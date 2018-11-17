EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
  3313  96
Материалы по теме:
Все про:УПЦ (759) Онуфрий (37) автокефалия (267) Томос (70)

 Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрий

По словам митрополита, церковь должна служить спасению души, а не "политической системы".

Церковь не может быть политической организацией. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил предстоятель Украинской православной церкви (МП) митрополит Онуфрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте на Цензор.НЕТ: В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на "беседы" в СБУ

"И то, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь" и т.д. – это та приманочка, на которую церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией. Возможно, это модно, и нам сегодня бы поаплодировали в ладоши, если бы мы стали такими – стали бы на службе не спасения человеческой души, а политической системы... Но перед Богом мы будем отвечать за это, а также история нас осудит", – отметил Онуфрий.

Также на Цензор.НЕТ: Варфоломей был готов дать томос украинской церкви еще в 2008 году, но глава РПЦ Алексей пообещал ему участие во всеправославном соборе, - Ющенко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 ноября Собор Украинской православной церкви Московского патриархата "практически единодушно" принял решение о том, что церковь не будет участвовать в создании единой Украинской церкви и разрывает отношения с Вселенским патриархатом.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко пригласил иерархов УПЦ МП на встречу в "Украинском доме". Но на нее явились только несколько представителей этой церкви, поддерживающих создание в Украине автокефальной поместной церкви.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Также на Цензор.НЕТ: Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097463
 
 
 Топ комментарии
 
Врёт и не краснеет. По факту - УПЦ МП - уже давным-давно политическая организация, причём чужого, агессивного государства. Именно в УПЦ МП отказываются отпевать погибших украинских воинов, именно в УПЦ МП собирают и передают деньги сепаратистам, а прихожанам внушают мысль - что никакой российской агрессии нет, что это "гражданская война", а танки и ракеты сепаратисты "нашили законсервированные в шахтах".
 показать весь комментарий
 
во всем мире автокефальные церкви не политические-и только почему то в Украине,по мнению гюбнявого филиала она политическая.
домой,служить рпц.
 показать весь комментарий
 
Гыг, тута возникает логичный вопрос...
Этот, мля, Онуфрий, понимает, что Гундяй и Х√йло уже давно сделали её (МП) реальной политической шавкой!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
достал -саруман из московской секты Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УМЦ МП митрополит Онуфрий - Цензор.НЕТ 4943
 показать весь комментарий
 
 
РепеЦе (МП) специально поставила самого дубового из дубовых епископов т.н. УПЦ МП Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УМЦ МП митрополит Онуфрий - Цензор.НЕТ 7589
Специально ! Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УМЦ МП митрополит Онуфрий - Цензор.НЕТ 7589
 показать весь комментарий
 
 
московская подстилка----вы бы детям в приют денег дали,а то скоро со своими животами в лавру не влезете
 показать весь комментарий
 
во всем мире автокефальные церкви не политические-и только почему то в Украине,по мнению гюбнявого филиала она политическая.
домой,служить рпц.
 показать весь комментарий
 
 
Гыг, тута возникает логичный вопрос...
Этот, мля, Онуфрий, понимает, что Гундяй и Х√йло уже давно сделали её (МП) реальной политической шавкой!
 показать весь комментарий
 
 
А если некоторые из них с автоматами бегают они еще "политические" ?
 показать весь комментарий
 
Врёт и не краснеет. По факту - УПЦ МП - уже давным-давно политическая организация, причём чужого, агессивного государства. Именно в УПЦ МП отказываются отпевать погибших украинских воинов, именно в УПЦ МП собирают и передают деньги сепаратистам, а прихожанам внушают мысль - что никакой российской агрессии нет, что это "гражданская война", а танки и ракеты сепаратисты "нашили законсервированные в шахтах".
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрите только на счастливую морду лица этого ФСБэшного попуаса!Как оно очередной рАссЕйской побрякушке радуется.Бусики из стекла и зеркальце надо было ему ещё подарить.пипец...😂...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, не совсем врет, так, лукавит (... но избавь нас от лукавого... - говорится в главной ХРИСТИАНСКОЙ молитве) по привычке: московитский патриархат пока не дорос до политической организации, это СИЛОВАЯ СТРУКТУРА мордора, КГБ. Хоть и весьма жестокая, я бы сказал бесчеловечная банда...
Кстати, "...в эфире телеканала "Интер" ..." тоже прекрасно характеризует данный канал, который я вовсе удалил из настроек своего ТВ еще в 2004. Да, не пришло еще время ловить ящиком этот вражий язык...
 показать весь комментарий
 
