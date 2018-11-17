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Все про:Тимошенко (24006) Герасимов (140) отопительный сезон (215) Цыбко (6) Смела (15)

 Ответственность за некомпетентного мэра Смелы должна взять на себя Тимошенко, - Герасимов

По словам представителя БПП, у лидера ВО "Батькивщина" давние политические связи с городским главой Смелы Алексеем Цыбко.

У лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и мэра Смелы Алексея Цыбко давние политические связи, заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Герасимов подчеркнул, что из полутора тысяч населенных пунктов в Украине к зиме не подготовился тот, мэр которого вместе с Тимошенко в 2017 году прорывал границу во время депортации Михеила Саакашвили.

"Вот что бывает, когда мэры вместо заботы о людях занимаются даже не политикой, а политиканством. Потому что вы помните, как этот человек, мэр Смелы, прорывал границу, бил наших пограничников вместе с Юлией Владимировной и господином Саакашвили. Вы знаете все остальные истории, связанные с Россией, с русскими организациями, и это действительно недопустимо", – заявил Герасимов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 16 ноября Юлия Тимошенко приехала в Смелу и заявила, что причиной проблем с обогревом по всей стране является цена на газ.

Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО

Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.



Источник: https://censor.net.ua/n3097464
 
   
 Топ комментарии
 
За такою логікою - Порошенко (і вся його фракція разом з Герасимовим) повинен взяти на себе відповідальність за вбивство Гандзюк ? Бо саме помічника депутата від БПП взяли , як ймовірного замовника ...
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Как то так получается, что все уникальные дибилы собраны в Блоке Порошенко, подстать ему самому.
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Ты хоть сам в это веришь в эту муть, что написал?
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На вірі бот на чоколяду не заробить. Забавно збоку спостерігати як ви з ними сперечаєтеся.
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Послушай баран ( а ты именно баран) в последний раз. Я не за Тимошенко и не за Порошенко и ни за кого другого. Меня интересовал Саакашвили и то в виде бульдозера, но я всегда отстаивал и буду отстаивать позицию объективности. Я также за регулярную смену власти . И буду на этом настаивать до тех пор, пока граждане нашей страны не будут уверены в том, что пришедшая новая власть не поставит пол страны раком ради своего обогащения. И это настолько очевидно, что не требует объяснений, разве только таким баранам , как ты.
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Ага, в Парашенко-Президентской республике.
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за ВРУ отвечаем мы, которые их туда посадили, это наша моментальная карма.
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Не понял, а орден и замок, что, с Луны свалились?
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то шо слева никогда не покупали, просроченый товар.
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ЭТО же надо быть таким лабухом... Юля дотрынделась до того , шо на годичные задолженности по оплате отопления, по ее высе.у , виновато заднее число (последнее повышение цен)... Я бы на месте Юли всех советников оставил бы без средств к существованию, шобы не кидали меня под танки...
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Электорат Люли это женщины за 50 с интеллектом - средний и ниже среднего, и мужчины склонные к подчинению в простонародье - подкаблучники, с интеллектом ниже среднего. Этот контингент как и кацапы любые помои сожрёт не думая. У кацапни царь сказал значит так и надо, а тут Бахиня сказала значит святая правда. Люля апелирует к эмоциям, желудку, первобытным инстинктам, зрительным образам...ей главное языком молоть популиский бред....электорат с уровнем ума ниже среднего схавает и не подавица..
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У этого герасимова морда типичного бюрократа, слащаво-приторная, отвратительная.
Вот такие вот правят нами, законы создают.
Сперва верно служат одному хозяину, теперь вот пресмыкается перед порошенко.
Ффу!
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Всем этим герасимовым главное прокукарекать,а там хоть не рассветай.
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...))) - это цирковой плакат клоуна...?
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погоджусь.

Йо..нута і сволочна кадрова політика Гаранта йому б не дала жодних шансів на виборах,якби не наявність проросійських бойко і тимошенко і цілої зграї малорейтингових кваз-наці-ато-демократів..
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Вполне реально может быть, так как косатая вчера сразу начала на этом пиарица, похоже на заранее спланированный сценарий. Ведь не секрет что ботоксная практически не имеет своего рейтинга. Рейтинг ботоксной напрямую зависим от того как народ относица к действующей власти. КОгда в стране было плохо рейтинги аферистки ботоксной сразу росли, и наоборот - в те времена когда в стране было более - мене рейтинг ботоксной сразу падал на дно. Вывод прост - ботоксной бабке сейчас кровь с носа нужно что б в стране было максимум плохо, она щас будет на чём угодно пиарица..Чем хуже в стране тем выше рейтинг ботоксной...А уж как она маниакально рвёца к власти мы все знаем..думаю она ещё много гадости для Украины сделает..
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Чим гірше -тим краще!!! Саме ці тези на часі в діях Матьківщини та жОпоблока ( ЗаЖОпа)!!!)))
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йуля ловко устроилась, понабирала команду воров-популистов, одна Савченко чего стоит, обколоась ботоксом и поливает всех гразью. Готовится в президенты.
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Господин депутат, а что можешь рассказать о давних политических связях своего патрона с беглым дваждынесудимым? Или была команда бросаться какашками только в сторону Юли?
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ты про этого?

