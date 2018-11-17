 Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрий

Церковь не может быть политической организацией. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил предстоятель Украинской православной церкви (МП) митрополит Онуфрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"И то, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь" и т.д. – это та приманочка, на которую церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией. Возможно, это модно, и нам сегодня бы поаплодировали в ладоши, если бы мы стали такими – стали бы на службе не спасения человеческой души, а политической системы... Но перед Богом мы будем отвечать за это, а также история нас осудит", – отметил Онуфрий.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 ноября Собор Украинской православной церкви Московского патриархата "практически единодушно" принял решение о том, что церковь не будет участвовать в создании единой Украинской церкви и разрывает отношения с Вселенским патриархатом.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко пригласил иерархов УПЦ МП на встречу в "Украинском доме". Но на нее явились только несколько представителей этой церкви, поддерживающих создание в Украине автокефальной поместной церкви.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

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3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.