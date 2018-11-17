 Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрий

Церковь не может быть политической организацией. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил предстоятель Украинской православной церкви (МП) митрополит Онуфрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Читайте на Цензор.НЕТ: В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на "беседы" в СБУ
"И то, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь" и т.д. – это та приманочка, на которую церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией. Возможно, это модно, и нам сегодня бы поаплодировали в ладоши, если бы мы стали такими – стали бы на службе не спасения человеческой души, а политической системы... Но перед Богом мы будем отвечать за это, а также история нас осудит", – отметил Онуфрий.
Также на Цензор.НЕТ: Варфоломей был готов дать томос украинской церкви еще в 2008 году, но глава РПЦ Алексей пообещал ему участие во всеправославном соборе, - Ющенко
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 ноября Собор Украинской православной церкви Московского патриархата "практически единодушно" принял решение о том, что церковь не будет участвовать в создании единой Украинской церкви и разрывает отношения с Вселенским патриархатом.
Перед этим президент Украины Петр Порошенко пригласил иерархов УПЦ МП на встречу в "Украинском доме". Но на нее явились только несколько представителей этой церкви, поддерживающих создание в Украине автокефальной поместной церкви.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Также на Цензор.НЕТ: Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
Специально !
домой,служить рпц.
Этот, мля, Онуфрий, понимает, что Гундяй и Х√йло уже давно сделали её (МП) реальной политической шавкой!
Кстати, "...в эфире телеканала "Интер" ..." тоже прекрасно характеризует данный канал, который я вовсе удалил из настроек своего ТВ еще в 2004. Да, не пришло еще время ловить ящиком этот вражий язык...
Чоколадный кушает чоколад холодным
смачна конхвета.......
DANA TAUSCH @2001Danata 15 нояб.
"роддом, как видите, сгорел, но зато весь город цел"
После того, как ростовские попы РПЦ провели обряд освящения, сгорел роддом...
Было бы намного хуже, если бы они заявились на Объеденительный Собор всем скопом и имели бы потом влияние на Помесную Церковь...
Практически все страны с православием имеют свою поместную церковь. Но Украину они не признаЮт, вслед за путиным.
И после этого они, спонтом, чураются политики.
Лицемеры.
Плоскоземельцы нервно курят в углу.
Пришельцы с Полярной звезды
- Валерий Алексеевич, откуда же взялись сами русские?
- Есть у меня одно фантастическое предположение, - говорит Чудинов. - На него натолкнул найденный недавно в Германии бронзовый диск с изображением планет и звезд. Там рядом с Полярной звездой написано: ХРАМ МАКОШИ. Вот я и подумал: «Не оттуда ли прилетели наши предки?» Ведь Полярная звезда особо почиталась во все времена. Самые ранние карты звездного неба начинались именно с двух созвездий - Малой и Большой Макоши (Малая и Большая Медведица). ...
Кто-нибудь, дайте ему вот эту ссылку - пусть ознакомится со списком полярных звёзд. А заодно почитает физические характеристики Альфа Малой Медведицы.
Полярная звезда на самом деле представляет собой тройную звёздную систему. В центре системы располагается сверхгигант Полярная А (α UMi A), превосходящий наше Солнце по яркости в 2000 раз и по массе в 4,5 раза. Полярная B (α UMi B) массой 1,39 массы Солнца расположена на приличном удалении от Полярной А, поэтому разглядеть её в телескопы нетрудно даже с поверхности Земли. В 1929 году при изучении спектра Полярной было выявлено, что Альфа Малой Медведицы является близкой двойной звездой, что было предсказано более ранними наблюдениями в 1924 году. Компаньон Полярной A находится в 18,5 а. е. Полярная P (α UMi P или α UMi a, или α UMi Ab) обладает массой 1,26 массы Солнца и располагается к сверхгиганту настолько близко, что сфотографировать его удалось лишь телескопу «Хаббл», и то лишь после перенастройки оборудования.
Экзопланет в этой системе, кстати, не обнаружено вообще... но если даже они там есть - несложно представить себе творящийся там ад. Русские оттуда, стало быть, прилетели...
Вы ФСБешный отдел и не более того.
Шо такое УМЦ и хто там Онуфрий?
Если так приспичило, называйте их просто МП.
А по поводу политической организации, так эти сатанисты, представляют собой нечто среднее между Коза-Нострой и Гестапо.
И какая там политика.
але з москальського рота просто фізично не може витікати нічого, крім лайна
...но есть ещё армяне -- токо у них в Пещере загорается! ...хоть они и ортодоксы, на текущий момент...*)
это про великую блудницу, читаем Апокалипсис
Князь Владимир Русь крестил... -- стоит теперь над Днепорм -- толстопузый боярин с католическим крестом.
Потом -- история крещения -- чистый геноцид славян. В иудейскую пользу!
...так мы ж не иудеи -- всё забыли и простили...
Князь Владимир Русь крестил... -- стоит теперь над Днепорм -- толстопузый боярин с католическим крестом.