Лукавить штабс-капітан ФСБ Онуфрій, ой як лукавить.. А ще член синоду РПЦ😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Ключевое слово Член.Ну да,не стоит,зато как висит!!!..😂🤣😁🤩😅...
 показать весь комментарий
 
 
Після того, як це чмо не встало на честь загиблих на Майдані, їх в Україні взагалі не повинно бути. А хтось, вигідно для себе, використовує протистояння попів, які грають з ним в унісон шоколадну баладу.
 показать весь комментарий
 
 
какая это политорганизация из еретиков раскольников из мордвы? из этих прихвостней русни хотят сделать репатриантов на историческую родину - на сайберию.
 показать весь комментарий
 
 
Петя только языком телепает,а масковские попы деньги с Украины гребут.
 показать весь комментарий
 
Гы-гы! будет МП и "суки православные" и денюшки, ворованные. Кто-то, а

Чоколадный кушает чоколад холодным Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УМЦ МП митрополит Онуфрий - Цензор.НЕТ 4898
 показать весь комментарий
 
 
дурбило, они уже больше 300 лет гребут а петя как раз по рукам и надавал))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сходи в Лавру,причастись шакаладом рошен.
 показать весь комментарий
 
Это ты скушай мацвацкого "Тузика" фабрики рот его фронт
смачна конхвета.......
 показать весь комментарий
 
надо как то аккуратнее кадилом размахивать Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УМЦ МП митрополит Онуфрий - Цензор.НЕТ 2988

DANA TAUSCH‏ @2001Danata 15 нояб.

"роддом, как видите, сгорел, но зато весь город цел"
После того, как ростовские попы РПЦ провели обряд освящения, сгорел роддом...

Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УМЦ МП митрополит Онуфрий - Цензор.НЕТ 8506
 показать весь комментарий
 
 
І це каже той, кого кришує "сука православна" з ВР.
 показать весь комментарий
 
Хорошо ещё, что московские сектанты стали в позу...
Было бы намного хуже, если бы они заявились на Объеденительный Собор всем скопом и имели бы потом влияние на Помесную Церковь...
 показать весь комментарий
 
 
Вот засранцы!!!
Практически все страны с православием имеют свою поместную церковь. Но Украину они не признаЮт, вслед за путиным.
И после этого они, спонтом, чураются политики.
Лицемеры.
 показать весь комментарий
 
 
Мимо таких проходить надо метров за двеси,а то если луснет падло,дЫк разлёт дерьма метров на 150 будет...😂...
 показать весь комментарий
 
 
Кишковзрыв сильно подгнившей китовой туши:


 показать весь комментарий
 
 
Офф-топ, но поржать можно.
Плоскоземельцы нервно курят в углу. Нас хочуть перетворити на політичну організацію, це модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрій - Цензор.НЕТ 4166
 показать весь комментарий
 
 
Особенно с вот этого поржал:

Пришельцы с Полярной звезды
- Валерий Алексеевич, откуда же взялись сами русские?
- Есть у меня одно фантастическое предположение, - говорит Чудинов. - На него натолкнул найденный недавно в Германии бронзовый диск с изображением планет и звезд. Там рядом с Полярной звездой написано: ХРАМ МАКОШИ. Вот я и подумал: «Не оттуда ли прилетели наши предки?» Ведь Полярная звезда особо почиталась во все времена. Самые ранние карты звездного неба начинались именно с двух созвездий - Малой и Большой Макоши (Малая и Большая Медведица). ...
Кто-нибудь, дайте ему вот эту ссылку - пусть ознакомится со списком полярных звёзд. А заодно почитает физические характеристики Альфа Малой Медведицы.
Полярная звезда на самом деле представляет собой тройную звёздную систему. В центре системы располагается сверхгигант Полярная А (α UMi A), превосходящий наше Солнце по яркости в 2000 раз и по массе в 4,5 раза. Полярная B (α UMi B) массой 1,39 массы Солнца расположена на приличном удалении от Полярной А, поэтому разглядеть её в телескопы нетрудно даже с поверхности Земли. В 1929 году при изучении спектра Полярной было выявлено, что Альфа Малой Медведицы является близкой двойной звездой, что было предсказано более ранними наблюдениями в 1924 году. Компаньон Полярной A находится в 18,5 а. е. Полярная P (α UMi P или α UMi a, или α UMi Ab) обладает массой 1,26 массы Солнца и располагается к сверхгиганту настолько близко, что сфотографировать его удалось лишь телескопу «Хаббл», и то лишь после перенастройки оборудования.
Экзопланет в этой системе, кстати, не обнаружено вообще... но если даже они там есть - несложно представить себе творящийся там ад. Русские оттуда, стало быть, прилетели... Нас хочуть перетворити на політичну організацію, це модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрій - Цензор.НЕТ 4093
 показать весь комментарий
 
