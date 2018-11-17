 В Таиланде застряли около 300 украинцев

В Таиланде, в аэропорту острова Пхукет, застряло около 300 граждан Украины, которые не могут вылететь на родину. Об этом сообщила пассажирка рейса Алина Мосендз на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже больше 6 часов не можем вылететь на Киев, инфы никакой. Около 300 украинских граждан", – сообщила пассажирка.
"Рейс задерживается по неизвестным нам причинам. Время прилета изменено на 20:30. Пассажиры обращались в украинское посольство, к авиакомпании, но ответа пока не получили", – утверждает Мосендз.
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Журналисты пытались связаться с авиакомпанией, но безуспешно. На телефонные звонки в Azur Air не ответили.
Согласно составленному аэропортом "Борисполь" рейтингу пунктуальности авиакомпаний, в Azur Air Ukraine пунктуальность ниже 70%
Как-то коммунизмом потянуло...
Только краснопузые могут записывать в "паразиты" любого, кто смог обеспечить себе жизнь не в хижине и возможность периодически тратить пару тысяч вечнозелёных президентов на цивилизованный отдых.
http://jauns.lv/raksts/arzemes/305572-video-sadzerusies-krievu-turiste-taizeme-lamajas-splaudas-un-sariko-skandalu?utm_source=delfi.lv&utm_medium=widget-include&utm_campaign=Links-in-partner-sites
Извинился перед «Городовым»
https://www.youtube.com/watch?v=aGVmyNneH1c
Ну можете ещё звонить контуженой на всю голову депутатше Анне Романовой! Нооо... Anex... Azur.... немного не её профиль.
А как на улицу выйдешь, то в глазах рябит от дорогих машин
Миллионы украинцев отдыхают по всем курортам Мира.
Шикарные новорстрои заполнили города, а коттеджные поселки, особняки и поместья, заполнили пригороды и села по всей Украине.
Торговых центров и бутиков больше чем трамвайных остановок
Если это "зубожыння", то поедьте на кацапщину, и увидите реальную нищету