Потом -- история крещения -- чистый геноцид славян. В иудейскую пользу!
...так мы ж не иудеи -- всё забыли и простили...
Вы веру превратили в доходный бизнес. Подлизываете яйца власти. Обогатились и заматерели.
Нет веры таким "пастырям".
Как Сталин создал РПЦ МП: grzegorz_b
https://grzegorz-b.livejournal.com/2555447.html
4 сент. 2017 г. - Настоящим же руководителем РПЦ-МП был Карпин, офицер КГБ. .... общественного устройства, которое Путину удалось создать в ...Дурные эти московиты ....
argumentua.com/stati/rpts-mp-byla-sozdana-kgb-dokumenty
10 дек. 2017 г. - СБУ обнародовала документы НКГБ об образовании Московской Патриархии. В них, в частности утверждается, что все !!! делегаты т.н ...Тайна беззакония: История возникновение лжецеркви - Московской ...
Несколько фактов деятельности секты РПЦ в Украине:
1627 год. Указом царя московского Алексея Михайловича и его отца патриарха Филарета велено было книги украинской печати собрать и на пожарах сжечь с суровым запрещением когда-либо в будущем покупать украинские книги.
Так, в Москве сожжено "Учительное Евангелие" Транквилиона-Ставровецкого вместе с другими его книгами и "Катехизис" Лаврентия Зизания Тустановского.
1677 год. Патриарх московский Іоаким приказал из украинских книг уничтожить листки, которые имеют разницу от книг московских.
1689 год. Синод запретил Киево-Печерской лавре печатать В том числе "Четьи-минеи" Дмитрия Ростовского.
1690 год. Московский патриарх Іоаким указом запретил все украинское писательство, но и том книги "Четьи-минеи" Даниила Заточника велено сжечь.
1693 год. Лист Московского патриарха к Киево-Печерской лавре о запрещении любых книг украинским языком.
1709 год. Указ Петра І о запрещении печати книг украинским языком, а книги, печатные церковнославянским языком, сверять с российским изданием, чтобы у них никакой разницы не было.
20 декабря 1720 года. Петр І выдал указ киевскому губернскому князю Голицину, чтобы "во всех монастырях, остающихся в Российском государстве, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие куртиозные письме оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные".
1721 год. Приказ Синода РПЦ посылать книги из украинских типографий в "синодную контору" для исправления их согласно с российскими требованиями и произношением и сличение клеймом цензора.
1724 год. Типография Киево-Печерской лавры оштрафована на одну тысячу карбованцев за печатание книг, не во всем похожих с "великороссийскими".
На такую же сумму и за такую же "вину" оштрафована и Черниговская типография, которую перевезли в Москву.
1748 год. Приказ Синода Киевскому митрополиту Самуилу Милославскому ввести в Киево-Могилянской академии и во всех школах Украины русский язык преподавания, в результате чего на Левобережье исчезло 866 украинских школ.
1750 год. После отмены Канцелярии министерского правления малорусских дел в г. Глухове из нее изъятые и перевезенные в Россию дела тайного делопроизводства.
Документы архива Запорожской Сечи, найденные во время "разорения Сечи генерал-поручиком Текелиею в ларе под престолом сечевой церкви", очутились в Московском отделении общего архива Главного штаба.1755 год. Синод приказал Киево-Печерской лавре перевести на русский язык "Четьи-минеи" св. Дмитрия Ростовского и Киево-Печерский патерик.
1763 год. Указ Екатерины ІІ о запрещении выкладывать украинским языком в Киево-Могилянской академии, основанной украинским митрополитом Петром Могилой.
1766 год. Синод выдал суровый указ Киево-Печерской лавре печатать лишь те книги, которые в московской типографии печатаются и апробированные Синодом.
1769 год. Синод запретил Киево-Печерской лавре печатать буквари украинским языком и приказал отобрать у людей те буквари, которые были уже на руках.
1784 год. Синод приказывает митрополиту Киевскому и Галицкому Самуилу караты студентов и освобождать из работы учителей Киево-Могилянской академии за отход от русского языка.
1785 год. Приказ Екатерины ІІ по всем церквам империи отправлять службу Божью русским языком. Русский язык заведен во всех школах Украины.
1786 год. Синод опять приказывает митрополиту Киевскому контролировать Лаврскую типографию, чтобы никакой разницы с московскими изданиями не было, а в Киево-Могилянской академии немедленно ввести систему учебы, узаконенную для всей империи.
1811 год. Закрытие Киево-Могилянской академии.
1847 год. Разгром Кирилло-Мефодиевского братства.
1888 год. Указ Александра ІІІ "О запрещении вживания в официальных учреждениях украинского языка и крещения украинскими именами".
Небольшой исторический ракурс:
988 год - Крещение Киевской Руси.
1147 год - Первое упоминание о Москве в летописях
1448 год - отделение Московской метрополии от Киевской. Естественно, Московскую метрополию Константинополь тогда не признал - раскольники ведь однако...
