 Ответственность за некомпетентного мэра Смелы должна взять на себя Тимошенко, - Герасимов

У лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и мэра Смелы Алексея Цыбко давние политические связи, заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Герасимов подчеркнул, что из полутора тысяч населенных пунктов в Украине к зиме не подготовился тот, мэр которого вместе с Тимошенко в 2017 году прорывал границу во время депортации Михеила Саакашвили.

"Вот что бывает, когда мэры вместо заботы о людях занимаются даже не политикой, а политиканством. Потому что вы помните, как этот человек, мэр Смелы, прорывал границу, бил наших пограничников вместе с Юлией Владимировной и господином Саакашвили. Вы знаете все остальные истории, связанные с Россией, с русскими организациями, и это действительно недопустимо", – заявил Герасимов.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 16 ноября Юлия Тимошенко приехала в Смелу и заявила, что причиной проблем с обогревом по всей стране является цена на газ.

Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

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Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.





