз на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже больше 6 часов не можем вылететь на Киев, инфы никакой. Около 300 украинских граждан", – сообщила пассажирка.

"Рейс задерживается по неизвестным нам причинам. Время прилета изменено на 20:30. Пассажиры обращались в украинское посольство, к авиакомпании, но ответа пока не получили", – утверждает Мосендз.

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Журналисты пытались связаться с авиакомпанией, но безуспешно. На телефонные звонки в Azur Air не ответили.

Согласно составленному аэропортом "Борисполь" рейтингу пунктуальности авиакомпаний, в Azur Air Ukraine пунктуальность ниже 70%