Ха! Так РПЦ и есть один из ИНСТИТУТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ИМПЕРИИ для усмирения и повиновения РАБОВ! Не понимаю ТРУСОСТИ И СТРАХА офшорного олигарха, боится разогнать этот гадючник в Украине, война все равно идёт и будет скоро полномасштабной при любом раскладе, капацов нужно победить, а Москву спалить до тла!
 показать весь комментарий
 
 
да кому вы нахрен нужны?)))) через пару лет вы станете не интересны в украине, если баба с косой не прорвется
 показать весь комментарий
 
Баба с косой,ему медальку на груди вешает,пометила шельму своей Шелезякой наградной...
 показать весь комментарий
 
Однажды,обходя окрестности Онежского озера,отец Онуфрий обнаружил обнаженную Ольгу. -Ольга,отдайся,озолочу. Ольга обмякла и отчаянно отдалась.Однако,окончив оплодотворение,отец Онуфрий отказался оплачивать обещанное...
 показать весь комментарий
 
 
УПЦ МП - нет, просто не в тои шкуре, если рпц мп - то всё сходится и димбелям пора домой.
 показать весь комментарий
 
 
мерзость русни открывает их попы, глупо советовать, но пожелал бы Украинцам уити из рабства божьего и стать детьми божьими.
 показать весь комментарий
 
 
которых божок гноил похлеще Сталина? Нас хочуть перетворити на політичну організацію, це модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрій - Цензор.НЕТ 4290 Сталин хоть чужих гноил, а не "детей своих"
 показать весь комментарий
 
нет, больше всего постродали именно его, чужих и он сцуко чуть побаивался гнобить, и чтоб ты понел - рабы в "православие" или у ортодексалов а у католиков или лутеран, мы дети Божьи, вот и сам разсуждаи - что и как.
 показать весь комментарий
 
.. так РПЦ и ее филиал УПЦ МП и были воссозданы Сталиным как политический инструмент влияния, а то не верил народ уже большевикам...
 показать весь комментарий
 
 
от евангельской Церкви там действительно мало осталось
 показать весь комментарий
 
Одуренно осточертевший отец онуфрий обходя окрестности омедвечучено-осепараченного оболванканала очередным обманом опоганился
 показать весь комментарий
 
 
Спасение того что не доказано(оно, Онуфрий, само и должно это доказать если шо) проводит ссущество, нарушившие почти все запреты тогО, который также не доказан(не попы ли должны доказать?). Бонус - остальные секты считают что именно Онуфрий неправ, а только они правильно "спасают души".
 показать весь комментарий
 
 
більшої шкоди ніж ви самі ніхто вам не робить
 показать весь комментарий
 
обходя окрестности Онежского озера отец Онуфрий одумался...
 показать весь комментарий
 
московский патриархат без украины превращается в ничтожество,у них прихожан было больше в украине чем в россии,
 показать весь комментарий
 
 
Онуфрий еще одна политическая шавка х-ла ишь как научилась гавкать какое примерное фсбшное воспитание Нас хочуть перетворити на політичну організацію, це модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрій - Цензор.НЕТ 9746
 показать весь комментарий
 
 
Политическая организация, лол, вяличие кацапов просто не неисчерпаемо Нас хочуть перетворити на політичну організацію, це модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрій - Цензор.НЕТ 954
Вы ФСБешный отдел и не более того.
 показать весь комментарий
 
 
глава УМЦ МП митрополит Онуфрий

Шо такое УМЦ и хто там Онуфрий?
 показать весь комментарий
 
Зачем это сборище сатанистов, называют УПЦ МП?
Если так приспичило, называйте их просто МП.
А по поводу политической организации, так эти сатанисты, представляют собой нечто среднее между Коза-Нострой и Гестапо.
И какая там политика.