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До них ще потрібно притулити Турчинова !!!)))
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Не, он о бессменном попутчике Евнуховича
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Лазаренко - патрон Герасимова??? Не знал, не знал... Или это только плод твоего больного воображения?
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Так Жюля и с Хуйлом переговоры вела подписав рабские контракты которые уже тогда были важной частью кремлёвского плана по уничтожению Украины. Тоже давние политические связи с Хуйлом имеет. А что ты хочешь сказать по поводу того что наша непримиримая борцунья с олигарахами многократно встречаеца с кучминским Пинчуком в непринуждённой приватной обстановке? Или всё Пинчуку уже не олигарх и не бандит???...ну разумееца сразу после того как Люля с ним чайку попила с глазу на глаз...Пинчука уже не надо в тюрьму это ж давний Люлин кореш ещё с 90х кстати
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Слава богу, шо это ее последняя ходка в президенты... А то глядишь и ее не будет... Бо кича по Юляхе плачет, уже стока наговорила против власти... А чего стоят ее призывы к свержению, к революциям...
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еще не вечер. Американцы не закончили дело Лазоренко, готовят йуле сюрприз перед выборами.
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спецкамеру в Качановке еще не убирали.
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Майстри у Пєтрючіо по переведенню стрілок якісь тупорилі.
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Как только тема про юльку или саакашвили у соевых шабаш страниц на десять. Как только про петиного медведчука у сои срочные дела, перекур, обед, отпуск, отгул....)))))
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да вас разве посмажиш...? столько вони будет...)))
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а ваше фото з листівкою кандидата від "Батьківщини" Порошенко-молодшого , чомусь видалили ... цензура рулить !
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На потомство солнцеликого позарилась.))))
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прикольний кадр - і хлопець ,начебто , не дурний , а так сфотографовано Відповідальність за некомпетентного мера Сміли має взяти на себе Тимошенко, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5771.....))
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Пусть лучше этот герасимов спросит у своего патрона порошенко, зачем он деньги из банка саши-стоматолога сперва положил в свой банк, а затем эти деньги - 2 млрд.грн - снова вернул людям януковича?
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Успеет ли Поця посядить Юльку до выборов?
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Надеюсь да, место бандитов в тюрьмах. Толькол надо сразу инвалидку выдать, ато ж через неделю заноет что ноги отнимаюца...
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хочу адептам дешевого газу і колбаси по 2,20 нагадати що жуля завела в політику таких людей !!!!!!!! потнова каралєвську олійника савченко лозинського тєрьохіна і це тільки початок списку ! цікаво що мені відпишуть адепти жуліної хохосєкти ?
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к йуле только вся мразь липнет, потому что сама такая.
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ЗЫ: "Я разделяю многие позиционные взгляды, которые есть у Батьківщини, и мне приятно, что они поддержали мою кандидатуру"
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Фото від 26.01.2013.. Тоді і БПП ще не було. Ось так якось😁😁😁
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А саму Жюлю Кучма завёл ещё в 90Х...кодло то ещё...
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Весь політикум України , це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів , які вдало мімікрують та час від часу мігрують з партіі в партію !!)))
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Дмитро, а ви що серед них десь адекватних людей бачили?.. 😃😃😃
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Фуууууу......., які гидкі соєві тролі. Піду чаю з медом поганяю.
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Самый большой долг за всю независимость взяла чмо с косой!!! Самый дорогой договор на газ тоже она, который разорял Украину!!!! За 4,5 года ниразу не назвала рашку агрессором и не голосовала!!!! А виноват Порох????????)))))) к доктору!!!))))
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...саму велику премію в Нафтогазі отримали завдяки Контракту за газ ВАНА.

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Ти чмирь кацапський а не васька! Вся ваша російська ботоферма пуйла працює проти Юлі! Як буде кацапською "паляниця"? Відповідальність за некомпетентного мера Сміли має взяти на себе Тимошенко, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9395
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О вже БЮТоголові розпочали спамити !! Схоже аргументи закінчились !!)))
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Спочатку я зауважив про те що соєві спамят , а тепер бачу що і БЮТоголові цим не нехтують !!!))))
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Пора отвечать за деятельность и ее отсутствие БПП и НФ, а не говорить , что мы на 71 месте Doing business и это перемога))
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Кращій друг Бєзлєра(Бєса), у кого руки по плечі в крові наших вояків, вдрив свій "робочий" ротик на Юлю. А цей Герасімов знає, що за президента Тімошенко такого, як було в Смілі, уявити було неможливо? Що Юля врятувала ситуацію в екстримальні морози в 2009му, коли Раша з шпигуном Ющенком повнісю перекрили газ через Україну? Мав статись "алчевськ" розміром в цілу Україну і ще на пів Європи. Але Юліна команда зробила реверс з Заходу на Схід і протрималась декілька днів. У пуйла за цей час сталось декілька аварій і він палив кожен день у факелах газу на мільярд доларів. Зрештою Юля перемогла і підписала КАБАЛНИЙ для Раші договір. Тепер РАша платить нам за свій газ по цьому договору і хоче його розірвати попри мільярдні штрафи.
_____________________
Що, однотурове бидло, досиділось мовчки з лайном рошен у роті??? Отримуй тепер катастрофу!!! Муділи....
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Взрывом пердаков юлеботов - удовлетворён! Відповідальність за некомпетентного мера Сміли має взяти на себе Тимошенко, - Герасимов - Цензор.НЕТ 208
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтветственность за некомпетентного мэра Смелы должна взять на себя Тимошенко, - Герасимов
 
 
 
 
 
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