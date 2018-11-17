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 Происшествия, За рубежом
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Все про:аэропорт (1158) Таиланд (140) туризм (1082)

 В Таиланде застряли около 300 украинцев

Они не могут вылететь из аэропорта острова Пхукет. Причина задержки неизвестна.

В Таиланде, в аэропорту острова Пхукет, застряло около 300 граждан Украины, которые не могут вылететь на родину. Об этом сообщила пассажирка рейса Алина Мосендз на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже больше 6 часов не можем вылететь на Киев, инфы никакой. Около 300 украинских граждан", – сообщила пассажирка.

В Таиланде застряли около 300 украинцев 01

"Рейс задерживается по неизвестным нам причинам. Время прилета изменено на 20:30. Пассажиры обращались в украинское посольство, к авиакомпании, но ответа пока не получили", – утверждает Мосендз.

Читайте на Цензор.НЕТ: Летевший в Египет самолет с украинскими туристами совершил вынужденную посадку из-за драки на борту

Журналисты пытались связаться с авиакомпанией, но безуспешно. На телефонные звонки в Azur Air не ответили.

Согласно составленному аэропортом "Борисполь" рейтингу пунктуальности авиакомпаний, в Azur Air Ukraine пунктуальность ниже 70%

Источник: https://censor.net.ua/n3097465
 
 
 Топ комментарии
 
А говорят - "зубожіння".... В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 8056
А как на улицу выйдешь, то в глазах рябит от дорогих машин В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5057
Миллионы украинцев отдыхают по всем курортам Мира. В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5057
Шикарные новорстрои заполнили города, а коттеджные поселки, особняки и поместья, заполнили пригороды и села по всей Украине. В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5057
Торговых центров и бутиков больше чем трамвайных остановок В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5057


Если это "зубожыння", то поедьте на кацапщину, и увидите реальную нищету В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5057
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Та ще й яке зубожіння! Там тільки грошові лантухи відпочивають, і це в той важкий годинник, коли підлога країни їздить хіба що в Польщу мити сортири статевими ганчірками! В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 4324
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И мы догадываемся кто должен за это на себя взять ответственность
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Думаю, ответственность должна взять на себя Тимошенко...
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нет, тут ты прав, президент Порошенко не проконтролиловал лично, не исполнял первый пункт своих наипрямеиших обязонностей, тот редкии случии, когда можешь сам себя похлопать по плечу. В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 2500
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Может это заробитчане?
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Ага, сплошные олигархи и коррупционеры отдыхают в Таиланде - а у пролетариата и крестьянства зубожіння В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 124
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То есть мелкие предприниматели или сотрудники, скажем, IT-сферы, способные себе позволить отдых в Сиаме - это в вашем понимании уже не представители нации, а "буржуи" и "кровосиси"?
Как-то коммунизмом потянуло...
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О представителях этой профессии...не спорю,но далеко не всё в Украине айтишники,так что давайте не манипулировать сознанием и подменять понятия. В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 8921
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Но тем не менее в Украине, помимо айтишников, хватает и людей других прилично оплачиваемых профессий, а также мелких предпринимателей.
Только краснопузые могут записывать в "паразиты" любого, кто смог обеспечить себе жизнь не в хижине и возможность периодически тратить пару тысяч вечнозелёных президентов на цивилизованный отдых.
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Надеюсь к ним ты не относишься... У Таїланді застрягли близько 300 українців - Цензор.НЕТ 7752 о себе примечу я судовой механик. У Таїланді застрягли близько 300 українців - Цензор.НЕТ 2007
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Нет ни сколько...за других обидно,не у всех к великому сожалению есть такая возможность....заработать на отдых в Тайланде.
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А то что украинцы далеко не все бедные в меточичках не писали?)))
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Ну что вы, Лера... Мелкие бизнесмены - это буржуи и кровосиси, а не украинцы! А айтишники вообще паразиты, которые чё-то там по кнопкам своим тычут, а им народные деньги непонятно за что платят
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Та не хвилюйтесь, зараз гідрант вийде з монтіровкою і ножицями, і скаже: "летіть".
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кстати так и надо, привязываешь или связываешь животное и уложил на место для груза, и веди куда хочешь, животное хоть и не довольно, но смирилось с судьбой, кстати там и самец уже ждал.
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Нищеброды )))))), нормальные посоны на Мальдивы ездиют жопы греть :В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 2799, а грошы в Панаму вкладывают вместо тумбочки :В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 1301 А потом бичуют себя до кровищи, грехи замаливая :В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 9826, но народ видит только то, что хочет видеть .Гы )))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
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это то так себе, вот хотел спросить кого то под БССР флажком - прокоментируй пожалуиста

Извинился перед «Городовым»

https://www.youtube.com/watch?v=aGVmyNneH1c
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УЖОССС!!! В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 7545 6 часов задержка!!! Шо робить!!!??? Читать правила пассажирских авиаперевозок!!!
Ну можете ещё звонить контуженой на всю голову депутатше Анне Романовой! Нооо... Anex... Azur.... немного не её профиль.
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А говорят - "зубожіння".... В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 8056
А как на улицу выйдешь, то в глазах рябит от дорогих машин В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5057
Миллионы украинцев отдыхают по всем курортам Мира. В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5057
Шикарные новорстрои заполнили города, а коттеджные поселки, особняки и поместья, заполнили пригороды и села по всей Украине. В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5057
Торговых центров и бутиков больше чем трамвайных остановок В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5057


Если это "зубожыння", то поедьте на кацапщину, и увидите реальную нищету В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5057
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"Простые люди в булочную на такс и не ездят" (с) В Таиланде застряли около 300 украинцев - Цензор.НЕТ 5911
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6 часов задержка! У Таїланді застрягли близько 300 українців - Цензор.НЕТ 4115 Представляю, куда "тегает" Алина, если у неё на пол дня другая задержка!!!
У Таїланді застрягли близько 300 українців - Цензор.НЕТ 68
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Ну 300 - это не много, консул найдет чем их развлеч
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Таиланде застряли около 300 украинцев
 
 
 
 
 
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