 показать весь комментарий
 
 
Якщо б гідрант дійсно хотів вигнати кремлівських адептів, він би вчинив як з рошеном в кацапії, - закрив і вивіз Нас хочуть перетворити на політичну організацію, це модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрій - Цензор.НЕТ 1818
 показать весь комментарий
 
 
"Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УМЦ МП митрополит Онуфрий" - кто бы об этом говорил, ты, мерзота уже давно продал свою рабскую душу фсб, могу ещё раз повторить слова Достоевского: "Всё, что русские взяли от православия, перекреститься перед тем, кук зарубить тебя топором".
 показать весь комментарий
 
 
А то ви напевно не політична організація, не філія ФСБ?
 показать весь комментарий
 
 
бачить бог, він хотів сказати правду!
але з москальського рота просто фізично не може витікати нічого, крім лайна
 показать весь комментарий
 
В безусловной победе Мирового Коммунизма, есть только два единственно верных Учения : Православие и Левославие!
 показать весь комментарий
 
У украинцев есть униатская церковь, чтобы избавится от русского православия. Какая-бы православная церковь не была, от Москвы или от Стамбула, всё равно она будет исторгать правила Москвы.
 показать весь комментарий
 
Римляне так и пишут: ортодоксы и униаты -- безнационально...
...но есть ещё армяне -- токо у них в Пещере загорается! ...хоть они и ортодоксы, на текущий момент...*)
 показать весь комментарий
 
Как же он боится Бога, но видно все-таки больше Путлера.
 показать весь комментарий
 
 
вас уже давно превратили - "с ней прелюбодействовали цари земные"
это про великую блудницу, читаем Апокалипсис
 показать весь комментарий
 
Оборотистый поп Моск. патриархата способен воспитать сотню бойцов ЛДНР. Такой как Агафангел - тысячи бойцов. Причем бойцов фанатичных, потому что кремлевскую методичку в церквях скармливают под соусом "так Бог сказал". Сейчас они припрятали рос.флаги, но это только на время. На территории Украины у Моск. патриархата сейчас проблемы, зато на оккупированных территориях все отлично. Московский патриархат убивает украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, ни разу вне политики. с какого тогда перепугу эти твари из ПЦ МП не почтили вставанием память погибших защитников Украины? Задницы тяжелые отъели или хуйло не велело?
Нас хочуть перетворити на політичну організацію, це модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрій - Цензор.НЕТ 9411
 показать весь комментарий
 
 
Мне не нравится украинское христианство.
Князь Владимир Русь крестил... -- стоит теперь над Днепорм -- толстопузый боярин с католическим крестом.
Потом -- история крещения -- чистый геноцид славян. В иудейскую пользу!
...так мы ж не иудеи -- всё забыли и простили...
 показать весь комментарий
 
Мне не нравится украинское христианство.
Князь Владимир Русь крестил... -- стоит теперь над Днепорм -- толстопузый боярин с католическим крестом.
Потом -- история крещения -- чистый геноцид славян. В иудейскую пользу!
...так мы ж не иудеи -- всё забыли и простили...
 показать весь комментарий
 
Bandera Rosa,а кутя на Різдво не є смішання язичництва з християнством?А не сікти капусту на Івана,а не мити підлогу на Йордань,а Дідух,а Вертеп,а св'ятити яблука на Спаса,а дванадцять страв і сіно під різдв'яну скатертину?А не класти хліб на «голову»,бо гріх.А щедрувати?Як наша Церква може бути негарною?Це душа цілого народу з його забобонами,традицією і історією.
 показать весь комментарий
 
 
Мерзенне кацапське падло цей атец ануфрій. Саме ж лізе в політику під кацапським прапором і тут же бреше всім у вічі. ТИПОВА КАЦАПАСЬКА СВОЛОТА!
 показать весь комментарий
 
 
Нехай не бреше, бо мокшанський паханат це не політична, а розвідувально-підривна організація.
 показать весь комментарий
 