1589 год - Создание Московской метрополии и признание ее Константинополем
1686 год - Неканоничное присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату...
В 1687 год - Патриарший Собор Константинополя осуждает аферу с передачей Киевской митрополии Москве и называет это - "актом симмонии",т.е. взяточничеством, а самого патриарха Дионисия принявшего взятку "три сорока соболей и двести червонцев" лишил патриаршего достоинства.
Т.е. передачу Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата через год было признано "актом симмонии",т.е. противоправным неканоническим деянием. После 1687 года никакого документа который бы подтвердил канонически законную передачу Константинополем Киевской митрополии Московскому патриархату, не было.
5 декабря 1448 года - дата когда епископы под предводительством Василия Темного разрывают каноническое единство между Киевом и Москвой. И 141 год она было неканонической до 1589.Об этом пишет русский историк М.В.Толстой.
Новгородская летопись:"Лето.1149.Иде епископ Нифонт из НОВГОРОДА В РУСЬ.,Лето 1165.Ходи игумен Юрьевский в Русь, В КИЕВГРАД. Это вторая половина 12 столетия.- новгородцы себя Русью не считают.
Ипатьевская летопись: Лето 1155. Юрий иде из Суздаля на Русь.-И суздальцы тоже.
-Карты: 1548 год. Венеция .Создан альбом национальных убранств с рисунками Тициана. Тут четко выделена Русь-Украина, которая граничит с поляками, Литвой, Ливонией и московитами.
1619 год вышел справочник "Державы,королевства и княжества мира". Там сказано, какая страна Русь или Роксоляния или Рутения.Это далеко не все источники.
Было крещение Руси, а не России. На землях России крестили разные племена, в т.ч. и татар гораздо позже. В Киеве была Киевская Митрополия Царгородского Патриархата. А земли теперешней Московской патриархии принадлежали этой самой Киевской Митрополии. В 1448 г. епископы Московского царства разрывают каноническую связь с Киевом. И назначают себе митрополита Иону. Московскую митрополию и Иону Вселенский патриархат не признал. И только через 141 год, когда Византия была ограблена турками, царгородцы вынуждены были просить денежную помощь и в 1589 году Московская самозваная церковь получила свой липовый патриархат. НО КИЕВСКИЙ ТУДА НЕ ВХОДИЛ.
Ко времени присоединения Киева к Москве в Украинских землях был митрополит Киевский - Дионисий Балабан. Он поддерживал гетьмана Дорошенко в борьбе против Москвы и присоединения Киевской митрополии Московскому патриархату.
Существует обращение московских патриархов к Царгородскому Патриарху в 1663 году (История русской церкви митрополита Макария) .В этой грамоте Москва просила передать Киевскую митрополию под крыло Москвы. Дескать спасать надо украинцев-казаков от католиков. Но получила отказ.
Через 22 года в 1685, "москвичи" на чужой канонической территории, самочинно проводят элекцийный собор, где неканонически избрали неканонического митрополита Киевского - Гедеона Святополка Четвертинского - родич гетьмана Самойловича.
Российские террористы получили благословение от московских попов
Священники УПЦ Московского патриархата в городе Кадиевка (прежний Стаханов) Луганской области благословили на войну против Украины более 140 боевиков так называемого «6-го гвардейского единичного мотострелкового казачьего полка» 2-го военного корпуса «лнр».
Неприятное событие произошло на Покрову, 14 октября, в храме святого великомученика и целителя Пантелеймона, передают сепаратистские СМИ.
Священники Украинской православной церкви МП, которые благословили боевиков НВФ - протоиерей Сергей Варнавский и протоиерей Иоанн Реденко.
Возглавил «пиршества» командир полка Владимир Полуполтинных.
После праздничного провозглашения «казачьей присяги 1918 года» рядовые, сержанты и офицеры из состава НВФ «лнр» приложились в храме к Евангелию, крестам и торжественным иконам. Потом, подойдя к флагам и сев на колени, целовали шашку и «полковое знамя» с георгиевской лентой.
«В напутственной проповеди отец Сергей разъяснил, что Луганская территория находится под покровом Божией Матери, как и сам полк, в кой она возникла в 2014 году еще при главном командире Дремове П. Л. через собственный образ «Икону Богородицы Луганской». И пожелал всем заступникам крепости духа, верности долгу и слову, а еще победы над супостатами, изменниками Веры Православной, убийцами мирного населения и разрушителями русского Донбасса», - сообщают информресурсы террористов «лнр».
Пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины, общественный активист Андрей Ковалев, реагируя на действия, призвал управляющих Московского патриархата в Украине воспретить служение 2 террористам в рясах, а СБУ - огласить основателей Сергея Варнавского и Иоанна Реденко в розыск.
Напомним, террористы нажаловались в сети на собственное военное руководство.
Источник: «Новинарня«тегиподілитися
Теги: боевики / ЛНР / попы