 Ответственность за некомпетентного мэра Смелы должна взять на себя Тимошенко, - Герасимов

У лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и мэра Смелы Алексея Цыбко давние политические связи, заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Герасимов подчеркнул, что из полутора тысяч населенных пунктов в Украине к зиме не подготовился тот, мэр которого вместе с Тимошенко в 2017 году прорывал границу во время депортации Михеила Саакашвили.
"Вот что бывает, когда мэры вместо заботы о людях занимаются даже не политикой, а политиканством. Потому что вы помните, как этот человек, мэр Смелы, прорывал границу, бил наших пограничников вместе с Юлией Владимировной и господином Саакашвили. Вы знаете все остальные истории, связанные с Россией, с русскими организациями, и это действительно недопустимо", – заявил Герасимов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 16 ноября Юлия Тимошенко приехала в Смелу и заявила, что причиной проблем с обогревом по всей стране является цена на газ.
Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.
На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.
Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО
Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.
Вот такие вот правят нами, законы создают.
Сперва верно служат одному хозяину, теперь вот пресмыкается перед порошенко.
Ффу!
Йо..нута і сволочна кадрова політика Гаранта йому б не дала жодних шансів на виборах,якби не наявність проросійських бойко і тимошенко і цілої зграї малорейтингових кваз-наці-ато-демократів..
_____________________
Що, однотурове бидло, досиділось мовчки з лайном рошен у роті??? Отримуй тепер катастрофу!!! Муділи....