 
Попы, удавитесь все на одной веревке за свои грехи, шо киевского шо московского патриархата - без разницы.
Вы веру превратили в доходный бизнес. Подлизываете яйца власти. Обогатились и заматерели.
Нет веры таким "пастырям".
 показать весь комментарий
 
 
рашистский филиал ФСБ-РПЦ - террористическая чужеземная и чужеверная организация агрессора, где их главарь - торговец подакцизными товарами гундяй входит в совбез РФ, откуда нападают на православные страны и к христианству и теологии отношения не имеет.
 показать весь комментарий
 
 
Он забыл, что попы УПЦ МП давно уже перестали быть церковью, а набирали для себя политические дивиденты с "нужной " политической силой.
 показать весь комментарий
 
 
По словам митрополита, церковь должна служить спасению души, а не "политической системы".Источник:https://censor.net.ua/n3097463

Как Сталин создал РПЦ МП: grzegorz_b

https://grzegorz-b.livejournal.com/2555447.html




4 сент. 2017 г. - Настоящим же руководителем РПЦ-МП был Карпин, офицер КГБ. .... общественного устройства, которое Путину удалось создать в ...Дурные эти московиты ....
 показать весь комментарий
 
 
Моросковсьский олігархат від Київського відрізняється участю у агресії. Один її створює, а інший--дурить голови українцям, рабам божим. Із двох зол вибрати менше можна, та краще його взагалі позбутись цієї хрещально-погребальної контори. Після утворення національної автокефалії ця церква перетвориться на п'яте колесо до воза, мов чемодан без ручки. Постане завдання надати їм корисної для держави функції, наприклад, віддати у їх розпорядження тюрми. Тоді хоч у наших тюрмах будуть сидіти у сто разів менше в'язнів. Ті, кого попи не спроможні будуть оформити для передчасного звільнення і шефства, хай переходять у руки каральної психіатрії, бо маньяки мають сидіти у тюрмі, працювати під наглядом і отримувати психіатричне лікування.
 показать весь комментарий
 
Онуфрій голосував за автокефалію української церкви. Перевірте архів і будете здивовані. Він у свій час ще скаже своє гарне слово, бо загалом, чоловік він здравого глузду.
 показать весь комментарий
 
РПЦ МП была создана КГБ (ДОКУМЕНТЫ) | АРГУМЕНТ

argumentua.com/stati/rpts-mp-byla-sozdana-kgb-dokumenty




10 дек. 2017 г. - СБУ обнародовала документы НКГБ об образовании Московской Патриархии. В них, в частности утверждается, что все !!! делегаты т.н ...Тайна беззакония: История возникновение лжецеркви - Московской ...
 показать весь комментарий
 
Вас хотят послать на ...й, и забыть о вашем существовании
 показать весь комментарий
 
Вселенский патриархат сказал свое веское слово московским интервентам. Московский патриархат самозванцы и с этим не поспоришь. Напомню некоторые факты из истории оккупации Украины политической структурой РПЦ:

Несколько фактов деятельности секты РПЦ в Украине:

1627 год. Указом царя московского Алексея Михайловича и его отца патриарха Филарета велено было книги украинской печати собрать и на пожарах сжечь с суровым запрещением когда-либо в будущем покупать украинские книги.
Так, в Москве сожжено "Учительное Евангелие" Транквилиона-Ставровецкого вместе с другими его книгами и "Катехизис" Лаврентия Зизания Тустановского.

1677 год. Патриарх московский Іоаким приказал из украинских книг уничтожить листки, которые имеют разницу от книг московских.

1689 год. Синод запретил Киево-Печерской лавре печатать В том числе "Четьи-минеи" Дмитрия Ростовского.

1690 год. Московский патриарх Іоаким указом запретил все украинское писательство, но и том книги "Четьи-минеи" Даниила Заточника велено сжечь.

1693 год. Лист Московского патриарха к Киево-Печерской лавре о запрещении любых книг украинским языком.

1709 год. Указ Петра І о запрещении печати книг украинским языком, а книги, печатные церковнославянским языком, сверять с российским изданием, чтобы у них никакой разницы не было.

20 декабря 1720 года. Петр І выдал указ киевскому губернскому князю Голицину, чтобы "во всех монастырях, остающихся в Российском государстве, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие куртиозные письме оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные".

1721 год. Приказ Синода РПЦ посылать книги из украинских типографий в "синодную контору" для исправления их согласно с российскими требованиями и произношением и сличение клеймом цензора.

1724 год. Типография Киево-Печерской лавры оштрафована на одну тысячу карбованцев за печатание книг, не во всем похожих с "великороссийскими".
На такую же сумму и за такую же "вину" оштрафована и Черниговская типография, которую перевезли в Москву.

1748 год. Приказ Синода Киевскому митрополиту Самуилу Милославскому ввести в Киево-Могилянской академии и во всех школах Украины русский язык преподавания, в результате чего на Левобережье исчезло 866 украинских школ.

1750 год. После отмены Канцелярии министерского правления малорусских дел в г. Глухове из нее изъятые и перевезенные в Россию дела тайного делопроизводства.
Документы архива Запорожской Сечи, найденные во время "разорения Сечи генерал-поручиком Текелиею в ларе под престолом сечевой церкви", очутились в Московском отделении общего архива Главного штаба.1755 год. Синод приказал Киево-Печерской лавре перевести на русский язык "Четьи-минеи" св. Дмитрия Ростовского и Киево-Печерский патерик.

1763 год. Указ Екатерины ІІ о запрещении выкладывать украинским языком в Киево-Могилянской академии, основанной украинским митрополитом Петром Могилой.

1766 год. Синод выдал суровый указ Киево-Печерской лавре печатать лишь те книги, которые в московской типографии печатаются и апробированные Синодом.

1769 год. Синод запретил Киево-Печерской лавре печатать буквари украинским языком и приказал отобрать у людей те буквари, которые были уже на руках.

1784 год. Синод приказывает митрополиту Киевскому и Галицкому Самуилу караты студентов и освобождать из работы учителей Киево-Могилянской академии за отход от русского языка.

1785 год. Приказ Екатерины ІІ по всем церквам империи отправлять службу Божью русским языком. Русский язык заведен во всех школах Украины.

1786 год. Синод опять приказывает митрополиту Киевскому контролировать Лаврскую типографию, чтобы никакой разницы с московскими изданиями не было, а в Киево-Могилянской академии немедленно ввести систему учебы, узаконенную для всей империи.

1811 год. Закрытие Киево-Могилянской академии.

1847 год. Разгром Кирилло-Мефодиевского братства.

1888 год. Указ Александра ІІІ "О запрещении вживания в официальных учреждениях украинского языка и крещения украинскими именами".

Нас хочуть перетворити на політичну організацію, це модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрій - Цензор.НЕТ 8868

Небольшой исторический ракурс:

988 год - Крещение Киевской Руси.
1147 год - Первое упоминание о Москве в летописях
1448 год - отделение Московской метрополии от Киевской. Естественно, Московскую метрополию Константинополь тогда не признал - раскольники ведь однако...
1589 год - Создание Московской метрополии и признание ее Константинополем
1686 год - Неканоничное присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату...
В 1687 год - Патриарший Собор Константинополя осуждает аферу с передачей Киевской митрополии Москве и называет это - "актом симмонии",т.е. взяточничеством, а самого патриарха Дионисия принявшего взятку "три сорока соболей и двести червонцев" лишил патриаршего достоинства.
Т.е. передачу Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата через год было признано "актом симмонии",т.е. противоправным неканоническим деянием. После 1687 года никакого документа который бы подтвердил канонически законную передачу Константинополем Киевской митрополии Московскому патриархату, не было.

5 декабря 1448 года - дата когда епископы под предводительством Василия Темного разрывают каноническое единство между Киевом и Москвой. И 141 год она было неканонической до 1589.Об этом пишет русский историк М.В.Толстой.
Новгородская летопись:"Лето.1149.Иде епископ Нифонт из НОВГОРОДА В РУСЬ.,Лето 1165.Ходи игумен Юрьевский в Русь, В КИЕВГРАД. Это вторая половина 12 столетия.- новгородцы себя Русью не считают.
Ипатьевская летопись: Лето 1155. Юрий иде из Суздаля на Русь.-И суздальцы тоже.
-Карты: 1548 год. Венеция .Создан альбом национальных убранств с рисунками Тициана. Тут четко выделена Русь-Украина, которая граничит с поляками, Литвой, Ливонией и московитами.
1619 год вышел справочник "Державы,королевства и княжества мира". Там сказано, какая страна Русь или Роксоляния или Рутения.Это далеко не все источники.

Было крещение Руси, а не России. На землях России крестили разные племена, в т.ч. и татар гораздо позже. В Киеве была Киевская Митрополия Царгородского Патриархата. А земли теперешней Московской патриархии принадлежали этой самой Киевской Митрополии. В 1448 г. епископы Московского царства разрывают каноническую связь с Киевом. И назначают себе митрополита Иону. Московскую митрополию и Иону Вселенский патриархат не признал. И только через 141 год, когда Византия была ограблена турками, царгородцы вынуждены были просить денежную помощь и в 1589 году Московская самозваная церковь получила свой липовый патриархат. НО КИЕВСКИЙ ТУДА НЕ ВХОДИЛ.
Ко времени присоединения Киева к Москве в Украинских землях был митрополит Киевский - Дионисий Балабан. Он поддерживал гетьмана Дорошенко в борьбе против Москвы и присоединения Киевской митрополии Московскому патриархату.
Существует обращение московских патриархов к Царгородскому Патриарху в 1663 году (История русской церкви митрополита Макария) .В этой грамоте Москва просила передать Киевскую митрополию под крыло Москвы. Дескать спасать надо украинцев-казаков от католиков. Но получила отказ.
Через 22 года в 1685, "москвичи" на чужой канонической территории, самочинно проводят элекцийный собор, где неканонически избрали неканонического митрополита Киевского - Гедеона Святополка Четвертинского - родич гетьмана Самойловича.
 показать весь комментарий
 
 
патриарх Московский Кирилл (генерал ФСБ и мафиози Гундяев)

Нас хочуть перетворити на політичну організацію, це модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрій - Цензор.НЕТ 6704
 показать весь комментарий
 
Публичный дом самосвятов в публичную организацию? Она и так вроде публичная Нас хочуть перетворити на політичну організацію, це модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрій - Цензор.НЕТ 9059
 показать весь комментарий
 
 
Московские попы благословили боевиков на священное убийство АТОшников 22 октября 2017, 15:52


Российские террористы получили благословение от московских попов
Священники УПЦ Московского патриархата в городе Кадиевка (прежний Стаханов) Луганской области благословили на войну против Украины более 140 боевиков так называемого «6-го гвардейского единичного мотострелкового казачьего полка» 2-го военного корпуса «лнр».
Неприятное событие произошло на Покрову, 14 октября, в храме святого великомученика и целителя Пантелеймона, передают сепаратистские СМИ.
Священники Украинской православной церкви МП, которые благословили боевиков НВФ - протоиерей Сергей Варнавский и протоиерей Иоанн Реденко.
Возглавил «пиршества» командир полка Владимир Полуполтинных.

После праздничного провозглашения «казачьей присяги 1918 года» рядовые, сержанты и офицеры из состава НВФ «лнр» приложились в храме к Евангелию, крестам и торжественным иконам. Потом, подойдя к флагам и сев на колени, целовали шашку и «полковое знамя» с георгиевской лентой.



«В напутственной проповеди отец Сергей разъяснил, что Луганская территория находится под покровом Божией Матери, как и сам полк, в кой она возникла в 2014 году еще при главном командире Дремове П. Л. через собственный образ «Икону Богородицы Луганской». И пожелал всем заступникам крепости духа, верности долгу и слову, а еще победы над супостатами, изменниками Веры Православной, убийцами мирного населения и разрушителями русского Донбасса», - сообщают информресурсы террористов «лнр».
Пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины, общественный активист Андрей Ковалев, реагируя на действия, призвал управляющих Московского патриархата в Украине воспретить служение 2 террористам в рясах, а СБУ - огласить основателей Сергея Варнавского и Иоанна Реденко в розыск.
Напомним, террористы нажаловались в сети на собственное военное руководство.
Источник: «Новинарня«тегиподілитися

Теги: боевики / ЛНР / попы
 показать весь комментарий
 
А куда первое фото из публикации дели?Там где Путлер попцу мАскАвиту медальку на рясу вешает.Всю витрину испортили,шо за люди...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрий
 
 
 
 
 
 вверх